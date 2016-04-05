Судя по спутниковым снимкам, Российская армия начала вывод ключевых подразделений из окраин посёлка Чаплинка на левом берегу Днепра в Херсонской области.



Данные мероприятия являются вынужденными в связи с оставлением правобережной части Херсонщины, так как теперь ракетные установки HIMARS и M270 украинской армии, размещенные вдоль Днепра, смогут наносить удары по данной базе.



Чаплинка была занята ВС РФ 24 февраля, где на территории заброшенного аэродрома была организована постоянная база и вертолетный аэродром, откуда ударные Ка-52 постоянно вылетали на поддержку российских подразделений, обороняющих Херсонскую и Запорожскую области. Также, судя по западным спутниковым снимкам, там располагался штаб высокого уровня.



Однако сейчас штаб и значительная часть техники покинула аэродром Чаплинки и была перемещена в другое, недосягаемое для возможных украинских ударов место. Часть вертолетов всё еще остается на полосе для обеспечения и прикрытия отвода правобережной группировки, однако без сомнения, что в будущем они также покинут Чаплинку вслед за другими. Оставление данного вертолетного аэродрома значительно скажется на качестве и оперативности авиационной поддержки подразделений ВС РФ в Запорожье и на Херсонщине. И, что самое важное, Чаплинка будет далеко не единственной. За ~90 км радиус поражения ракет GMLRS теперь придется выводить все критически важные позиции, подразделения и технику.