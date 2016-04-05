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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:47
vitaliian написав:
если песков говорил что оккупации не предусмотрено, значит было предусмотрено вторжение с целью получить по рогам. Это же очевидно, вы как вчера родились.
Жесть. А еще один товарищ говорил что "форму в военторге купили"
Вы отпетый психолог. Может тоже в драку часто лезете что б по рогам получить?
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:53
vitaliian написав: juristkostya написав:
где прописаны дети, и выясняют, почему эти дети до сих пор не ходят в росс школу
каким законодательством регулируется статус детей в Скадовске? Какое у них гражданство? Какими законами регулируется ходить им в школу или нет? "Ходят по домам" это контроль уровня попандопало. По факту контроля нет, потому что непонятно по каким нормам и кто его осуществляет. Если к вам в квартиру зайдет алкаш и поинтересуется вашими детьми, вы тоже назовёте это контролем? Вопросов к вашему уровню больше нет.
Рекомендую вам поехать в любой населенный пункт на временно оккупированной орками территории и там заявить им о ваших правах, как гражданина Украины так же, как вы делаете это на форуме. Если вам удастся после этого вернуться на подконтрольную территорию живым и без инвалидности, уверен, больше подобного вы писать не будете.
vitaliian написав:
в марте фронт был 20 км от Киева. От Харькова ещё меньше. И как ни странно работали банки, общественный транспорт, полиция, СБУ, коммунальные службы, мэрия, больницы, кладбища.
Уточните, это все было на подконтрольной Украине территории или на оккупированной.
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