Жесть. А еще один товарищ говорил что "форму в военторге купили" Вы отпетый психолог. Может тоже в драку часто лезете что б по рогам получить?
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Додано: Чет 10 лис, 2022 23:47
Жесть. А еще один товарищ говорил что "форму в военторге купили" Вы отпетый психолог. Может тоже в драку часто лезете что б по рогам получить?
Додано: Чет 10 лис, 2022 23:53
Рекомендую вам поехать в любой населенный пункт на временно оккупированной орками территории и там заявить им о ваших правах, как гражданина Украины так же, как вы делаете это на форуме. Если вам удастся после этого вернуться на подконтрольную территорию живым и без инвалидности, уверен, больше подобного вы писать не будете.
Уточните, это все было на подконтрольной Украине территории или на оккупированной.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 01:09
У Вас одна небольшая, но существенная ошибка.
Путин рассчитывал "взять Киев за 3 дня" и что его встретят хлебом-солью как в Крыму и Л/ДНР.
В таком случае ему не нужно было готовиться к оккупации. Всё, что Вы перечислили, делали бы те же люди, что и при украинской власти. Под контролем Росгвардии. Как Вы помните, части Росгвардии в первые дни шли вместе с передовыми армейскими частями. Шли с дубинками и пластиковыми щитами для разгона возможных протестов гражданского населения.
Когда всё это не удалось, ситуация поменялась. А на оккупированной территории "статус, законы" и всё прочее - несущественные и не срочные подробности. Все порядки и действия определяются приказами военного командования оккупанта. И гражданство населения никого особо не интересует.
А налаживание ЖКХ и прочие подробности мирной жизни становятся вопросами даже не второго-третьего порядка и будут решаться позже. По мере возможности оккупанты что-то пытались делать - требовали запрета гривни и использования рубля, начали появляться росс. банки. Пытались организовать местное управление и работу служб. Обо всём этом писал здесь yanyura.
Но на всё это нужно время. ВСУ им этого времени не дали.
Отсюда все их проблемы - расхождение планов и намерений и реальной жизни.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 01:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Щось Віталіан розвів такий брєд на декілька сторінок. Хоча раніше писав розумні речі. Цілі війни можуть походу мінятися в залежності від обставин. Найбільша ціль - захват усієї України і разом з Білоруссю відновлення СРСР, Яник уже був напоготові взяти булаву і миттю підписав би договір. Ну а далі Грузія, Вірменія та каспійські держави на черзі. Але навіть якщо не вдалося захватити столицю, а з нею заразом всю Україну, то можна захватити так звану "Новоросію" - від Харкова до Одеси. Це також було б значною перемогою, навіть з усіма санцкіями світу. Не вдалося й це, тому поставили собі вже меншу ціль - 4 області з плацдармом на правому березі, щоб пережувавши їх та повністю асимілювавши через декілька років взяти ще більше та дійти до Одеси. Це ж елементарно.
У Шахтаря була ціль вийти в плей-офф Ліги чемпіонів, не спромігся, прийшлося вдовольнитися меншою "ціллю" - Лігою Європи
Додано: П'ят 11 лис, 2022 02:04
просто бизнес. военные торгаши услышав что есть бабло на спартаны канеш начали монополизировать рынок и взвинчивать цены. предложение то не резиновое. притула сам сказал что рынок не конкурентен. нужно было договариваться предварительно ДО сбора. тут притула тупонул знатно.
лучше всего было бы сказать этим шибко умным продаванам - измините но мы покупать спартаны не будем. и купить аналог. от не верю что нельзя найти аналог после того как на спартаны задрали цену.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 07:36
метро не работает, в нем на карематах живут люди из наиболее обстреливаемых районов, за бензином километровые очереди, налоговая служба эвакуировалась в Ровно, хозсуд в Полтаву, люди как шпроты в банку набиваются в эвакуационные поезда, процентов на 70 закрылись отделения банков, школы/садики закрылись просто на 100% и не работают до сих пор.
Вместо все этого комендантский час и блок-посты.
Короче, все как в мирное время, ага.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 07:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Є 2 думки. Сьогодні вже будуть зроблені фото з Херсону, можливо в інтернеті з'являться завтра.
2 думка: на росії кардинально міняється суспільство: виїжджають кращі, що можуть бути конкурентними на світовому ринку праці, а заїжджають ватні пенсіонери та передпенсіонери, які евакуюються з тієї ж Херсонщини. Саме цей потік, не самих розумних людей, які водночас вимагатимуть, щоб їх забезпечили всім і буде непосильним тягарем для економіки педерації.
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