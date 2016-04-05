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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 лис, 2022 20:26
fler написав: yanyura написав:
На 19:37
звільнені від орків:
И это не последнее обновление карты сегодня.
Слава ЗСУ
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Вже зібрала валізу. З нетерпінням чекаю на день "ікс"
Home, sweet home😌
День икс это когда освободят ваш Николаев?
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vitaliian
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Додано: Чет 10 лис, 2022 20:50
vitaliian написав: fler написав: yanyura написав:
На 19:37
звільнені від орків:
И это не последнее обновление карты сегодня.
Слава ЗСУ
Героям Слава!💙💛
Вже зібрала валізу. З нетерпінням чекаю на день "ікс"
Home, sweet home😌
День икс это когда освободят ваш Николаев?
Николаев должны освободить? От кого
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Додано: Чет 10 лис, 2022 21:10
vitaliian написав:
То есть причина войны - желание произвести впечатление на США и Европу, а не на внутреннего потребителя.
Сейчас поменялась концепция, решили не захватывать территорий, а захваченные отдать, при этом будут лупить ракетами по инфраструктуре.
Вы так рассуждаете от ограниченности информационного поля и отсутствия инфы. Задача все таже. Вы послушайте хотябы их ТВ. Не слушайте птушных патриотов. Знать врага это 50% успеха.
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