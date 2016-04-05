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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:41
ЗСУ стало нарицательным. про ЗСУ говорят во всём мире с уважением и даже страхом. кацапы называют ЗСУ (не ВСУ) и детально обсуждают, гадают прогнозируя стратегию и тактику.
это удивительно. и чертовски приятно
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:44
juristkostya написав: vitaliian написав:
я намеренно не обсуждаю ни усилия ни жертвы ВСУ (если вы не заметили).
я заметил, что вы упорно объясняете отступление с ранее занятых территорий собственными планами РФ. Что, мягко говоря, не вполне учитывает роль ВСУ в развитии событий.
Для тех кто на бронепоезде, я не обсуждаю действия ВСУ. Вообще не обсуждаю. Неужели так сложно понять? Когда вам бьют морду, ваши планы могут внезапно измениться, и вы уже идете не на дискотеку а в травмпункт. В этой истории я не акцентирую на том, кто кому бьёт морды. Только констатирую факт, что планы изменились.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 10 лис, 2022 22:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:44
juristkostya написав: vitaliian написав:
Ранее я писал что эта война не за территории, а чтобы показать миру и НАТО свою силу, мощь, влияние. Отсюда и нарративы "киви за 3 дня"
В прежнем виде война уже потеряла смысл, сейчас идёт поиск нового формата. Из всех доступных средств это удары по энергоструктуре, мировой кризис продовольствия и Яо.
То что остальные территории тоже освободят было ожидаемо после отхода из Бучи, по крайней мере для меня, примерно тогда же я понял что война не за территории.
прекращайте обесценивать усилия и жертвы ВСУ. Война стала "не за территории" чётко по мере получения по рогам. Там, где не было качественного сопротивления - продвигались, занимали территории и присоединяли к РФ, и не знали даже, что война у них "не за территории".
Ще раз, для тих хто в танку, не потрібно Пу ні ДНР/ЛНР т.д. окремо, йому потрібна вся Україна (можливо за винятком ЗУ, і то не факт), а також повернення кордонів НАТО до 1987 р.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 10 лис, 2022 22:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:45
vitaliian написав: juristkostya написав: vitaliian написав:
Еду понятно что если бы не было сопротивления русня уже стояла бы на нашей западной границе.
та бросьте. Если им не нужен контроль территорий - зачем вообще из дому выходить?
У вас странное понимание контроля. На оккупированных территориях не работает ни один банк и ходят гривны. Был видос, как оккупанты меняли рубли на гривны чтобы что то купить, кажется спиртное. Блок посты это ещё не контроль.
Так и вижу Хоттаба, который с мыслью "та не контролируют они Херсон, даже рубль ввести не сподобились" где-то летом этого года едет в Херсон проверить свою хату...
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:47
vitaliian написав:
Для тех кто на бронепоезде, я не обсуждаю действия ВСУ. Вообще не обсуждаю.
А кто говорит, что вы _обсуждаете_? Вы _утверждаете_.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:48
flyman написав: juristkostya написав: vitaliian написав:
Ранее я писал что эта война не за территории, а чтобы показать миру и НАТО свою силу, мощь, влияние. Отсюда и нарративы "киви за 3 дня"
В прежнем виде война уже потеряла смысл, сейчас идёт поиск нового формата. Из всех доступных средств это удары по энергоструктуре, мировой кризис продовольствия и Яо.
То что остальные территории тоже освободят было ожидаемо после отхода из Бучи, по крайней мере для меня, примерно тогда же я понял что война не за территории.
прекращайте обесценивать усилия и жертвы ВСУ. Война стала "не за территории" чётко по мере получения по рогам. Там, где не было качественного сопротивления - продвигались, занимали территории и присоединяли к РФ, и не знали даже, что война у них "не за территории".
Ще раз, для тих хто в танку, не потрібно Пу ні ДНР/ЛНР т.д. окремо, йому потрібна вся Україна (можливо за винятком ЗУ, і то не факт), а також повернення кордонів НАТО до 1987 р.
спасибо за свежую мысль. Например, Портников её НЕ высказывал ещё лет 20 назад. Да и вообще никто не высказывал, вы первый.
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juristkostya
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:49
juristkostya написав: vitaliian написав: juristkostya написав:
У вас странное понимание контроля. На оккупированных территориях не работает ни один банк и ходят гривны. Был видос, как оккупанты меняли рубли на гривны чтобы что то купить, кажется спиртное. Блок посты это ещё не контроль.
Так и вижу Хоттаба, который с мыслью "та не контролируют они Херсон, даже рубль ввести не сподобились" где-то летом этого года едет в Херсон проверить свою хату...
і забрати пуховик на холодну пору року
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 10 лис, 2022 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:49
juristkostya написав:
где-то летом этого года едет в Херсон проверить свою хату
херсонцы тысячами ездили в Крым продавать свои помидоры и арбузы (кстати не только женщины), желающих даже эвакуировали паромом. А вы по одному примеру нафантазировали, что русня не пускает никого в свои квартиры. Ещё раз блокпосты это не контроль территории, должны работать полиция, банки, местные власти, коммунальные службы, школы, садики, общ.транспорт, налоговая, суды и т.д. в дэнэры это есть (кроме банков) . В Херсоне этого не было и не планировалось.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 10 лис, 2022 22:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:50
beee написав:
ЗСУ стало нарицательным. про ЗСУ говорят во всём мире с уважением и даже страхом. кацапы называют ЗСУ (не ВСУ) и детально обсуждают, гадают прогнозируя стратегию и тактику.
это удивительно. и чертовски приятно
та да, создать бренд уровня аспирина и акваланга не каждый день выпадает....
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juristkostya
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:51
juristkostya написав: vitaliian написав:
У вас странное понимание контроля. На оккупированных территориях не работает ни один банк и ходят гривны. Был видос, как оккупанты меняли рубли на гривны чтобы что то купить, кажется спиртное. Блок посты это ещё не контроль.
Так и вижу Хоттаба, который с мыслью "та не контролируют они Херсон, даже рубль ввести не сподобились" где-то летом этого года едет в Херсон проверить свою хату...
Примерно поняв аллегории, но встряну в вашу интеллектуальную беседу
Ну летом нет, но сейчас Hotab хочет свой пуховичек забрать из Херсона, а то зима близко
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