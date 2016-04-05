Додано: Чет 10 лис, 2022 22:56

vitaliian написав: На окупированной с 24.02 территории открылся хоть один российский банк? На окупированной с 24.02 территории открылся хоть один российский банк?

Желающие оформить карты ПСБ банка подходите к поселковому совету.

Промсвязьбанк.



- Кто владеет ПСБ банком?

- 100 % голосующих акций ПСБ принадлежит Российской Федерации в лице Росимущества. Председатель ПСБ — Петр Михайлович Фрадков.

vitaliian написав: На оккупированных территориях не работает ни один банк и ходят гривны. Был видос, как оккупанты меняли рубли на гривны чтобы что то купить, кажется спиртное. На оккупированных территориях не работает ни один банк и ходят гривны. Был видос, как оккупанты меняли рубли на гривны чтобы что то купить, кажется спиртное.

В Херсоне орками было открыто отделение Промсвязьбанка. И у меня в поселке впервые где-то недели 2 назад, а последнее сегодня, в поселковой группе объявлениеИз Инета:У нас на рынке, и даже в магазинах, сейчас расплачиваются и гривнами, и рублями (в основном орки). И я понимаю хозяев магазина и продавцов - стремно отказать человеку с автоматом, а они по одному не ходят, объясняя, что по украинским законам к оплате принимается только гривна.