Лозунг "Хер(сон) с Россией навечно" теперь придёться отредактировать, а название города в нём уполовинить. Сладкий СОН о возрождении Российской империи развеялся под Херсоном. В зубах у Путина навечно остался только ХЕР. Именно с ним во рту он и войдёт в историю, не только как кровавый диктатор, но и как неумейка, лузер и неудачник.
Притула купил дизельные Спартаны на каминсах, из тех которые имеют высокий остаточный ресурс и низкий пробег, прошли ТО и там идут довольно крупные допы (МТО под быстросменку например). Поэтому цена вышла очень существенно выше барахолок и произошла зрада у аудитории.
Притула купил дизельные Спартаны на каминсах, из тех которые имеют высокий остаточный ресурс и низкий пробег, прошли ТО и там идут довольно крупные допы (МТО под быстросменку например). Поэтому цена вышла очень существенно выше барахолок и произошла зрада у аудитории.
З 23:10 про ціну Спартанів.
виявляється що вже 45 тищ фунтів а не як у по? і виявляється що вже за 45 продали а наступні то вже 68 тищ? а я казав що доступність спартанів падає з кожним їх викупом. а якщо падає доступність то і ціна росте. зате декотрі тут мені інше намагались втюхати.
mephala написав:виявляється що вже 45 тищ фунтів а не як у по? і виявляється що вже за 45 продали а наступні то вже 68 тищ? а я казав що доступність спартанів падає з кожним їх викупом. а якщо падає доступність то і ціна росте. зате декотрі тут мені інше намагались втюхати.
Чуваку без торгу, без живого спілкування по імейлу озвучили ціну за покращені (чи відремонтовані) спартани 68к/од., а Притулі - одразу 100к. Може так воно і є, може вони ще більше покращені, а може у Притули таке "вміння" торгуватись. Почекаємо звітів - побачимо.
V2 написав:Першу партію бронемашин CVR(T), яку фонд Порошенка з волонтерами ГО «Справа Громад» придбали у Великій Британії, відправили в Україну.
Петро Порошенко оприлюднив кадри з завантаженням бронемашин для транспортування з-за кордону. Повідомляється, що до України прямує перша партія з 6 бронемашин. Судячи з документа Держаної служби експортного контролю України, перша партія включає командно-штабні машини FV105 «Sultan» та бронетранспортери FV103 «Spartan».
Також в роботі зараз документи й ліцензії на поставку ще 8 бронемашин серії CVR(T). «6 бронемашин із загалом законтрактованих 14 – штурмові і розвідувальні Spartan, командні Sultan і медичні Samaritan – скоро будуть у ЗСУ. Днями нарешті отримали українську ввізну ліцензію», – розповів Порошенко.
Місяць тому у Великій Британії українські волонтери домовились із владою Великої Британії про постачання партії цих бронемашин.
Зазначтеся, що кожна така поставка – це як мінімум три ліцензії. Одна – експортна, яку надає країна-постачальник. Друга – транзитна, її надає Польща. Третя – українська.
Тепер чекаємо на звіт від Притули і побачимо, хто є хто.
Порох добавил конкретики кроме одного -цены. Именно этот штрих очень интересен простому обывателю. Так же расписано под какие цели уйдут эти машины, так же понравилось, что без предварительного пиара. С удовольствием посмотрю развёрнутый отчёт Притулы.
Что не понравилось в интервью Притулы, так это намёк на крупные компании, которые узнав об украинском интересе к Спартанам, начали их скупать у частников, либо у более мелких компаний и выставлять другой ценник. То есть придётся покупать у них. И вот здесь мне не понятно, может кто-то разъяснит..когда объявляется сбор на 50 бронемашин фонд, по моему скромному мнению, должен иметь представление где он их купит и есть ли они там в наличии....?
Кстати, есть ли мнение экспертов о самих бронемашинах Спартан? После просмотра ролика на ютубе у меня двоякое впечатление. Быстрые, вместительные, проходимые, но с очень лёгкой броней и установкой под пулемёт.
V2 написав:Першу партію бронемашин CVR(T), яку фонд Порошенка з волонтерами ГО «Справа Громад» придбали у Великій Британії, відправили в Україну.
Петро Порошенко оприлюднив кадри з завантаженням бронемашин для транспортування з-за кордону. Повідомляється, що до України прямує перша партія з 6 бронемашин. Судячи з документа Держаної служби експортного контролю України, перша партія включає командно-штабні машини FV105 «Sultan» та бронетранспортери FV103 «Spartan».
Також в роботі зараз документи й ліцензії на поставку ще 8 бронемашин серії CVR(T). «6 бронемашин із загалом законтрактованих 14 – штурмові і розвідувальні Spartan, командні Sultan і медичні Samaritan – скоро будуть у ЗСУ. Днями нарешті отримали українську ввізну ліцензію», – розповів Порошенко.
Місяць тому у Великій Британії українські волонтери домовились із владою Великої Британії про постачання партії цих бронемашин.
Зазначтеся, що кожна така поставка – це як мінімум три ліцензії. Одна – експортна, яку надає країна-постачальник. Друга – транзитна, її надає Польща. Третя – українська.
Тепер чекаємо на звіт від Притули і побачимо, хто є хто.
Порох добавил конкретики кроме одного -цены. Именно этот штрих очень интересен простому обывателю. Так же расписано под какие цели уйдут эти машины, так же понравилось, что без предварительного пиара. С удовольствием посмотрю развёрнутый отчёт Притулы.
Что не понравилось в интервью Притулы, так это намёк на крупные компании, которые узнав об украинском интересе к Спартанам, начали их скупать у частников, либо у более мелких компаний и выставлять другой ценник. То есть придётся покупать у них. И вот здесь мне не понятно, может кто-то разъяснит..когда объявляется сбор на 50 бронемашин фонд, по моему скромному мнению, должен иметь представление где он их купит и есть ли они там в наличии....?
проблема в том, что как только ты объявил что купишь крупную партию-цена сразу в потолок
Порошенко сделал умнее (ему проще, есть деньги и есть связи, плюс он знает как поторговаться)