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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 263026312632263326342635>
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:А вы по одному примеру нафантазировали, что русня не пускает никого в свои квартиры.
всё верно, даже Залужного пустили бы для осмотра оборонительных позиций, это ж очевидно.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:52

  pesikot написав:Примерно поняв аллегории,

ффуууухххх, хоть один.....
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:и не планировалось.
осталось опубликовать этот самый план, где не предусмотрено ничего, кроме блок-постов.
Я уверен, у вас он есть, не стесняйтесь, выкладывайте.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:55

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:А вы по одному примеру нафантазировали, что русня не пускает никого в свои квартиры.
всё верно, даже Залужного пустили бы для осмотра оборонительных позиций, это ж очевидно.

Вы отрицаете, что при оккупации Херсона люди продолжали жить в своих квартирах? Это клиника.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:На окупированной с 24.02 территории открылся хоть один российский банк?

В Херсоне орками было открыто отделение Промсвязьбанка. И у меня в поселке впервые где-то недели 2 назад, а последнее сегодня, в поселковой группе объявление
Желающие оформить карты ПСБ банка подходите к поселковому совету.


Из Инета:
Промсвязьбанк.

- Кто владеет ПСБ банком?
- 100 % голосующих акций ПСБ принадлежит Российской Федерации в лице Росимущества. Председатель ПСБ — Петр Михайлович Фрадков.



  vitaliian написав:На оккупированных территориях не работает ни один банк и ходят гривны. Был видос, как оккупанты меняли рубли на гривны чтобы что то купить, кажется спиртное.


У нас на рынке, и даже в магазинах, сейчас расплачиваются и гривнами, и рублями (в основном орки). И я понимаю хозяев магазина и продавцов - стремно отказать человеку с автоматом, а они по одному не ходят, объясняя, что по украинским законам к оплате принимается только гривна.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:58

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:и не планировалось.
осталось опубликовать этот самый план, где не предусмотрено ничего, кроме блок-постов.
Я уверен, у вас он есть, не стесняйтесь, выкладывайте.

Вы ещё и интернетом не умеете пользоваться.
Целью российской спецоперации не является оккупация Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американской телекомпании CNN.
"Оккупация не входит в число целей, о которых мы заявили", - сказал представитель Кремля
гуглится элементарно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:00

  vitaliian написав:Вы отрицаете, что при оккупации Херсона люди продолжали жить в своих квартирах? Это клиника.

Мои утверждения написаны выше, не надо фантазировать
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:02

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:и не планировалось.
осталось опубликовать этот самый план, где не предусмотрено ничего, кроме блок-постов.
Я уверен, у вас он есть, не стесняйтесь, выкладывайте.

Вы ещё и интернетом не умеете пользоваться.
Целью российской спецоперации не является оккупация Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американской телекомпании CNN.
"Оккупация не входит в число целей, о которых мы заявили", - сказал представитель Кремля
гуглится элементарно.

Да, серьёзный источник. Уровня "в мае поедем на шашлыки", а то и посвыше.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:02

  yanyura написав:У нас на рынке, и даже в магазинах, сейчас расплачиваются и гривнами, и рублями (в основном орки
это как раз пример анархии, попробуйте в Киеве рассчитаться рублями (или долларами / евро) например в АТБ.
  juristkostya написав:Да, серьёзный источник. Уровня "в мае поедем на шашлыки", а то и посвыше
долго думали? И кто для вас "серьезный источник" на РФ. Для меня там в принципе таких нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:06

  yanyura написав:У нас на рынке, и даже в магазинах,

Это вообще не важно. Важно, что скажут на камеру песков с лавровым.
juristkostya
 
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