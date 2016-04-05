Додано: Чет 10 лис, 2022 20:03

otg написав: Я еще раз объясняю, ему не нужны какие то тактические победы и такой имидж победителя. Это все промежуточные моменты, которыми можно пренебречь и все скрасить пропагандой Я еще раз объясняю, ему не нужны какие то тактические победы и такой имидж победителя. Это все промежуточные моменты, которыми можно пренебречь и все скрасить пропагандой





Депутаты Госдумы Луговой предложил «добить» энергосистему Украины накануне зимы.



Вот такая вот у клоунов денацификация, когда уже их риторика пришла к прямым призывам убивать мирное население. Zомби намочат штаны от радости от этой новости, ибо они и есть те самые кровожадные личности, которым нужны просто смерти, а не результат.

https://t.me/KremlCirk/2910

Кровожадность.Депутаты Госдумы Луговой предложил «добить» энергосистему Украины накануне зимы.Вот такая вот у клоунов денацификация, когда уже их риторика пришла к прямым призывам убивать мирное население. Zомби намочат штаны от радости от этой новости, ибо они и есть те самые кровожадные личности, которым нужны просто смерти, а не результат.

❗️ЗС рф накопичують ракети, аби завдати нового масованого удару по Україні, — речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Были бы не нужны "тактические победы" он бы не ввёл войска 24.02.пропаганда бы и без этого мощно раздала лапшу, какой он великий и могущественный, по примеру лидеров северной Кореи. Только в реальности всё иначе.Он задвинул ультиматум НАТО, а его послали. После этого было бы лютым унижением не завоевать хоть что то, какую то собачью будку.Психология униженного гопника, которому чтобы поправить свой упавший авторитет, надо навалять хоть кому нибудь, например бабушке на костылях. Желательно чтобы это был друг НАТО, но не её член.На аннексию Казахстана или Белорусии НАТО бы внимания не обратило, хотя внутреннему потребителю это можно было бы круто/дорого продать по примеру Крыма.То есть причина войны - желание произвести впечатление на США и Европу, а не на внутреннего потребителя.Сейчас поменялась концепция, решили не захватывать территорий, а захваченные отдать, при этом будут лупить ракетами по инфраструктуре.То есть пуйло уже не великий завоеватель "исконно русских земель", а великий их разрушитель. Р=Ребрендинг.