vitaliian написав:

Ранее я писал что эта война не за территории, а чтобы показать миру и НАТО свою силу, мощь, влияние. Отсюда и нарративы "киви за 3 дня"В прежнем виде война уже потеряла смысл, сейчас идёт поиск нового формата. Из всех доступных средств это удары по энергоструктуре, мировой кризис продовольствия и Яо.То что остальные территории тоже освободят было ожидаемо после отхода из Бучи, по крайней мере для меня, примерно тогда же я понял что война не за территории.