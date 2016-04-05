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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 26272628262926302631>
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:10

  vitaliian написав: То есть причина войны - желание произвести впечатление на США и Европу, а не на внутреннего потребителя.

Сейчас поменялась концепция, решили не захватывать территорий, а захваченные отдать, при этом будут лупить ракетами по инфраструктуре.

Вы так рассуждаете от ограниченности информационного поля и отсутствия инфы. Задача все таже. Вы послушайте хотябы их ТВ. Не слушайте птушных патриотов. Знать врага это 50% успеха.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:36

  vitaliian написав:
  fler написав:
Героям Слава!💙💛
Вже зібрала валізу. З нетерпінням чекаю на день "ікс"
Home, sweet home😌

День икс это когда освободят ваш Николаев?


Це той день, коли я поїду в Мико.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:37

От рашистов:
Судя по спутниковым снимкам, Российская армия начала вывод ключевых подразделений из окраин посёлка Чаплинка на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Данные мероприятия являются вынужденными в связи с оставлением правобережной части Херсонщины, так как теперь ракетные установки HIMARS и M270 украинской армии, размещенные вдоль Днепра, смогут наносить удары по данной базе.

Чаплинка была занята ВС РФ 24 февраля, где на территории заброшенного аэродрома была организована постоянная база и вертолетный аэродром, откуда ударные Ка-52 постоянно вылетали на поддержку российских подразделений, обороняющих Херсонскую и Запорожскую области. Также, судя по западным спутниковым снимкам, там располагался штаб высокого уровня.

Однако сейчас штаб и значительная часть техники покинула аэродром Чаплинки и была перемещена в другое, недосягаемое для возможных украинских ударов место. Часть вертолетов всё еще остается на полосе для обеспечения и прикрытия отвода правобережной группировки, однако без сомнения, что в будущем они также покинут Чаплинку вслед за другими. Оставление данного вертолетного аэродрома значительно скажется на качестве и оперативности авиационной поддержки подразделений ВС РФ в Запорожье и на Херсонщине. И, что самое важное, Чаплинка будет далеко не единственной. За ~90 км радиус поражения ракет GMLRS теперь придется выводить все критически важные позиции, подразделения и технику.

https://t.me/s/milinfolive/93136
Приведены карта и спутниковые снимки.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:42

  otg написав:Вы послушайте хотябы их ТВ
слушать сумашедших - полностью бесполезное занятие. Нужно смотреть на поведение, на фобии, на поведенческие триггеры, пограничные состояния, переходы из стабильных в терминальные состояния, механизмы декомпенсации. Это имеет прогностическую ценность, в отличие от бреда русТВ.

Какие механизмы декомпенсации я выше объяснил, теперь пуйло не завоеватель а разрушитель, потому что ракетные удары единственное, в чем он сильнее нас. Поскольку ракетами ничего завоеватель невозможно, случился такой ребрендинг. Бессмысленный как в военном так и в политическом плане. Только ради поддержки имиджа, какие у РФ страшные ракеты.

В сети есть перечень сколько всего наврало пуйло за последнее время, по памяти что вторжения (в феврале) не будет и что мобилизации тоже не будет. Вы хотите вы и слушайте. Другим же слушать их пропаганду не рекомендую.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 лис, 2022 22:12, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:46

  otg написав:Задача все таже. Вы послушайте хотябы их ТВ. Не слушайте птушных патриотов.


Слухати їхнє ТБ? Шо ще робити?)))
ПС. Читала сьогодні їхні ТГ канали. Гарно скиглять. Диванні воїни пишуть: "ми ще повернемося і відвоюємо Херсон, Мико, Одесу..! В грудні." Розумні пишуть: "Рф програла цю війну ще в березні". Решта скиглять про збереження життів солдат, сором за кацапію, дурних керманичів, які все розікрали/ просра_ тощо.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:49

  flyman написав:там ще про Притулу і Мрію

Відбудовувати Мрію у секретному місці, замість ракет і безпілотників - це геніально.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:51

  fler написав:Це той день, коли я поїду в Мико
искренне желаю, чтобы он наступил как можно быстрее.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мин понатыкали везде, сегодня несколько подрывов только у нас, хорошо 300 все, хотя один тяжёлый.
Много времени уйдет на разминирование.

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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:08

  yanyura написав:От рашистов:
Судя по спутниковым снимкам, Российская армия начала вывод ключевых подразделений из окраин посёлка Чаплинка на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Данные мероприятия являются вынужденными в связи с оставлением правобережной части Херсонщины, так как теперь ракетные установки HIMARS и M270 украинской армии, размещенные вдоль Днепра, смогут наносить удары по данной базе.

Чаплинка была занята ВС РФ 24 февраля, где на территории заброшенного аэродрома была организована постоянная база и вертолетный аэродром, откуда ударные Ка-52 постоянно вылетали на поддержку российских подразделений, обороняющих Херсонскую и Запорожскую области. Также, судя по западным спутниковым снимкам, там располагался штаб высокого уровня.

Однако сейчас штаб и значительная часть техники покинула аэродром Чаплинки и была перемещена в другое, недосягаемое для возможных украинских ударов место. Часть вертолетов всё еще остается на полосе для обеспечения и прикрытия отвода правобережной группировки, однако без сомнения, что в будущем они также покинут Чаплинку вслед за другими. Оставление данного вертолетного аэродрома значительно скажется на качестве и оперативности авиационной поддержки подразделений ВС РФ в Запорожье и на Херсонщине. И, что самое важное, Чаплинка будет далеко не единственной. За ~90 км радиус поражения ракет GMLRS теперь придется выводить все критически важные позиции, подразделения и технику.

https://t.me/s/milinfolive/93136
Приведены карта и спутниковые снимки.

при всём уважении к Херсону, эта инфа намного интереснее. Это ж Перекоп, практически.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:
Херсонське видання «Мост» повідомляє, що росіяни почали нищити інфраструктуру міста перед відступом. Вони вже підірвали котельні і обʼєкт обленерго. Окрім того, окупанти підірвали телецентр, який розташований біля телевежі.
Бесчеловечно.
Идти на такие разрушения это говорит о том, что туда они не вернутся. Как по мне, то москва просто глубже забивает крышку своего гроба.
Howl
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