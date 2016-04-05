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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2625262626272628
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:24

  hume написав:Кстати, есть ли мнение экспертов о самих бронемашинах Спартан? После просмотра ролика на ютубе у меня двоякое впечатление. Быстрые, вместительные, проходимые, но с очень лёгкой броней и установкой под пулемёт.


у Спартанов другие задачи (эвакуация и передвижение)

хотя в Харьковской области наши атаковали и на пикапах с пулеметом

не удивлюсь, что и на спартанах в бой пойдут
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:32

  otg написав:Ходят разговоры что орки действительно уходят с правого берега

Херсонське видання «Мост» повідомляє, що росіяни почали нищити інфраструктуру міста перед відступом. Вони вже підірвали котельні і обʼєкт обленерго. Окрім того, окупанти підірвали телецентр, який розташований біля телевежі.

У місті досі проблеми зі звʼязком та світлом. Місцеві кажуть, що звʼязок є лише біля Антонівського мосту.

@babel
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:34

  prodigy написав:проблема в том, что как только ты объявил что купишь крупную партию-цена сразу в потолок

Порошенко сделал умнее (ему проще, есть деньги и есть связи, плюс он знает как поторговаться)

умні люди роблять добрі справи і/а не піаряцця
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:37

  vitaliian написав:
  otg написав:Ходят разговоры что орки действительно уходят с правого берега

Херсонське видання «Мост» повідомляє, що росіяни почали нищити інфраструктуру міста перед відступом. Вони вже підірвали котельні і обʼєкт обленерго. Окрім того, окупанти підірвали телецентр, який розташований біля телевежі.

У місті досі проблеми зі звʼязком та світлом. Місцеві кажуть, що звʼязок є лише біля Антонівського мосту.

@babel

не пам"ятаю де, але ОБС, що до G20 Путін обіцяв на саміті із азіатами згорнути активні БД.
flyman
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  #<1 ... 2625262626272628
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