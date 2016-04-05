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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:51
vitaliian написав:
А вы по одному примеру нафантазировали, что русня не пускает никого в свои квартиры.
всё верно, даже Залужного пустили бы для осмотра оборонительных позиций, это ж очевидно.
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juristkostya
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:52
pesikot написав:
Примерно поняв аллегории,
ффуууухххх, хоть один.....
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juristkostya
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:54
vitaliian написав:
и не планировалось.
осталось опубликовать этот самый план, где не предусмотрено ничего, кроме блок-постов.
Я уверен, у вас он есть, не стесняйтесь, выкладывайте.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:55
juristkostya написав: vitaliian написав:
А вы по одному примеру нафантазировали, что русня не пускает никого в свои квартиры.
всё верно, даже Залужного пустили бы для осмотра оборонительных позиций, это ж очевидно.
Вы отрицаете, что при оккупации Херсона люди продолжали жить в своих квартирах? Это клиника.
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vitaliian
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:56
vitaliian написав:
На окупированной с 24.02 территории открылся хоть один российский банк?
В Херсоне орками было открыто отделение Промсвязьбанка. И у меня в поселке впервые где-то недели 2 назад, а последнее сегодня, в поселковой группе объявление
Желающие оформить карты ПСБ банка подходите к поселковому совету.
Из Инета:
Промсвязьбанк.
- Кто владеет ПСБ банком?
- 100 % голосующих акций ПСБ принадлежит Российской Федерации в лице Росимущества. Председатель ПСБ — Петр Михайлович Фрадков.
vitaliian написав:
На оккупированных территориях не работает ни один банк и ходят гривны. Был видос, как оккупанты меняли рубли на гривны чтобы что то купить, кажется спиртное.
У нас на рынке, и даже в магазинах, сейчас расплачиваются и гривнами, и рублями (в основном орки). И я понимаю хозяев магазина и продавцов - стремно отказать человеку с автоматом, а они по одному не ходят, объясняя, что по украинским законам к оплате принимается только гривна.
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yanyura
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:58
juristkostya написав: vitaliian написав:
и не планировалось.
осталось опубликовать этот самый план, где не предусмотрено ничего, кроме блок-постов.
Я уверен, у вас он есть, не стесняйтесь, выкладывайте.
Вы ещё и интернетом не умеете пользоваться.
Целью российской спецоперации не является оккупация Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американской телекомпании CNN.
"Оккупация не входит в число целей, о которых мы заявили", - сказал представитель Кремля
гуглится элементарно.
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vitaliian
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:00
vitaliian написав:
Вы отрицаете, что при оккупации Херсона люди продолжали жить в своих квартирах? Это клиника.
Мои утверждения написаны выше, не надо фантазировать
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juristkostya
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:02
vitaliian написав: juristkostya написав: vitaliian написав:
и не планировалось.
осталось опубликовать этот самый план, где не предусмотрено ничего, кроме блок-постов.
Я уверен, у вас он есть, не стесняйтесь, выкладывайте.
Вы ещё и интернетом не умеете пользоваться.
Целью российской спецоперации не является оккупация Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американской телекомпании CNN.
"Оккупация не входит в число целей, о которых мы заявили", - сказал представитель Кремля
гуглится элементарно.
Да, серьёзный источник. Уровня "в мае поедем на шашлыки", а то и посвыше.
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juristkostya
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:02
yanyura написав:
У нас на рынке, и даже в магазинах, сейчас расплачиваются и гривнами, и рублями (в основном орки
это как раз пример анархии, попробуйте в Киеве рассчитаться рублями (или долларами / евро) например в АТБ.
juristkostya написав:
Да, серьёзный источник. Уровня "в мае поедем на шашлыки", а то и посвыше
долго думали? И кто для вас "серьезный источник" на РФ. Для меня там в принципе таких нет.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:06
yanyura написав:
У нас на рынке, и даже в магазинах,
Это вообще не важно. Важно, что скажут на камеру песков с лавровым.
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