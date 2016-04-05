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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2626262726282629
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 20:26

  fler написав:
  yanyura написав:На 19:37 звільнені від орків:
И это не последнее обновление карты сегодня.

Слава ЗСУ :!:


Героям Слава!💙💛
Вже зібрала валізу. З нетерпінням чекаю на день "ікс"
Home, sweet home😌

День икс это когда освободят ваш Николаев?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 20:50

  vitaliian написав:
  fler написав:
  yanyura написав:На 19:37 звільнені від орків:
И это не последнее обновление карты сегодня.

Слава ЗСУ :!:


Героям Слава!💙💛
Вже зібрала валізу. З нетерпінням чекаю на день "ікс"
Home, sweet home😌

День икс это когда освободят ваш Николаев?

Николаев должны освободить? От кого
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:10

  vitaliian написав: То есть причина войны - желание произвести впечатление на США и Европу, а не на внутреннего потребителя.

Сейчас поменялась концепция, решили не захватывать территорий, а захваченные отдать, при этом будут лупить ракетами по инфраструктуре.

Вы так рассуждаете от ограниченности информационного поля и отсутствия инфы. Задача все таже. Вы послушайте хотябы их ТВ. Не слушайте птушных патриотов. Знать врага это 50% успеха.
otg
 
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  #<1 ... 2626262726282629
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