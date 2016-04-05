Додано: П'ят 11 лис, 2022 01:09

vitaliian написав: juristkostya написав: РФ, и не знали даже, что война у них "не за территории РФ, и не знали даже, что война у них "не за территории а что там кто то объявил вменяемые и измеримые цели вторжения? Цель была развязать войну. Когда цель - территории к их оккупации готовятся. Кто то должен выполнять полицейские функции, должны работать э снабжение, водопровод, канализация. Банки, подвоз топлива и продуктов питания. На окупированной с 24.02 территории открылся хоть один российский банк? Помимо регулярной армии, для оккупации нужны ещё тысячи других специалистов, чтобы оккупированная территория как то функционировала. Поскольку ничего этого не было делаю вывод, что война затевалась не за территории.

........ а что там кто то объявил вменяемые и измеримые цели вторжения? Цель была развязать войну. Когда цель - территории к их оккупации готовятся. Кто то должен выполнять полицейские функции, должны работать э снабжение, водопровод, канализация. Банки, подвоз топлива и продуктов питания. На окупированной с 24.02 территории открылся хоть один российский банк? Помимо регулярной армии, для оккупации нужны ещё тысячи других специалистов, чтобы оккупированная территория как то функционировала. Поскольку ничего этого не было делаю вывод, что война затевалась не за территории.........

У Вас одна небольшая, но существенная ошибка.Путин рассчитывал "взять Киев за 3 дня" и что его встретят хлебом-солью как в Крыму и Л/ДНР.В таком случае ему не нужно было готовиться к оккупации. Всё, что Вы перечислили, делали бы те же люди, что и при украинской власти. Под контролем Росгвардии. Как Вы помните, части Росгвардии в первые дни шли вместе с передовыми армейскими частями. Шли с дубинками и пластиковыми щитами для разгона возможных протестов гражданского населения.Когда всё это не удалось, ситуация поменялась. А на оккупированной территории "статус, законы" и всё прочее - несущественные и не срочные подробности. Все порядки и действия определяются приказами военного командования оккупанта. И гражданство населения никого особо не интересует.А налаживание ЖКХ и прочие подробности мирной жизни становятся вопросами даже не второго-третьего порядка и будут решаться позже. По мере возможности оккупанты что-то пытались делать - требовали запрета гривни и использования рубля, начали появляться росс. банки. Пытались организовать местное управление и работу служб. Обо всём этом писал здесьНо на всё это нужно время. ВСУ им этого времени не дали.Отсюда все их проблемы - расхождение планов и намерений и реальной жизни.