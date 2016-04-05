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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 26312632263326342635>
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:...

Русский юмор
Указом Путина Херсон переименован в Херсним


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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:07

  vitaliian написав: Для меня там в принципе таких нет.

Так откуда ж достоверно известный план, в таком случае?
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:07

  yanyura написав:
  vitaliian написав:На окупированной с 24.02 территории открылся хоть один российский банк?

В Херсоне орками было открыто отделение Промсвязьбанка

Угу, на месте предварительно отжатого отделения украинского Райффайзена, которое было отлично сделано
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:12

  pesikot написав:
  yanyura написав:
  vitaliian написав:На окупированной с 24.02 территории открылся хоть один российский банк?

В Херсоне орками было открыто отделение Промсвязьбанка

Угу, на месте предварительно отжатого отделения украинского Райффайзена, которое было отлично сделано
вообще, странная дискуссия.
В 20 км от активного фронта контроль территории определяется явно не банками, троллейбусами и долей местного населения в собственных квартирах
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:17

  juristkostya написав:
  vitaliian написав: Для меня там в принципе таких нет.

Так откуда ж достоверно известный план, в таком случае?

Сравниваем размеры оккупированных территорий 1.05.22 и 10.11.22 . Неужели так сложно. Географию учили?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:19

  juristkostya написав:В 20 км от активного фронта контроль территории определяется явно не банками, троллейбусами и долей местного населения в собственных квартирах
какой правовой статус жителей оккупированных территорий, они граждане Украины, граждане РФ, апатриды? Каким законодательством регулируются их права? В какой суд им обращаться по хозяйственным спорам? Ну и т.д. все то чего юристу не понять.

Контроль территории это не блок посты, а взаимодействие всех ветвей власти.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 лис, 2022 23:20, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:20

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав: Для меня там в принципе таких нет.

Так откуда ж достоверно известный план, в таком случае?

Сравниваем размеры оккупированных территорий 1.05.22 и 10.11.22 . Неужели так сложно. Географию учили?

Так у них в плане было "получить по рогам от ВСУ и отступить"?
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:21

  vitaliian написав:
  yanyura написав:У нас на рынке, и даже в магазинах, сейчас расплачиваются и гривнами, и рублями (в основном орки
это как раз пример анархии, попробуйте в Киеве рассчитаться рублями (или долларами / евро) например в АТБ.

Не сравнивайте несравниваемое.
В Киеве есть украинская полиция, СБУ, ЗСУ наконец, у нас орки, их полиция (приехавшая из недорашки), ФСБ.
Когда и к нам придет ЗСУ, рубли мгновенно исчезнут вместе с их основными носителями.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:21

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:В 20 км от активного фронта контроль территории определяется явно не банками, троллейбусами и долей местного населения в собственных квартирах
какой правовой статус жителей оккупированных территорий, они граждане Украины, граждане РФ, апатриды? Каким законодательством регулируются их права? Ну и т.д. все то чего юристу не понять. Контроль территории это не блок посты, а взаимодействие всех ветвей власти.
ещё раз: в зоне активных боевых действий критерии совсем другие.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:22

  juristkostya написав:Так у них в плане было "получить по рогам от ВСУ и отступить"?
если песков говорил что оккупации не предусмотрено, значит было предусмотрено вторжение с целью получить по рогам. Это же очевидно, вы как вчера родились.
vitaliian
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