vitaliian написав:

otg написав: Вы послушайте хотябы их ТВ Вы послушайте хотябы их ТВ

слушать сумашедших - полностью бесполезное занятие. Нужно смотреть на поведение, на фобии, на поведенческие триггеры, пограничные состояния, переходы из стабильных в терминальные состояния, механизмы декомпенсации. Это имеет прогностическую ценность, в отличие от бреда русТВ.Какие механизмы декомпенсации я выше объяснил, теперь пуйло не завоеватель а разрушитель, потому что ракетные удары единственное, в чем он сильнее нас. Поскольку ракетами ничего завоеватель невозможно, случился такой ребрендинг. Бессмысленный как в военном так и в политическом плане. Только ради поддержки имиджа, какие у РФ страшные ракеты.В сети есть перечень сколько всего наврало пуйло за последнее время, по памяти что вторжения (в феврале) не будет и что мобилизации тоже не будет. Вы хотите вы и слушайте. Другим же слушать их пропаганду не рекомендую.