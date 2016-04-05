otg написав:Ходят разговоры что орки действительно уходят с правого берега
Херсонське видання «Мост» повідомляє, що росіяни почали нищити інфраструктуру міста перед відступом. Вони вже підірвали котельні і обʼєкт обленерго. Окрім того, окупанти підірвали телецентр, який розташований біля телевежі.
У місті досі проблеми зі звʼязком та світлом. Місцеві кажуть, що звʼязок є лише біля Антонівського мосту.
otg написав:Ходят разговоры что орки действительно уходят с правого берега
Херсонське видання «Мост» повідомляє, що росіяни почали нищити інфраструктуру міста перед відступом. Вони вже підірвали котельні і обʼєкт обленерго. Окрім того, окупанти підірвали телецентр, який розташований біля телевежі.
У місті досі проблеми зі звʼязком та світлом. Місцеві кажуть, що звʼязок є лише біля Антонівського мосту.
@babel
не пам"ятаю де, але ОБС, що до G20 Путін обіцяв на саміті із азіатами згорнути активні БД.
mephala написав:а я казав що доступність спартанів падає з кожним їх викупом. а якщо падає доступність то і ціна росте. зате декотрі тут мені інше намагались втюхати.
Есть некие тех характеристики и потолочная цена для того или иного вида техники. Если с каждым выкупом одного и того же товара цена становится непропорционально завышенной для данного вида бронемашины, то может быть нужно пересмотреть хотелки.. 10 спартанов уходят по 45 фунтов, а следующие (такие же) 68 (но не понятно цена единицы, или это цена единицы в лоте), но когда хотелка 50-60 машин, то торг должен быть серьёзный. Будем ждать отчёта..
Так же у меня вопрос к сумме сбора. Сумма реально огромная- 260 млн/сутки. Если это от пересичных - это реально сильно. Но вот мой скептицизм не может меня заставить в это поверить
Востаннє редагувалось hume в Чет 10 лис, 2022 19:59, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Кстати, есть ли мнение экспертов о самих бронемашинах Спартан? После просмотра ролика на ютубе у меня двоякое впечатление. Быстрые, вместительные, проходимые, но с очень лёгкой броней и установкой под пулемёт.
у Спартанов другие задачи (эвакуация и передвижение)
хотя в Харьковской области наши атаковали и на пикапах с пулеметом
не удивлюсь, что и на спартанах в бой пойдут
Под эвакуацию реально отличная машина, вытягивать 300 с передка тоже. Но вести наступательные действия с пулемётом и бронёй способной выдержать 7,62 по кругу и 14 мм в лоб - хз. Только при поддержке более серьёзной техники.
ПС Если бы в харьковской области атаковали на спартанах, с их потолочной скоростью -90 км/час, возможно бы и догнали орков))
otg написав:Я еще раз объясняю, ему не нужны какие то тактические победы и такой имидж победителя. Это все промежуточные моменты, которыми можно пренебречь и все скрасить пропагандой
Были бы не нужны "тактические победы" он бы не ввёл войска 24.02.
пропаганда бы и без этого мощно раздала лапшу, какой он великий и могущественный, по примеру лидеров северной Кореи. Только в реальности всё иначе.
Он задвинул ультиматум НАТО, а его послали. После этого было бы лютым унижением не завоевать хоть что то, какую то собачью будку.
Психология униженного гопника, которому чтобы поправить свой упавший авторитет, надо навалять хоть кому нибудь, например бабушке на костылях. Желательно чтобы это был друг НАТО, но не её член.
На аннексию Казахстана или Белорусии НАТО бы внимания не обратило, хотя внутреннему потребителю это можно было бы круто/дорого продать по примеру Крыма.
То есть причина войны - желание произвести впечатление на США и Европу, а не на внутреннего потребителя.
Сейчас поменялась концепция, решили не захватывать территорий, а захваченные отдать, при этом будут лупить ракетами по инфраструктуре.
Кровожадность.
Депутаты Госдумы Луговой предложил «добить» энергосистему Украины накануне зимы.
Вот такая вот у клоунов денацификация, когда уже их риторика пришла к прямым призывам убивать мирное население. Zомби намочат штаны от радости от этой новости, ибо они и есть те самые кровожадные личности, которым нужны просто смерти, а не результат. https://t.me/KremlCirk/2910
То есть пуйло уже не великий завоеватель "исконно русских земель", а великий их разрушитель. Р=Ребрендинг.
❗️ЗС рф накопичують ракети, аби завдати нового масованого удару по Україні, — речник командування Повітряних сил ЗСУ.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 лис, 2022 20:49, всього редагувалось 6 разів.
Denik написав:Що я Вам тут напишу. Мотнувся туди-назад в кілька міст Західної України за військовими залізяками. Так от, скажу, що Західна України живе як у довоєнні часи з усіма приколами постіндустриального суспільства: народ сидить в кафешках, затори з дорогих автомобілей у час пік навіть у спальних районах і т.п.
В той же час не зважаючи на поставки від волонтерів і від МО військовослужбовці все одне багато що купують із зарплат: ремонтують машини, купляють дрони та до дронів, за одяг та взуття на свій смак вже промовчу.
Нагадаю, що в США під час Другої Світової війни в США були картки на пальне і загалом народ жив скромніше. У Великобританії були картки на їжу. Думаю, що в нас буде чи хвиля чи просто продовження мобілізації ще приблизно на 500 тис. осіб, яка призведе решту населення до +- тонусу.
yanyura написав:На 19:37 звільнені від орків: Брускинське, Киселівка, Борозенське, Олександрівка, Станіслав, Солдатське, Чкалове, Миролюбівка, Тамарине, П'ятихатки, Кучерське. https://deepstatemap.live/#10/46.8129/32.9004 И это не последнее обновление карты сегодня.
Слава ЗСУ
Героям Слава!💙💛 Вже зібрала валізу. З нетерпінням чекаю на день "ікс" Home, sweet home😌