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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2625262626272628>
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 16:48

Лозунг "Хер(сон) с Россией навечно" теперь придёться отредактировать, а название города в нём уполовинить. Сладкий СОН о возрождении Российской империи развеялся под Херсоном. В зубах у Путина навечно остался только ХЕР. Именно с ним во рту он и войдёт в историю, не только как кровавый диктатор, но и как неумейка, лузер и неудачник.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 17:14

  Ukrainian написав:Правда ?

Притула купил дизельные Спартаны на каминсах, из тех которые имеют высокий остаточный ресурс и низкий пробег, прошли ТО и там идут довольно крупные допы (МТО под быстросменку например). Поэтому цена вышла очень существенно выше барахолок и произошла зрада у аудитории.


З 23:10 про ціну Спартанів.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 17:38

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:Правда ?

Притула купил дизельные Спартаны на каминсах, из тех которые имеют высокий остаточный ресурс и низкий пробег, прошли ТО и там идут довольно крупные допы (МТО под быстросменку например). Поэтому цена вышла очень существенно выше барахолок и произошла зрада у аудитории.


З 23:10 про ціну Спартанів.


виявляється що вже 45 тищ фунтів а не як у по?
і виявляється що вже за 45 продали а наступні то вже 68 тищ?
а я казав що доступність спартанів падає з кожним їх викупом. а якщо падає доступність то і ціна росте. зате декотрі тут мені інше намагались втюхати.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 18:38

  mephala написав:виявляється що вже 45 тищ фунтів а не як у по?
і виявляється що вже за 45 продали а наступні то вже 68 тищ?
а я казав що доступність спартанів падає з кожним їх викупом. а якщо падає доступність то і ціна росте. зате декотрі тут мені інше намагались втюхати.

Чуваку без торгу, без живого спілкування по імейлу озвучили ціну за покращені (чи відремонтовані) спартани 68к/од., а Притулі - одразу 100к. Може так воно і є, може вони ще більше покращені, а може у Притули таке "вміння" торгуватись. Почекаємо звітів - побачимо.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ходят разговоры что орки действительно уходят с правого берега.
    Вооруженные силы России в строгом соответствии с планом осуществляют маневр по переходу на левый берег Днепра, сообщили в МО РФ
До сих пор не верю. Если действительно уходят их нужно хорошо потрепать, что б вышли не все, а кто вышел что б были не боеспособны. Что бы не было кого перебрасывать на др. направления.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:12

  Schmit написав:
  V2 написав:Першу партію бронемашин CVR(T), яку фонд Порошенка з волонтерами ГО «Справа Громад» придбали у Великій Британії, відправили в Україну.

Петро Порошенко оприлюднив кадри з завантаженням бронемашин для транспортування з-за кордону.
Повідомляється, що до України прямує перша партія з 6 бронемашин.
Судячи з документа Держаної служби експортного контролю України, перша партія включає командно-штабні машини FV105 «Sultan» та бронетранспортери FV103 «Spartan».

Також в роботі зараз документи й ліцензії на поставку ще 8 бронемашин серії CVR(T).
«6 бронемашин із загалом законтрактованих 14 – штурмові і розвідувальні Spartan, командні Sultan і медичні Samaritan – скоро будуть у ЗСУ. Днями нарешті отримали українську ввізну ліцензію», – розповів Порошенко.

Місяць тому у Великій Британії українські волонтери домовились із владою Великої Британії про постачання партії цих бронемашин.

Зазначтеся, що кожна така поставка – це як мінімум три ліцензії. Одна – експортна, яку надає країна-постачальник. Друга – транзитна, її надає Польща. Третя – українська.

За даними Юрія Бірюкова, кожен FV103 «Spartan» коштував волонтерам 29 500 фунтів.
https://mil.in.ua/uk/news/z-brytaniyi-d ... hyn-cvr-t/

Тепер чекаємо на звіт від Притули і побачимо, хто є хто.

Порох добавил конкретики кроме одного -цены. Именно этот штрих очень интересен простому обывателю. Так же расписано под какие цели уйдут эти машины, так же понравилось, что без предварительного пиара. С удовольствием посмотрю развёрнутый отчёт Притулы.


Что не понравилось в интервью Притулы, так это намёк на крупные компании, которые узнав об украинском интересе к Спартанам, начали их скупать у частников, либо у более мелких компаний и выставлять другой ценник. То есть придётся покупать у них. И вот здесь мне не понятно, может кто-то разъяснит..когда объявляется сбор на 50 бронемашин фонд, по моему скромному мнению, должен иметь представление где он их купит и есть ли они там в наличии....?
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:13

  otg написав:Ходят разговоры что орки действительно уходят с правого берега.
    Вооруженные силы России в строгом соответствии с планом осуществляют маневр по переходу на левый берег Днепра, сообщили в МО РФ
До сих пор не верю. Если действительно уходят их нужно хорошо потрепать, что б вышли не все, а кто вышел что б были не боеспособны. Что бы не было кого перебрасывать на др. направления.



не виходять, а тікають уночі як крадії

сьогодні звільнили Станіслав і Широку Балку (це село, де народився мій батько, і де жили більшість моїх рідних по батьку)
цей день- велике свято для родини



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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати, есть ли мнение экспертов о самих бронемашинах Спартан? После просмотра ролика на ютубе у меня двоякое впечатление. Быстрые, вместительные, проходимые, но с очень лёгкой броней и установкой под пулемёт.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:16

  Denik написав:Відступ з Херсону означає ще одне - крах радянської концепції ВДВ. На плацдармі частини десантно-штурмових військ були фактично в повному складі...

Если части ВДВ применялись не согласно концепции, и оказались неэффективны (а это именно так) - то в чем, собственно, "крах концепции"? Наоборот, это подтверждение правильности концепции.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:17

  hume написав:
  Schmit написав:
  V2 написав:Першу партію бронемашин CVR(T), яку фонд Порошенка з волонтерами ГО «Справа Громад» придбали у Великій Британії, відправили в Україну.

Петро Порошенко оприлюднив кадри з завантаженням бронемашин для транспортування з-за кордону.
Повідомляється, що до України прямує перша партія з 6 бронемашин.
Судячи з документа Держаної служби експортного контролю України, перша партія включає командно-штабні машини FV105 «Sultan» та бронетранспортери FV103 «Spartan».

Також в роботі зараз документи й ліцензії на поставку ще 8 бронемашин серії CVR(T).
«6 бронемашин із загалом законтрактованих 14 – штурмові і розвідувальні Spartan, командні Sultan і медичні Samaritan – скоро будуть у ЗСУ. Днями нарешті отримали українську ввізну ліцензію», – розповів Порошенко.

Місяць тому у Великій Британії українські волонтери домовились із владою Великої Британії про постачання партії цих бронемашин.

Зазначтеся, що кожна така поставка – це як мінімум три ліцензії. Одна – експортна, яку надає країна-постачальник. Друга – транзитна, її надає Польща. Третя – українська.

За даними Юрія Бірюкова, кожен FV103 «Spartan» коштував волонтерам 29 500 фунтів.
https://mil.in.ua/uk/news/z-brytaniyi-d ... hyn-cvr-t/

Тепер чекаємо на звіт від Притули і побачимо, хто є хто.

Порох добавил конкретики кроме одного -цены. Именно этот штрих очень интересен простому обывателю. Так же расписано под какие цели уйдут эти машины, так же понравилось, что без предварительного пиара. С удовольствием посмотрю развёрнутый отчёт Притулы.


Что не понравилось в интервью Притулы, так это намёк на крупные компании, которые узнав об украинском интересе к Спартанам, начали их скупать у частников, либо у более мелких компаний и выставлять другой ценник. То есть придётся покупать у них. И вот здесь мне не понятно, может кто-то разъяснит..когда объявляется сбор на 50 бронемашин фонд, по моему скромному мнению, должен иметь представление где он их купит и есть ли они там в наличии....?


проблема в том, что как только ты объявил что купишь крупную партию-цена сразу в потолок

Порошенко сделал умнее (ему проще, есть деньги и есть связи, плюс он знает как поторговаться)
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