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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:06
vitaliian написав:
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Русский юмор
Указом Путина Херсон переименован в Херсним
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:07
vitaliian написав:
Для меня там в принципе таких нет.
Так откуда ж достоверно известный план, в таком случае?
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juristkostya
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:07
yanyura написав: vitaliian написав:
На окупированной с 24.02 территории открылся хоть один российский банк?
В Херсоне орками было открыто отделение Промсвязьбанка
Угу, на месте предварительно отжатого отделения украинского Райффайзена, которое было отлично сделано
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pesikot
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:12
pesikot написав: yanyura написав: vitaliian написав:
На окупированной с 24.02 территории открылся хоть один российский банк?
В Херсоне орками было открыто отделение Промсвязьбанка
Угу, на месте предварительно отжатого отделения украинского Райффайзена, которое было отлично сделано
вообще, странная дискуссия.
В 20 км от активного фронта контроль территории определяется явно не банками, троллейбусами и долей местного населения в собственных квартирах
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juristkostya
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:17
juristkostya написав: vitaliian написав:
Для меня там в принципе таких нет.
Так откуда ж достоверно известный план, в таком случае?
Сравниваем размеры оккупированных территорий 1.05.22 и 10.11.22 . Неужели так сложно. Географию учили?
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vitaliian
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:19
juristkostya написав:
В 20 км от активного фронта контроль территории определяется явно не банками, троллейбусами и долей местного населения в собственных квартирах
какой правовой статус жителей оккупированных территорий, они граждане Украины, граждане РФ, апатриды? Каким законодательством регулируются их права? В какой суд им обращаться по хозяйственным спорам? Ну и т.д. все то чего юристу не понять.
Контроль территории это не блок посты, а взаимодействие всех ветвей власти.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 10 лис, 2022 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:20
vitaliian написав: juristkostya написав: vitaliian написав:
Для меня там в принципе таких нет.
Так откуда ж достоверно известный план, в таком случае?
Сравниваем размеры оккупированных территорий 1.05.22 и 10.11.22 . Неужели так сложно. Географию учили?
Так у них в плане было "получить по рогам от ВСУ и отступить"?
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juristkostya
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:21
vitaliian написав: yanyura написав:
У нас на рынке, и даже в магазинах, сейчас расплачиваются и гривнами, и рублями (в основном орки
это как раз пример анархии, попробуйте в Киеве рассчитаться рублями (или долларами / евро) например в АТБ.
Не сравнивайте несравниваемое.
В Киеве есть украинская полиция, СБУ, ЗСУ наконец, у нас орки, их полиция (приехавшая из недорашки), ФСБ.
Когда и к нам придет ЗСУ, рубли мгновенно исчезнут вместе с их основными носителями.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:21
vitaliian написав: juristkostya написав:
В 20 км от активного фронта контроль территории определяется явно не банками, троллейбусами и долей местного населения в собственных квартирах
какой правовой статус жителей оккупированных территорий, они граждане Украины, граждане РФ, апатриды? Каким законодательством регулируются их права? Ну и т.д. все то чего юристу не понять. Контроль территории это не блок посты, а взаимодействие всех ветвей власти.
ещё раз: в зоне активных боевых действий критерии совсем другие.
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juristkostya
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:22
juristkostya написав:
Так у них в плане было "получить по рогам от ВСУ и отступить"?
если песков говорил что оккупации не предусмотрено, значит было предусмотрено вторжение с целью получить по рогам. Это же очевидно, вы как вчера родились.
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