Жесть. А еще один товарищ говорил что "форму в военторге купили" Вы отпетый психолог. Может тоже в драку часто лезете что б по рогам получить?
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:47
Жесть. А еще один товарищ говорил что "форму в военторге купили" Вы отпетый психолог. Может тоже в драку часто лезете что б по рогам получить?
Додано: Чет 10 лис, 2022 23:53
Рекомендую вам поехать в любой населенный пункт на временно оккупированной орками территории и там заявить им о ваших правах, как гражданина Украины так же, как вы делаете это на форуме. Если вам удастся после этого вернуться на подконтрольную территорию живым и без инвалидности, уверен, больше подобного вы писать не будете.
Уточните, это все было на подконтрольной Украине территории или на оккупированной.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 01:09
У Вас одна небольшая, но существенная ошибка.
Путин рассчитывал "взять Киев за 3 дня" и что его встретят хлебом-солью как в Крыму и Л/ДНР.
В таком случае ему не нужно было готовиться к оккупации. Всё, что Вы перечислили, делали бы те же люди, что и при украинской власти. Под контролем Росгвардии. Как Вы помните, части Росгвардии в первые дни шли вместе с передовыми армейскими частями. Шли с дубинками и пластиковыми щитами для разгона возможных протестов гражданского населения.
Когда всё это не удалось, ситуация поменялась. А на оккупированной территории "статус, законы" и всё прочее - несущественные и не срочные подробности. Все порядки и действия определяются приказами военного командования оккупанта. И гражданство населения никого особо не интересует.
А налаживание ЖКХ и прочие подробности мирной жизни становятся вопросами даже не второго-третьего порядка и будут решаться позже. По мере возможности оккупанты что-то пытались делать - требовали запрета гривни и использования рубля, начали появляться росс. банки. Пытались организовать местное управление и работу служб. Обо всём этом писал здесь yanyura.
Но на всё это нужно время. ВСУ им этого времени не дали.
Отсюда все их проблемы - расхождение планов и намерений и реальной жизни.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 01:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Щось Віталіан розвів такий брєд на декілька сторінок. Хоча раніше писав розумні речі. Цілі війни можуть походу мінятися в залежності від обставин. Найбільша ціль - захват усієї України і разом з Білоруссю відновлення СРСР, Яник уже був напоготові взяти булаву і миттю підписав би договір. Ну а далі Грузія, Вірменія та каспійські держави на черзі. Але навіть якщо не вдалося захватити столицю, а з нею заразом всю Україну, то можна захватити так звану "Новоросію" - від Харкова до Одеси. Це також було б значною перемогою, навіть з усіма санцкіями світу. Не вдалося й це, тому поставили собі вже меншу ціль - 4 області з плацдармом на правому березі, щоб пережувавши їх та повністю асимілювавши через декілька років взяти ще більше та дійти до Одеси. Це ж елементарно.
У Шахтаря була ціль вийти в плей-офф Ліги чемпіонів, не спромігся, прийшлося вдовольнитися меншою "ціллю" - Лігою Європи
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