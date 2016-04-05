Додано: Чет 10 лис, 2022 22:32

juristkostya написав: РФ, и не знали даже, что война у них "не за территории РФ, и не знали даже, что война у них "не за территории

juristkostya написав: прекращайте обесценивать усилия и жертвы ВСУ прекращайте обесценивать усилия и жертвы ВСУ

а что там кто то объявил вменяемые и измеримые цели вторжения? Цель была развязать войну. Когда цель - территории к их оккупации готовятся. Кто то должен выполнять полицейские функции, должны работать э снабжение, водопровод, канализация. Банки, подвоз топлива и продуктов питания. На окупированной с 24.02 территории открылся хоть один российский банк? Помимо регулярной армии, для оккупации нужны ещё тысячи других специалистов, чтобы оккупированная территория как то функционировала. Поскольку ничего этого не было делаю вывод, что война затевалась не за территории.я намеренно не обсуждаю ни усилия ни жертвы ВСУ (если вы не заметили). Для этого есть Президент и генштаб. Абстрагируясь от обсуждения и оценок ВСУ, получается примерно такая картина. Еду понятно что если бы не было сопротивления русня уже стояла бы на нашей западной границе. Но если вам не понятно, да таки степень сопротивления имеет значение.