RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2632263326342635>
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:23

  yanyura написав:
  vitaliian написав:
  yanyura написав:У нас на рынке, и даже в магазинах, сейчас расплачиваются и гривнами, и рублями (в основном орки
это как раз пример анархии, попробуйте в Киеве рассчитаться рублями (или долларами / евро) например в АТБ.

Не сравнивайте несравниваемое.
В Киеве есть украинская полиция, СБУ, ЗСУ наконец, у нас орки, их полиция (приехавшая из недорашки), ФСБ.
Когда и к нам придет ЗСУ, рубли мгновенно исчезнут вместе с их основными носителями.

Просто витальян не в курсе, как в Скадовске ходят по квартирам, где прописаны дети, и выясняют, почему эти дети до сих пор не ходят в росс школу
Востаннє редагувалось juristkostya в Чет 10 лис, 2022 23:24, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya
 
Повідомлень: 5102
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:24

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Так у них в плане было "получить по рогам от ВСУ и отступить"?
если песков говорил что оккупации не предусмотрено, значит было предусмотрено вторжение с целью получить по рогам. Это же очевидно, вы как вчера родились.

Вопросов больше не имею
juristkostya
 
Повідомлень: 5102
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:24

  juristkostya написав:ещё раз: в зоне активных боевых действий критерии совсем другие
"другие критерии" по факту это их отсутствие.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14931
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:25

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:ещё раз: в зоне активных боевых действий критерии совсем другие
"другие критерии" по факту это их отсутствие.

Ошибочное мнение. Критерии начальника гарнизона неизбежно отличаются от критериев начальника РайОНО
juristkostya
 
Повідомлень: 5102
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:27

  fler написав:
Слухати їхнє ТБ? Шо ще робити?)))
ПС. Читала сьогодні їхні ТГ канали. Гарно скиглять. Диванні воїни пишуть: "ми ще повернемося і відвоюємо Херсон, Мико, Одесу..! В грудні." Розумні пишуть: "Рф програла цю війну ще в березні". Решта скиглять про збереження життів солдат, сором за кацапію, дурних керманичів, які все розікрали/ просра_ тощо.
Уповаться им скыгленням это хорошо, но это не есть та инфа, которую можно подчеркнуть. И Вы зря пренебрегаете их ТВ. Хотя если психика слабая действительно не стоит. Уровень пропаганды действительно достойный. Именно Вы начнете верить во все что они говорят за неделю.
otg
 
Повідомлень: 3233
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:28

  juristkostya написав:где прописаны дети, и выясняют, почему эти дети до сих пор не ходят в росс школу
каким законодательством регулируется статус детей в Скадовске? Какое у них гражданство? Какими законами регулируется ходить им в школу или нет? "Ходят по домам" это контроль уровня попандопало. По факту контроля нет, потому что непонятно по каким нормам и кто его осуществляет. Если к вам в квартиру зайдет алкаш и поинтересуется вашими детьми, вы тоже назовёте это контролем? Вопросов к вашему уровню больше нет.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14931
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:31

  vitaliian написав:
  otg написав:Вы послушайте хотябы их ТВ
слушать сумашедших - полностью бесполезное занятие. Нужно смотреть на поведение, на фобии, на поведенческие триггеры, пограничные состояния, переходы из стабильных в терминальные состояния, механизмы декомпенсации. Это имеет прогностическую ценность, в отличие от бреда русТВ.

Какие механизмы декомпенсации я выше объяснил, теперь пуйло не завоеватель а разрушитель, потому что ракетные удары единственное, в чем он сильнее нас. Поскольку ракетами ничего завоеватель невозможно, случился такой ребрендинг. Бессмысленный как в военном так и в политическом плане. Только ради поддержки имиджа, какие у РФ страшные ракеты.

В сети есть перечень сколько всего наврало пуйло за последнее время, по памяти что вторжения (в феврале) не будет и что мобилизации тоже не будет. Вы хотите вы и слушайте. Другим же слушать их пропаганду не рекомендую.
Вы вспомнили все что читали в учебнике по "психологии"? Вы немного путаете тему разговора. Мы говорим что у пуйла в голове. Вот в голове то что я Вам сказал. А то что у него что то не получается, то здесь не один Вы "капитан очевидность" :)
otg
 
Повідомлень: 3233
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:36

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:где прописаны дети, и выясняют, почему эти дети до сих пор не ходят в росс школу
каким законодательством регулируется статус детей в Скадовске? Какое у них гражданство? Какими законами регулируется ходить им в школу или нет? "Ходят по домам" это контроль уровня попандопало. По факту контроля нет, потому что непонятно по каким нормам и кто его осуществляет. Если к вам в квартиру зайдет алкаш и поинтересуется вашими детьми, вы тоже назовёте это контролем? Вопросов к вашему уровню больше нет.

Делов-то, езжайте в Скадовск и расскажите тамошней власти, что они неправильно осуществляют контроль территории. Неэффективно осуществляют, значить.... А мы хором посмотрим, что из этого выйдет.
juristkostya
 
Повідомлень: 5102
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:38

  vitaliian написав:У вас странное понимание контроля. На оккупированных территориях не работает ни один банк и ходят гривны. Был видос, как оккупанты меняли рубли на гривны чтобы что то купить, кажется спиртное. Блок посты это ещё не контроль.
Это все от отсутствия инфы. Пооткрывали какие то свои отделения на оккупированных территориях. Если орки меняли на гривны, так это для базара. Там наши люди наотрез отказываются продавать за рубли.
otg
 
Повідомлень: 3233
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:40

  juristkostya написав:В 20 км от активного фронта контроль территории определяется явно не банками, троллейбусами и долей местного населения в собственных квартирах
в марте фронт был 20 км от Киева. От Харькова ещё меньше. И как ни странно работали банки, общественный транспорт, полиция, СБУ, коммунальные службы, мэрия, больницы, кладбища.

ни у кого не возникало вопросов о правовом статусе жителей этих городов или какой валютой рассчитываться.

А вас почитать должен был быть хаос и "другие критерии" (не Законодательство Украины). Потому что рядом фронт. Как с такой логикой вы работаете юристом я хз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14931
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2632263326342635>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 106807
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 471231
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4199
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1013)
11.11.2022 00:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.