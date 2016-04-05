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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 лис, 2022 16:48
Лозунг "Хер(сон) с Россией навечно" теперь придёться отредактировать, а название города в нём уполовинить. Сладкий СОН о возрождении Российской империи развеялся под Херсоном. В зубах у Путина навечно остался только ХЕР. Именно с ним во рту он и войдёт в историю, не только как кровавый диктатор, но и как неумейка, лузер и неудачник.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 17:14
Ukrainian написав:
Правда ?
Притула купил дизельные Спартаны на каминсах, из тех которые имеют высокий остаточный ресурс и низкий пробег, прошли ТО и там идут довольно крупные допы (МТО под быстросменку например). Поэтому цена вышла очень существенно выше барахолок и произошла зрада у аудитории.
З 23:10 про ціну Спартанів.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 17:29
GALeon написав:
кацапи зазнали в 10 раз більше втрат, ніж Україна. Про це заявив Зеленський в інтерв’ю CNN
Президент України відзначив, що поки не може оголосити точні цифри.
це патологічний брехунець...
немає до нього довіри.
ще й Батьківщину шльондрою називав...
штати мають повну картину і надають нам розвіддані.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 17:38
Schmit написав: Ukrainian написав:
Правда ?
Притула купил дизельные Спартаны на каминсах, из тех которые имеют высокий остаточный ресурс и низкий пробег, прошли ТО и там идут довольно крупные допы (МТО под быстросменку например). Поэтому цена вышла очень существенно выше барахолок и произошла зрада у аудитории.
З 23:10 про ціну Спартанів.
виявляється що вже 45 тищ фунтів а не як у по?
і виявляється що вже за 45 продали а наступні то вже 68 тищ?
а я казав що доступність спартанів падає з кожним їх викупом. а якщо падає доступність то і ціна росте. зате декотрі тут мені інше намагались втюхати.
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