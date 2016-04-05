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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 лис, 2022 19:24
hume написав:
Кстати, есть ли мнение экспертов о самих бронемашинах Спартан? После просмотра ролика на ютубе у меня двоякое впечатление. Быстрые, вместительные, проходимые, но с очень лёгкой броней и установкой под пулемёт.
у Спартанов другие задачи (эвакуация и передвижение)
хотя в Харьковской области наши атаковали и на пикапах с пулеметом
не удивлюсь, что и на спартанах в бой пойдут
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Додано: Чет 10 лис, 2022 19:32
otg написав:
Ходят разговоры что орки действительно уходят с правого берега
Херсонське видання «Мост» повідомляє, що росіяни почали нищити інфраструктуру міста перед відступом. Вони вже підірвали котельні і обʼєкт обленерго. Окрім того, окупанти підірвали телецентр, який розташований біля телевежі.
У місті досі проблеми зі звʼязком та світлом. Місцеві кажуть, що звʼязок є лише біля Антонівського мосту.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 19:34
prodigy написав:
проблема в том, что как только ты объявил что купишь крупную партию-цена сразу в потолок
Порошенко сделал умнее (ему проще, есть деньги и есть связи, плюс он знает как поторговаться)
умні люди роблять добрі справи і/а не піаряцця
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Додано: Чет 10 лис, 2022 19:37
vitaliian написав: otg написав:
Ходят разговоры что орки действительно уходят с правого берега
Херсонське видання «Мост» повідомляє, що росіяни почали нищити інфраструктуру міста перед відступом. Вони вже підірвали котельні і обʼєкт обленерго. Окрім того, окупанти підірвали телецентр, який розташований біля телевежі.
У місті досі проблеми зі звʼязком та світлом. Місцеві кажуть, що звʼязок є лише біля Антонівського мосту.
@babel
не пам"ятаю де, але ОБС, що до G20 Путін обіцяв на саміті із азіатами згорнути активні БД.
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