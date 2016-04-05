RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 26292630263126322633 ... 2635>
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЗСУ стало нарицательным. про ЗСУ говорят во всём мире с уважением и даже страхом. кацапы называют ЗСУ (не ВСУ) и детально обсуждают, гадают прогнозируя стратегию и тактику.
это удивительно. и чертовски приятно
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1018
З нами з: 26.11.19
Подякував: 90 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:44

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:я намеренно не обсуждаю ни усилия ни жертвы ВСУ (если вы не заметили).
я заметил, что вы упорно объясняете отступление с ранее занятых территорий собственными планами РФ. Что, мягко говоря, не вполне учитывает роль ВСУ в развитии событий.

Для тех кто на бронепоезде, я не обсуждаю действия ВСУ. Вообще не обсуждаю. Неужели так сложно понять? Когда вам бьют морду, ваши планы могут внезапно измениться, и вы уже идете не на дискотеку а в травмпункт. В этой истории я не акцентирую на том, кто кому бьёт морды. Только констатирую факт, что планы изменились.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 лис, 2022 22:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14931
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:44

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Ранее я писал что эта война не за территории, а чтобы показать миру и НАТО свою силу, мощь, влияние. Отсюда и нарративы "киви за 3 дня"

В прежнем виде война уже потеряла смысл, сейчас идёт поиск нового формата. Из всех доступных средств это удары по энергоструктуре, мировой кризис продовольствия и Яо.

То что остальные территории тоже освободят было ожидаемо после отхода из Бучи, по крайней мере для меня, примерно тогда же я понял что война не за территории.

прекращайте обесценивать усилия и жертвы ВСУ. Война стала "не за территории" чётко по мере получения по рогам. Там, где не было качественного сопротивления - продвигались, занимали территории и присоединяли к РФ, и не знали даже, что война у них "не за территории".

Ще раз, для тих хто в танку, не потрібно Пу ні ДНР/ЛНР т.д. окремо, йому потрібна вся Україна (можливо за винятком ЗУ, і то не факт), а також повернення кордонів НАТО до 1987 р.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 лис, 2022 22:45, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29895
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1441 раз.
Подякували: 2572 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:45

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Еду понятно что если бы не было сопротивления русня уже стояла бы на нашей западной границе.
та бросьте. Если им не нужен контроль территорий - зачем вообще из дому выходить?

У вас странное понимание контроля. На оккупированных территориях не работает ни один банк и ходят гривны. Был видос, как оккупанты меняли рубли на гривны чтобы что то купить, кажется спиртное. Блок посты это ещё не контроль.

Так и вижу Хоттаба, который с мыслью "та не контролируют они Херсон, даже рубль ввести не сподобились" где-то летом этого года едет в Херсон проверить свою хату...
juristkostya
 
Повідомлень: 5102
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:47

  vitaliian написав:Для тех кто на бронепоезде, я не обсуждаю действия ВСУ. Вообще не обсуждаю.

А кто говорит, что вы _обсуждаете_? Вы _утверждаете_.
juristkostya
 
Повідомлень: 5102
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:48

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Ранее я писал что эта война не за территории, а чтобы показать миру и НАТО свою силу, мощь, влияние. Отсюда и нарративы "киви за 3 дня"

В прежнем виде война уже потеряла смысл, сейчас идёт поиск нового формата. Из всех доступных средств это удары по энергоструктуре, мировой кризис продовольствия и Яо.

То что остальные территории тоже освободят было ожидаемо после отхода из Бучи, по крайней мере для меня, примерно тогда же я понял что война не за территории.

прекращайте обесценивать усилия и жертвы ВСУ. Война стала "не за территории" чётко по мере получения по рогам. Там, где не было качественного сопротивления - продвигались, занимали территории и присоединяли к РФ, и не знали даже, что война у них "не за территории".

Ще раз, для тих хто в танку, не потрібно Пу ні ДНР/ЛНР т.д. окремо, йому потрібна вся Україна (можливо за винятком ЗУ, і то не факт), а також повернення кордонів НАТО до 1987 р.

спасибо за свежую мысль. Например, Портников её НЕ высказывал ещё лет 20 назад. Да и вообще никто не высказывал, вы первый.
juristkostya
 
Повідомлень: 5102
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:49

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав:У вас странное понимание контроля. На оккупированных территориях не работает ни один банк и ходят гривны. Был видос, как оккупанты меняли рубли на гривны чтобы что то купить, кажется спиртное. Блок посты это ещё не контроль.

Так и вижу Хоттаба, который с мыслью "та не контролируют они Херсон, даже рубль ввести не сподобились" где-то летом этого года едет в Херсон проверить свою хату...

і забрати пуховик на холодну пору року
Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 лис, 2022 22:50, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29895
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1441 раз.
Подякували: 2572 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:49

  juristkostya написав:где-то летом этого года едет в Херсон проверить свою хату
херсонцы тысячами ездили в Крым продавать свои помидоры и арбузы (кстати не только женщины), желающих даже эвакуировали паромом. А вы по одному примеру нафантазировали, что русня не пускает никого в свои квартиры. Ещё раз блокпосты это не контроль территории, должны работать полиция, банки, местные власти, коммунальные службы, школы, садики, общ.транспорт, налоговая, суды и т.д. в дэнэры это есть (кроме банков) . В Херсоне этого не было и не планировалось.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 лис, 2022 22:52, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14931
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:50

  beee написав:ЗСУ стало нарицательным. про ЗСУ говорят во всём мире с уважением и даже страхом. кацапы называют ЗСУ (не ВСУ) и детально обсуждают, гадают прогнозируя стратегию и тактику.
это удивительно. и чертовски приятно

та да, создать бренд уровня аспирина и акваланга не каждый день выпадает....
juristkostya
 
Повідомлень: 5102
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:51

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:У вас странное понимание контроля. На оккупированных территориях не работает ни один банк и ходят гривны. Был видос, как оккупанты меняли рубли на гривны чтобы что то купить, кажется спиртное. Блок посты это ещё не контроль.

Так и вижу Хоттаба, который с мыслью "та не контролируют они Херсон, даже рубль ввести не сподобились" где-то летом этого года едет в Херсон проверить свою хату...

Примерно поняв аллегории, но встряну в вашу интеллектуальную беседу

Ну летом нет, но сейчас Hotab хочет свой пуховичек забрать из Херсона, а то зима близко :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7344
З нами з: 31.08.09
Подякував: 500 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 26292630263126322633 ... 2635>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 106807
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 471231
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4199
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1013)
11.11.2022 00:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.