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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:09
freeze написав:
Мин понатыкали везде, сегодня несколько подрывов только у нас, хорошо 300 все, хотя один тяжёлый.
Много времени уйдет на разминирование
"Сумно, блядь" (с)
Але з надією
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:12
freeze написав:
Мин понатыкали везде, сегодня несколько подрывов только у нас, хорошо 300 все, хотя один тяжёлый.
Много времени уйдет на разминирование.
Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
Ни на что не намекаю, но презираемый здесь Арестович уже второй день во всех интервью акцентирует, что отступающие русские оставляют _очень_ плотное минирование. Неужто, владеет темой?
Но надо понимать, что ругать ВСУ, которые "слишком медленно преследовали и дали уйти", будут не смотря ни на что.
Востаннє редагувалось juristkostya
в Чет 10 лис, 2022 22:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:13
flyman написав: Denik написав:
Що я Вам тут напишу. Мотнувся туди-назад в кілька міст Західної України за військовими залізяками. Так от, скажу, що Західна України живе як у довоєнні часи з усіма приколами постіндустриального суспільства: народ сидить в кафешках, затори з дорогих автомобілей у час пік навіть у спальних районах і т.п.
В той же час не зважаючи на поставки від волонтерів і від МО військовослужбовці все одне багато що купують із зарплат: ремонтують машини, купляють дрони та до дронів, за одяг та взуття на свій смак вже промовчу.
Нагадаю, що в США під час Другої Світової війни в США були картки на пальне і загалом народ жив скромніше. У Великобританії були картки на їжу.
Думаю, що в нас буде чи хвиля чи просто продовження мобілізації ще приблизно на 500 тис. осіб, яка призведе решту населення до +- тонусу.
там ще про Притулу і Мрію
вот таких как она и нужно смотреть, а не марафоны, арестовичей и ждановых. балаболов.
дякую
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:14
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:14
Howl написав:
Как по мне, то москва просто глубже забивает крышку своего гроба
Алеппо им простили? Расчет на то, что простят и Мариуполь с Херсоном.
Русский юмор
Указом Путина Херсон переименован в Херсним
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 10 лис, 2022 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:24
vitaliian написав:
Ранее я писал что эта война не за территории, а чтобы показать миру и НАТО свою силу, мощь, влияние. Отсюда и нарративы "киви за 3 дня"
В прежнем виде война уже потеряла смысл, сейчас идёт поиск нового формата. Из всех доступных средств это удары по энергоструктуре, мировой кризис продовольствия и Яо.
То что остальные территории тоже освободят было ожидаемо после отхода из Бучи, по крайней мере для меня, примерно тогда же я понял что война не за территории.
прекращайте обесценивать усилия и жертвы ВСУ. Война стала "не за территории" чётко по мере получения по рогам. Там, где не было качественного сопротивления - продвигались, занимали территории и присоединяли к РФ, и не знали даже, что война у них "не за территории".
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juristkostya
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:32
juristkostya написав:
РФ, и не знали даже, что война у них "не за территории
а что там кто то объявил вменяемые и измеримые цели вторжения? Цель была развязать войну. Когда цель - территории к их оккупации готовятся. Кто то должен выполнять полицейские функции, должны работать э снабжение, водопровод, канализация. Банки, подвоз топлива и продуктов питания. На окупированной с 24.02 территории открылся хоть один российский банк? Помимо регулярной армии, для оккупации нужны ещё тысячи других специалистов, чтобы оккупированная территория как то функционировала. Поскольку ничего этого не было делаю вывод, что война затевалась не за территории.
juristkostya написав:
прекращайте обесценивать усилия и жертвы ВСУ
я намеренно не обсуждаю ни усилия ни жертвы ВСУ (если вы не заметили). Для этого есть Президент и генштаб. Абстрагируясь от обсуждения и оценок ВСУ, получается примерно такая картина. Еду понятно что если бы не было сопротивления русня уже стояла бы на нашей западной границе. Но если вам не понятно, да таки степень сопротивления имеет значение.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 10 лис, 2022 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:37
vitaliian написав:
Еду понятно что если бы не было сопротивления русня уже стояла бы на нашей западной границе.
та бросьте. Если им не нужен контроль территорий - зачем вообще из дому выходить?
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:39
vitaliian написав:
я намеренно не обсуждаю ни усилия ни жертвы ВСУ (если вы не заметили).
я заметил, что вы упорно объясняете отступление с ранее занятых территорий собственными планами РФ. Что, мягко говоря, не вполне учитывает роль ВСУ в развитии событий.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:41
juristkostya написав: vitaliian написав:
Еду понятно что если бы не было сопротивления русня уже стояла бы на нашей западной границе.
та бросьте. Если им не нужен контроль территорий - зачем вообще из дому выходить?
У вас странное понимание контроля. На оккупированных территориях не работает ни один банк и ходят гривны. Был видос, как оккупанты меняли рубли на гривны чтобы что то купить, кажется спиртное. Блок посты это ещё не контроль.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 10 лис, 2022 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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