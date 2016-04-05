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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2630263126322633
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 08:59

  hume написав:Кстати, есть ли мнение экспертов о самих бронемашинах Спартан? После просмотра ролика на ютубе у меня двоякое впечатление. Быстрые, вместительные, проходимые, но с очень лёгкой броней и установкой под пулемёт.

Это броня, быстрая и шустрая. Среднее между БМП и евробляхой.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 09:20

  vitaliian написав:Зображення
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ерунда
Авторами инициативы выступали депутаты-коммунисты Алексей Куринный, Николай Коломейцев и Евгений Бессонов. Поддержал только 61 депутат, а 193 были против.

«Единая pоzzия» заблокировала запрос депутатов госдуры от фракции КПРФ в Министерство обороны с требованием разъяснить отступление войск рф из Херсона. Источник: Telegram депутата КПРФ Сергея Обухова.
Новости более 13 часов уже https://ghall.com.ua/2022/11/10/rossijs ... z-hersona/
Мизантрóп
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