|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 10 лис, 2022 12:37
antey1969 написав: fler написав:
Вони там не їхали. Херсон їм вдалося швидко захопити завдяки висадці десанту.
Скорее благодаря тому, что Херсон был банально брошен. Местные сняли море кадров, как рашкованы перебежками передвигались по пустым улицам. Все опасались наших засад, никак не могли поверить, что в Херсоне пусто.
Иногда лучше оставить какой то город, но сберечь живую силу для дальнейшего сопротивления. Странно что русня тоже этому научилась. Сталинградов не устраивают. И Мариуполь надо было сразу оставить. Слишком длинная и сложная логистика из Запорожья, а до Таганрога там пешком можно дойти или самолётом пару минут.
ВСУ без боев заняли оставленную российскими войсками Снигиревку. По всей видимости, примерно в таком ключе и будет происходить жест доброй воли на правобережье. В случае, если вывод будет происходить не слишком активно, его будут подбадривать ударами артиллерии, но в целом пока ВСУ просто сопровождают уходящего противника.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 10 лис, 2022 12:52, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14912
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2077 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 лис, 2022 12:41
Hotab написав: Schmit написав:
А як же москалі по "отакуму" умудрились проїхати на початку війни майже за три дні і під воду не пішли
Ну дорога то є. По ній і їхали.
Треба розуміти, що одна 59-та бригада не могла стримати кілька десятків БТГр серед степу (а за кількі км від Дніпра вже степ, а не "отаке"), де панує авіація та перевага артилерії в сотні разів. На півдні мало бути 5-10 бригад, заритих і залитих бетоном. Щоб той весь південь насичити військами. Але де їх будо взяти і чим озброїти.
Щоб зупинити просування по кількох дорогах (коли все кругом непроїздне) потрібно було "5-10 бригад, заритих і залитих бетоном"?
Ну хоча б через Дніпро ж можна було москалів не перепустити?
Востаннє редагувалось Schmit
в Чет 10 лис, 2022 12:45, всього редагувалось 1 раз.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3326
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 лис, 2022 12:44
Schmit написав:
Ну хоча б через Дніпро ж можна було москалів не перепустити
Якби не полягли в степу на лівому березі і потім би підірвали міст через Дніпро, то так. Фронт був би по Дніпру і зараз.
Якщо що, Марік це б не врятувало. Але Ніко - так.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8235
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 549 раз.
- Подякували: 1903 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 10 лис, 2022 13:34
edvardd написав:
по поводу освобождения Херсона, тут есть нехороший момент-если его освободить, русня с левого берега, прямой наводкой сравняет его с землёй , поэтому, думаю будет несколько другое решение...
Якщо русня стрілятиме по Херсону, то ми знов стрілятимемо по оркам і їм доведеться знову робити жест доброї волі, наприклад, з Запорізької АЕС.
Будь-яка терористична діяльність на війні карається дуже жорстко...
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 1724
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1045 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 10 лис, 2022 14:42
vitaliian написав:
И Мариуполь надо было сразу оставить.
как это? там же штаб
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4734
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 лис, 2022 14:45
vitaliian написав:
пропагандоны 8 лет работают на имидж пуйла - победителя, и великой рассии, а тут плевать хотели.
Плевать хотели потому что у них на столько сильна пропаганда что это все объяснит и все равно их вождь будет самым лучшим. Я еще раз объясняю, ему не нужны какие то тактические победы и такой имидж победителя. Это все промежуточные моменты, которыми можно пренебречь и все скрасить пропагандой.
Ранее я писал что эта война не за территории, а чтобы показать миру и НАТО свою силу, мощь, влияние. Отсюда и нарративы "киви за 3 дня"
Ну где то близко, но не так. Это война не за территории, а за возвращение великого могучего Советского Союза, который на равных с США, а лучше еще поболее. Я 100 раз объяснял "дырявым" что они нафиг не нужны пуйлу. Ему нужна Украина, дабы стать великим. Все думы думают что же в голове этого идиота
На самом деле все психологические моменты на лице. Человек возомнил себя могучим императором. И поверьте что он до сих пор верит что добъется своей цели. А оставление Херсона это все так. Ни об чем. Ему то и Херсон тот не нужен был. Это все из той же оперы что Крым, а потом Донбасс. Чиряки на теле Украины, которые разовьются в рак и окончательно ее съедят. И тогда он на белом коне, могущественный и великий с короной на голове.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3227
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 лис, 2022 15:34
jump написав:втрати обох сторін - по 100 тисяч вбитими та пораненими...
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що понад 100 000 російських солдатів було вбито або поранено під час війни в Україні. При цьому Міллі заявив, що те ж саме на українській стороні.
Джерело: CNN
Пряма мова: "Ви бачите понад 100 000 убитих і поранених російських солдатів. Те ж саме, ймовірно, і на українській стороні".
Деталі: Міллі, виступаючи на заході в Економічному клубі Нью-Йорка, назвав вторгнення Росії в Україну "величезною стратегічною помилкою", за яку країна буде розплачуватися "роками, роками і роками".
️ кацапи зазнали в 10 раз більше втрат, ніж Україна. Про це заявив Зеленський в інтерв’ю CNN
Президент України відзначив, що поки не може оголосити точні цифри.
Додав, що Україна не готова кидати своїх людей, як гарматне м’ясо, тому і втрати не такі, як в Росії.
«Кожного разу, коли ми просимо у наших партнерів артилерію або бронетехніку, мова йде в першу чергу про захист наших бійців»- додав Володимир Олександрович!
Також він наголосив, що артилерія, яку надали США та Європа допомогли «зламати» російський наступ
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 870
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 лис, 2022 15:53
Правда ?
Притула купил дизельные Спартаны на каминсах, из тех которые имеют высокий остаточный ресурс и низкий пробег, прошли ТО и там идут довольно крупные допы (МТО под быстросменку например). Поэтому цена вышла очень существенно выше барахолок и произошла зрада у аудитории.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11092
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 770 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 10 лис, 2022 15:57
вітаю
Киселівку теж звільнили, а це по прямій 18км до Херсона
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8688
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3070 раз.
- Подякували: 3121 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 10 лис, 2022 16:06
GALeon написав:
jump написав:втрати обох сторін - по 100 тисяч вбитими та пораненими...
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що понад 100 000 російських солдатів було вбито або поранено під час війни в Україні. При цьому Міллі заявив, що те ж саме на українській стороні.
Джерело: CNN
Пряма мова: "Ви бачите понад 100 000 убитих і поранених російських солдатів. Те ж саме, ймовірно, і на українській стороні".
Деталі: Міллі, виступаючи на заході в Економічному клубі Нью-Йорка, назвав вторгнення Росії в Україну "величезною стратегічною помилкою", за яку країна буде розплачуватися "роками, роками і роками".
️ кацапи зазнали в 10 раз більше втрат, ніж Україна. Про це заявив Зеленський в інтерв’ю CNN
Президент України відзначив, що поки не може оголосити точні цифри.
Додав, що Україна не готова кидати своїх людей, як гарматне м’ясо, тому і втрати не такі, як в Росії.
«Кожного разу, коли ми просимо у наших партнерів артилерію або бронетехніку, мова йде в першу чергу про захист наших бійців»- додав Володимир Олександрович!
Також він наголосив, що артилерія, яку надали США та Європа допомогли «зламати» російський наступ
По поводу в десять раз больше уже высказался Милли.
Все остальное верно, бойцов нужно беречь, торможения поставок тяжелого вооружения и боеприпасов со стороны Запада быть не должно в принципе.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11547
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1576 раз.
- Подякували: 3450 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|106795
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|471156
|
|
|1
|4197
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|