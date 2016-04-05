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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2632263326342635
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:47

  vitaliian написав:если песков говорил что оккупации не предусмотрено, значит было предусмотрено вторжение с целью получить по рогам. Это же очевидно, вы как вчера родились.
Жесть. А еще один товарищ говорил что "форму в военторге купили" :) Вы отпетый психолог. Может тоже в драку часто лезете что б по рогам получить?
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:53

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:где прописаны дети, и выясняют, почему эти дети до сих пор не ходят в росс школу
каким законодательством регулируется статус детей в Скадовске? Какое у них гражданство? Какими законами регулируется ходить им в школу или нет? "Ходят по домам" это контроль уровня попандопало. По факту контроля нет, потому что непонятно по каким нормам и кто его осуществляет. Если к вам в квартиру зайдет алкаш и поинтересуется вашими детьми, вы тоже назовёте это контролем? Вопросов к вашему уровню больше нет.

Рекомендую вам поехать в любой населенный пункт на временно оккупированной орками территории и там заявить им о ваших правах, как гражданина Украины так же, как вы делаете это на форуме. Если вам удастся после этого вернуться на подконтрольную территорию живым и без инвалидности, уверен, больше подобного вы писать не будете.

  vitaliian написав:в марте фронт был 20 км от Киева. От Харькова ещё меньше. И как ни странно работали банки, общественный транспорт, полиция, СБУ, коммунальные службы, мэрия, больницы, кладбища.

Уточните, это все было на подконтрольной Украине территории или на оккупированной.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 01:09

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:РФ, и не знали даже, что война у них "не за территории
а что там кто то объявил вменяемые и измеримые цели вторжения? Цель была развязать войну. Когда цель - территории к их оккупации готовятся. Кто то должен выполнять полицейские функции, должны работать э снабжение, водопровод, канализация. Банки, подвоз топлива и продуктов питания. На окупированной с 24.02 территории открылся хоть один российский банк? Помимо регулярной армии, для оккупации нужны ещё тысячи других специалистов, чтобы оккупированная территория как то функционировала. Поскольку ничего этого не было делаю вывод, что война затевалась не за территории.
........

У Вас одна небольшая, но существенная ошибка.
Путин рассчитывал "взять Киев за 3 дня" и что его встретят хлебом-солью как в Крыму и Л/ДНР.
В таком случае ему не нужно было готовиться к оккупации. Всё, что Вы перечислили, делали бы те же люди, что и при украинской власти. Под контролем Росгвардии. Как Вы помните, части Росгвардии в первые дни шли вместе с передовыми армейскими частями. Шли с дубинками и пластиковыми щитами для разгона возможных протестов гражданского населения.
Когда всё это не удалось, ситуация поменялась. А на оккупированной территории "статус, законы" и всё прочее - несущественные и не срочные подробности. Все порядки и действия определяются приказами военного командования оккупанта. И гражданство населения никого особо не интересует.
А налаживание ЖКХ и прочие подробности мирной жизни становятся вопросами даже не второго-третьего порядка и будут решаться позже. По мере возможности оккупанты что-то пытались делать - требовали запрета гривни и использования рубля, начали появляться росс. банки. Пытались организовать местное управление и работу служб. Обо всём этом писал здесь yanyura.
Но на всё это нужно время. ВСУ им этого времени не дали.
Отсюда все их проблемы - расхождение планов и намерений и реальной жизни.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 01:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щось Віталіан розвів такий брєд на декілька сторінок. Хоча раніше писав розумні речі. Цілі війни можуть походу мінятися в залежності від обставин. Найбільша ціль - захват усієї України і разом з Білоруссю відновлення СРСР, Яник уже був напоготові взяти булаву і миттю підписав би договір. Ну а далі Грузія, Вірменія та каспійські держави на черзі. Але навіть якщо не вдалося захватити столицю, а з нею заразом всю Україну, то можна захватити так звану "Новоросію" - від Харкова до Одеси. Це також було б значною перемогою, навіть з усіма санцкіями світу. Не вдалося й це, тому поставили собі вже меншу ціль - 4 області з плацдармом на правому березі, щоб пережувавши їх та повністю асимілювавши через декілька років взяти ще більше та дійти до Одеси. Це ж елементарно.
У Шахтаря була ціль вийти в плей-офф Ліги чемпіонів, не спромігся, прийшлося вдовольнитися меншою "ціллю" - Лігою Європи
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 02:04

  hume написав:Что не понравилось в интервью Притулы, так это намёк на крупные компании, которые узнав об украинском интересе к Спартанам, начали их скупать у частников, либо у более мелких компаний и выставлять другой ценник. То есть придётся покупать у них. И вот здесь мне не понятно, может кто-то разъяснит..когда объявляется сбор на 50 бронемашин фонд, по моему скромному мнению, должен иметь представление где он их купит и есть ли они там в наличии....?


просто бизнес. военные торгаши услышав что есть бабло на спартаны канеш начали монополизировать рынок и взвинчивать цены. предложение то не резиновое. притула сам сказал что рынок не конкурентен. нужно было договариваться предварительно ДО сбора. тут притула тупонул знатно.

  hume написав:
  mephala написав:а я казав що доступність спартанів падає з кожним їх викупом. а якщо падає доступність то і ціна росте. зате декотрі тут мені інше намагались втюхати.


Есть некие тех характеристики и потолочная цена для того или иного вида техники. Если с каждым выкупом одного и того же товара цена становится непропорционально завышенной для данного вида бронемашины, то может быть нужно пересмотреть хотелки.. 10 спартанов уходят по 45 фунтов, а следующие (такие же) 68 (но не понятно цена единицы, или это цена единицы в лоте), но когда хотелка 50-60 машин, то торг должен быть серьёзный. Будем ждать отчёта..

Так же у меня вопрос к сумме сбора. Сумма реально огромная- 260 млн/сутки. Если это от пересичных - это реально сильно. Но вот мой скептицизм не может меня заставить в это поверить


лучше всего было бы сказать этим шибко умным продаванам - измините но мы покупать спартаны не будем. и купить аналог. от не верю что нельзя найти аналог после того как на спартаны задрали цену.
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Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 07:36

  vitaliian написав:
А вас почитать должен был быть хаос и "другие критерии"
метро не работает, в нем на карематах живут люди из наиболее обстреливаемых районов, за бензином километровые очереди, налоговая служба эвакуировалась в Ровно, хозсуд в Полтаву, люди как шпроты в банку набиваются в эвакуационные поезда, процентов на 70 закрылись отделения банков, школы/садики закрылись просто на 100% и не работают до сих пор.
Вместо все этого комендантский час и блок-посты.
Короче, все как в мирное время, ага.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 07:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Є 2 думки. Сьогодні вже будуть зроблені фото з Херсону, можливо в інтернеті з'являться завтра.
2 думка: на росії кардинально міняється суспільство: виїжджають кращі, що можуть бути конкурентними на світовому ринку праці, а заїжджають ватні пенсіонери та передпенсіонери, які евакуюються з тієї ж Херсонщини. Саме цей потік, не самих розумних людей, які водночас вимагатимуть, щоб їх забезпечили всім і буде непосильним тягарем для економіки педерації.
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