Это броня, быстрая и шустрая. Среднее между БМП и евробляхой.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 08:59
Додано: П'ят 11 лис, 2022 09:20
ерунда
Авторами инициативы выступали депутаты-коммунисты Алексей Куринный, Николай Коломейцев и Евгений Бессонов. Поддержал только 61 депутат, а 193 были против.
«Единая pоzzия» заблокировала запрос депутатов госдуры от фракции КПРФ в Министерство обороны с требованием разъяснить отступление войск рф из Херсона. Источник: Telegram депутата КПРФ Сергея Обухова.
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