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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 01:09
vitaliian
У Вас одна небольшая, но существенная ошибка.
Путин рассчитывал "взять Киев за 3 дня" и что его встретят хлебом-солью как в Крыму и Л/ДНР.
В таком случае ему не нужно было готовиться к оккупации. Всё, что Вы перечислили, делали бы те же люди, что и при украинской власти. Под контролем Росгвардии. Как Вы помните, части Росгвардии в первые дни шли вместе с передовыми армейскими частями. Шли с дубинками и пластиковыми щитами для разгона возможных протестов гражданского населения.
Когда всё это не удалось, ситуация поменялась. А на оккупированной территории "статус, законы" и всё прочее - несущественные и не срочные подробности. Все порядки и действия определяются приказами военного командования оккупанта. И гражданство населения никого особо не интересует.
А налаживание ЖКХ и прочие подробности мирной жизни становятся вопросами даже не второго-третьего порядка и будут решаться позже. По мере возможности оккупанты что-то пытались делать - требовали запрета гривни и использования рубля, начали появляться росс. банки. Пытались организовать местное управление и работу служб. Обо всём этом писал здесь yanyura.
Но на всё это нужно время. ВСУ им этого времени не дали.
Отсюда все их проблемы - расхождение планов и намерений и реальной жизни.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 01:27
Щось Віталіан розвів такий брєд на декілька сторінок. Хоча раніше писав розумні речі. Цілі війни можуть походу мінятися в залежності від обставин. Найбільша ціль - захват усієї України і разом з Білоруссю відновлення СРСР, Яник уже був напоготові взяти булаву і миттю підписав би договір. Ну а далі Грузія, Вірменія та каспійські держави на черзі. Але навіть якщо не вдалося захватити столицю, а з нею заразом всю Україну, то можна захватити так звану "Новоросію" - від Харкова до Одеси. Це також було б значною перемогою, навіть з усіма санцкіями світу. Не вдалося й це, тому поставили собі вже меншу ціль - 4 області з плацдармом на правому березі, щоб пережувавши їх та повністю асимілювавши через декілька років взяти ще більше та дійти до Одеси. Це ж елементарно.
У Шахтаря була ціль вийти в плей-офф Ліги чемпіонів, не спромігся, прийшлося вдовольнитися меншою "ціллю" - Лігою Європи
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 02:04
hume написав:
Что не понравилось в интервью Притулы, так это намёк на крупные компании, которые узнав об украинском интересе к Спартанам, начали их скупать у частников, либо у более мелких компаний и выставлять другой ценник. То есть придётся покупать у них. И вот здесь мне не понятно, может кто-то разъяснит..когда объявляется сбор на 50 бронемашин фонд, по моему скромному мнению, должен иметь представление где он их купит и есть ли они там в наличии....?
просто бизнес. военные торгаши услышав что есть бабло на спартаны канеш начали монополизировать рынок и взвинчивать цены. предложение то не резиновое. притула сам сказал что рынок не конкурентен. нужно было договариваться предварительно ДО сбора. тут притула тупонул знатно.
hume написав: mephala написав:
а я казав що доступність спартанів падає з кожним їх викупом. а якщо падає доступність то і ціна росте. зате декотрі тут мені інше намагались втюхати.
Есть некие тех характеристики и потолочная цена для того или иного вида техники. Если с каждым выкупом одного и того же товара цена становится непропорционально завышенной для данного вида бронемашины, то может быть нужно пересмотреть хотелки.. 10 спартанов уходят по 45 фунтов, а следующие (такие же) 68 (но не понятно цена единицы, или это цена единицы в лоте), но когда хотелка 50-60 машин, то торг должен быть серьёзный. Будем ждать отчёта..
Так же у меня вопрос к сумме сбора. Сумма реально огромная- 260 млн/сутки. Если это от пересичных - это реально сильно. Но вот мой скептицизм не может меня заставить в это поверить
лучше всего было бы сказать этим шибко умным продаванам - измините но мы покупать спартаны не будем. и купить аналог. от не верю что нельзя найти аналог после того как на спартаны задрали цену.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 06:47
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 07:36
vitaliian написав:
А вас почитать должен был быть хаос и "другие критерии"
метро не работает, в нем на карематах живут люди из наиболее обстреливаемых районов, за бензином километровые очереди, налоговая служба эвакуировалась в Ровно, хозсуд в Полтаву, люди как шпроты в банку набиваются в эвакуационные поезда, процентов на 70 закрылись отделения банков, школы/садики закрылись просто на 100% и не работают до сих пор.
Вместо все этого комендантский час и блок-посты.
Короче, все как в мирное время, ага.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 07:53
Є 2 думки. Сьогодні вже будуть зроблені фото з Херсону, можливо в інтернеті з'являться завтра.
2 думка: на росії кардинально міняється суспільство: виїжджають кращі, що можуть бути конкурентними на світовому ринку праці, а заїжджають ватні пенсіонери та передпенсіонери, які евакуюються з тієї ж Херсонщини. Саме цей потік, не самих розумних людей, які водночас вимагатимуть, щоб їх забезпечили всім і буде непосильним тягарем для економіки педерації.
+ велика кількість УБД, поранених, інвалідів війни, виплат за загиблих і т.п...
Востаннє редагувалось Denik
в П'ят 11 лис, 2022 08:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 07:59
vitaliian написав:
Алеппо им простили? Расчет на то, что простят и Мариуполь с Херсоном.
Всему есть предел терпения и когда-то это терпение лопнет.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 08:01
Ще додам. На Херсонщині окрім певного відсотку ватників та колаборантів, які врешті-решт "евакуювалися" було тотальне несприйняття окупації. На 1 вересня в Херсоні відкрилося лише кілька шкіл із десятків, набравши по 1 класу. Не допомогла навіть допомога в 10000 р готівкою. Торгівля та особливо ринки продовжували працювати за гривню. Окупанти тут нічого зробити не могли - для цього треба було поліції рази в 4 більше аніж зазвичай, а тоді б набиті поліцейські відділки та гуртожитки просто розбивалися б Хаймарсами як легітимні цілі.
P.S. Цікаво, який зараз в Херсоні курс рубля до гривні та долара? ))))
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 08:04
juristkostya написав:
Вместо все этого комендантский час и блок-посты.
Короче, все как в мирное время, ага
вы подмениваете понятия. Правовой статус территории и её граждан изменялся или нет? Какие законы действовали в Харькове, какие деньги ходили. Утратила ли местная/центральная власть полномочия и правовые механизмы их реализации. Близость фронта с нашей стороны на правовые механизмы никак не влияла. Но с их стороны почему то влияла.
Работает ли метро на конституционный строй не влияет. В большинстве украинских городов метро вообще нет.
Denik написав:
Окупанти тут нічого зробити не могли - для цього треба було поліції рази в 4 більше аніж зазвичай, а тоді б набиті поліцейські відділки та гуртожитки просто розбивалися б Хаймарсами як легітимні цілі.
я о том и говорю что планов по оккупации где то с апреля точно не было, иначе надо было готовить всю инфраструктуру и завозить её с РФ. Группировки в 200 тыс свинорыл на границах для полноценной оккупации изначально было недостаточно. Это война не за территории. Поэтому после оккупации ожидаемо возник бардак в херсонской и запорожской областях, ни законов, ни правового статуса ее граждан, ничего, вакуум.
Жители оставались гражданами Украины, ходила гривна, где-то даже висели украинские флаги, сами оккупанты с глазами по 5 копеек не понимали что вапще происходит.
ЛАД написав:
У Вас одна небольшая, но существенная ошибка
спасибо за ремарку, это не ошибка. Ранее я писал что (предполагаемые) цели войны изменились с "мягкой" оккупации (назовем это так) на разрушение инфраструктуры.
vitaliian написав:
Сейчас поменялась концепция, решили не захватывать территорий, а захваченные отдать, при этом будут лупить ракетами по инфраструктуре.
Но изменились они не вчера, а примерно в апреле, когда вывели войска с киевской области. Если мягкой оккупации не получалось, далее удерживать Херсон было бессмысленно, поэтому его деоккупация была вопросом времени (и так затянули). Отсюда вывод, что (примерно с апреля) война идёт уже не за территории, а на разрушение. Ракетные обстрелы новые территорий не захватывают.
ЛАД написав:
А налаживание ЖКХ и прочие подробности мирной жизни становятся вопросами даже не второго-третьего порядка и будут решаться позже. По мере возможности оккупанты что-то пытались делать - требовали запрета гривни и использования рубля, начали появляться росс. банки
подготовка к оккупации это длинный и скурпулезный процесс а не "по мере возможности". Для начала нужна правовая база. Допустим она российская, тогда все граждане Украины автоматически становится нерезидентами. И т.д. Кто выделяет средства, кто их распределяет, куда идут налоги. это гораздо более сложный процесс, чем расставить блок посты, который не может происходить "по мере возможностей". Органы власти, суды, финансовая система, русские паспорта должны были быть готовы до оккупации. Как видим за 9 месяцев ничего этого нет. Значит оккупации не планировалось. В лучшем случае хотели создать ХерНР.
yanyura написав:
Рекомендую вам поехать в любой населенный пункт на временно оккупированной орками территории и там заявить им о ваших правах, как гражданина Украины так же, как вы делаете это на форуме
с чем вы спорите. У вас отобрали украинский паспорт? Какой у вас статус по их законам? Окупационная власть вам дала хоть какие то права?
Вы спорите с тем что на оккупированных территориях никто даже не пытался создать новые правовые механизмы для ее функционирования.
То что права человека ущемляются и кругом русские блокпосты, это ещё не правовые механизмы. Любой гопник может ущемить ваши права и без оккупации. Что и произошло, понаехало тысячи гопников с оружием. Захватили территорию, а что с ней делать сами не знают.
yanyura написав:
В Херсоне орками было открыто отделение Промсвязьбанка
возьмите там ипотеку, если он открылся.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 11 лис, 2022 08:58, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 08:42
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