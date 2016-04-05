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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:23
yanyura написав: vitaliian написав: yanyura написав:
У нас на рынке, и даже в магазинах, сейчас расплачиваются и гривнами, и рублями (в основном орки
это как раз пример анархии, попробуйте в Киеве рассчитаться рублями (или долларами / евро) например в АТБ.
Не сравнивайте несравниваемое.
В Киеве есть украинская полиция, СБУ, ЗСУ наконец, у нас орки, их полиция (приехавшая из недорашки), ФСБ.
Когда и к нам придет ЗСУ, рубли мгновенно исчезнут вместе с их основными носителями.
Просто витальян не в курсе, как в Скадовске ходят по квартирам, где прописаны дети, и выясняют, почему эти дети до сих пор не ходят в росс школу
Востаннє редагувалось juristkostya
в Чет 10 лис, 2022 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:24
vitaliian написав: juristkostya написав:
Так у них в плане было "получить по рогам от ВСУ и отступить"?
если песков говорил что оккупации не предусмотрено, значит было предусмотрено вторжение с целью получить по рогам. Это же очевидно, вы как вчера родились.
Вопросов больше не имею
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:24
juristkostya написав:
ещё раз: в зоне активных боевых действий критерии совсем другие
"другие критерии" по факту это их отсутствие.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:25
vitaliian написав: juristkostya написав:
ещё раз: в зоне активных боевых действий критерии совсем другие
"другие критерии" по факту это их отсутствие.
Ошибочное мнение. Критерии начальника гарнизона неизбежно отличаются от критериев начальника РайОНО
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:27
fler написав:
Слухати їхнє ТБ? Шо ще робити?)))
ПС. Читала сьогодні їхні ТГ канали. Гарно скиглять. Диванні воїни пишуть: "ми ще повернемося і відвоюємо Херсон, Мико, Одесу..! В грудні." Розумні пишуть: "Рф програла цю війну ще в березні". Решта скиглять про збереження життів солдат, сором за кацапію, дурних керманичів, які все розікрали/ просра_ тощо.
Уповаться им скыгленням это хорошо, но это не есть та инфа, которую можно подчеркнуть. И Вы зря пренебрегаете их ТВ. Хотя если психика слабая действительно не стоит. Уровень пропаганды действительно достойный. Именно Вы начнете верить во все что они говорят за неделю.
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otg
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:28
juristkostya написав:
где прописаны дети, и выясняют, почему эти дети до сих пор не ходят в росс школу
каким законодательством регулируется статус детей в Скадовске? Какое у них гражданство? Какими законами регулируется ходить им в школу или нет? "Ходят по домам" это контроль уровня попандопало. По факту контроля нет, потому что непонятно по каким нормам и кто его осуществляет. Если к вам в квартиру зайдет алкаш и поинтересуется вашими детьми, вы тоже назовёте это контролем? Вопросов к вашему уровню больше нет.
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vitaliian
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:31
vitaliian написав: otg написав:
Вы послушайте хотябы их ТВ
слушать сумашедших - полностью бесполезное занятие. Нужно смотреть на поведение, на фобии, на поведенческие триггеры, пограничные состояния, переходы из стабильных в терминальные состояния, механизмы декомпенсации. Это имеет прогностическую ценность, в отличие от бреда русТВ.
Какие механизмы декомпенсации я выше объяснил, теперь пуйло не завоеватель а разрушитель, потому что ракетные удары единственное, в чем он сильнее нас. Поскольку ракетами ничего завоеватель невозможно, случился такой ребрендинг. Бессмысленный как в военном так и в политическом плане. Только ради поддержки имиджа, какие у РФ страшные ракеты.
В сети есть перечень сколько всего наврало пуйло за последнее время, по памяти что вторжения (в феврале) не будет и что мобилизации тоже не будет. Вы хотите вы и слушайте. Другим же слушать их пропаганду не рекомендую.
Вы вспомнили все что читали в учебнике по "психологии"? Вы немного путаете тему разговора. Мы говорим что у пуйла в голове. Вот в голове то что я Вам сказал. А то что у него что то не получается, то здесь не один Вы "капитан очевидность"
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otg
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:36
vitaliian написав: juristkostya написав:
где прописаны дети, и выясняют, почему эти дети до сих пор не ходят в росс школу
каким законодательством регулируется статус детей в Скадовске? Какое у них гражданство? Какими законами регулируется ходить им в школу или нет? "Ходят по домам" это контроль уровня попандопало. По факту контроля нет, потому что непонятно по каким нормам и кто его осуществляет. Если к вам в квартиру зайдет алкаш и поинтересуется вашими детьми, вы тоже назовёте это контролем? Вопросов к вашему уровню больше нет.
Делов-то, езжайте в Скадовск и расскажите тамошней власти, что они неправильно осуществляют контроль территории. Неэффективно осуществляют, значить.... А мы хором посмотрим, что из этого выйдет.
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juristkostya
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:38
vitaliian написав:
У вас странное понимание контроля. На оккупированных территориях не работает ни один банк и ходят гривны. Был видос, как оккупанты меняли рубли на гривны чтобы что то купить, кажется спиртное. Блок посты это ещё не контроль.
Это все от отсутствия инфы. Пооткрывали какие то свои отделения на оккупированных территориях. Если орки меняли на гривны, так это для базара. Там наши люди наотрез отказываются продавать за рубли.
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otg
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:40
juristkostya написав:
В 20 км от активного фронта контроль территории определяется явно не банками, троллейбусами и долей местного населения в собственных квартирах
в марте фронт был 20 км от Киева. От Харькова ещё меньше. И как ни странно работали банки, общественный транспорт, полиция, СБУ, коммунальные службы, мэрия, больницы, кладбища.
ни у кого не возникало вопросов о правовом статусе жителей этих городов или какой валютой рассчитываться.
А вас почитать должен был быть хаос и "другие критерии" (не Законодательство Украины). Потому что рядом фронт. Как с такой логикой вы работаете юристом я хз.
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