Это броня, быстрая и шустрая. Среднее между БМП и евробляхой.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 08:59
Додано: П'ят 11 лис, 2022 09:20
ерунда
Авторами инициативы выступали депутаты-коммунисты Алексей Куринный, Николай Коломейцев и Евгений Бессонов. Поддержал только 61 депутат, а 193 были против.
«Единая pоzzия» заблокировала запрос депутатов госдуры от фракции КПРФ в Министерство обороны с требованием разъяснить отступление войск рф из Херсона. Источник: Telegram депутата КПРФ Сергея Обухова.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 09:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Плани по окупації якраз були. Не розуміли сили опору, яка буде на окупованих територіях і скільки треба ресурсів (поліцейських в тому числі) для підтримання якогось окупаційного режиму. Сподівалися як і в Криму 90% побудувати на колаборантах.
А тепер для РФ це дасть неочікуваний ефект. Потік міграції буду не лише з Херсонщини, а й з усіх окупованих територій + частково прикордонних територій самої педерації.
Справа в тому, що значна частина населення Криму не має в Україні жодних прав. Придбання нерухомості з 2014 року - нікчемні, страхові виплати з 2014 роки не сплачувалися, право на пенсію матимуть лише ті, хто її отримали до 2014 і доживе до звільнення. Будь-який готель, магазин теж має бути оформлений до 2014. Так само і російські папірці про освіту стануть просто нікчемними. А дехто ще й в російській армії/силових структурах/держслужбі встигне послужити/попрацювати (бо іншої роботи замало), чим "зганьбить" всіх його +- близьких родичів.
Саме усвідомлення цих факторів + російська пропаганда + неможливість заробити бодай якісь гроші у туристичному бізнесі, традиційному для Криму + бавовнобоязнь призведе до стійкого від'їзду в педерацію десь 100 тис. осіб на місяць
Це і буде неочікуваним непосильним тягарем для економіки рф, яка позбудеться значної частини своїх нафтодоходів з грудня цього року.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 09:52
В принципі моє бачення в даному питанні співпадає з тим, що у vitaliian-а.
Тільки я з самого початку стверджував, що пуйло почав війну заради самої війни.
Тобто самого процесу війни.
Йому потрібен сам цей процес.
Який дозволяє йому переформатовувати своє рашосуспільство або заважати цьому суспільству природньо змінюватися в бік, який не влаштовує самого пуйла - тобто в бік звичайного типового ринкового буржуа, в бік зростання конкуренції на всіх рівнях від районного ринку до вищої влади в країні.
Ну а під час цього процесу війни вже по ходу обирається можливий варіант його реалізації. Коли починали, то колонами заходили-захоплювали. Коли це стало неможливим)), то почали просто знищувати.
Пуйла поки влаштовує хоть як аби процес тривав...
Не хотів би він самого цього процесу, то давно припинив би його.
Пропагандони б піплу обгрунтували, накшалт - пуйло-миротворець)).
А те, що цілей по захопленню, новосрассии і т.д. він не досягне -- це стало зрозуміло всьому світу та йому після краху "рузької весни" в 2014-15.
Втрати, а також ота дурість в рашовійськах, на мій погляд, може пояснюватися наступним чином: пуйло не може сформулювати прямо й відкрито оцю свою виключно особисто егоїстичну владну ціль (бо хто ж схаває те, що його відкрито лошать), тому виконавці-підлеглі викручуються -- як одночасно догодити пуйлу й провальний!!!процес (війни) реалізовувати.
Генерал їх відставник (калашніков чи як там) від імені вояків перед війною публічно так і заявив -- провально і очевидно.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 09:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Моя думка незмінна вже 8 років
1 Росія з православної перетворювалась в мусульманську країну - це крах єдиної їх діючої скрєпи про третій рим..
Тому наших 25 млн віруючих + 20 000 храмів - реально покращили б їх ситуацію
2 Ресурсне прокляття затягнуло економіку педерації в ловушку..де скільки б вони не добували ресурсів - купуючі ці ресурси розвинені країни - ставали б в рази багатшими..
Тому росіянам потрібно було отримати під свій контроль економіку яка базується на переробці а не на видобутку..
Уявіть ситуацію
Україна/Прибалтика - під москалями..
Москалі закачують дешеві енергоресурси в окуповані/колонізовані, і при цьому скорочує постачання в Європу....
Москалики отримують необхідні їм продукти переробки(нехай і неефективно використовуються енергоресурси) - а Європа задихається від нестачі первинних ресурсів..
Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:01
Це не заперечує!
Пуйло ставить задачу (воювати...).
Військові йому надають плани...
Кратко- це як у д'Артаньяна: я дерусь, потому что я дерусь.
Так і пуйло: воює аби воювати.
Звісно, що так піплу-то не скажеш.
Тому й обгрунтовуються наче цілі...
Але цілей нема.
Тому легко йдуть на втрати колон, легко залишають території, тому легко постійно перевзуваються в стрибку.
Бо насправді -- пох...
Аби воювати. Хоч з квітами й парадками йти, хоч руйнувати.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:10
Згоден.
Це фундамент.
І от в цих умовах, що описані, пуйло намагається втриматися у владі.
Інструментом зброї він не може вирішити всі оці проблеми -- бо навіть успішна для нього війна очевидно разом з українцями та прибалтами принесе проблеми відносин з Заходом (кому ж тоді ресурси парити???), принесе проблему розвитку-утримання нових територій (коли у світі економічна криза, демографічна, екологічна і т.д.).
Тому: чого ж тоді він все рівно обирає війну?
Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:28
З першими твердженнями згоден. Аксіоми))
А з останнім ні. От не бачу я з боку рашистів й пуйла прояву пошуку варіанту дійсно закінчення війни.
Ні на які поступки вони не йдуть.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Антоновский мост всë. Рухнули пролëты. Русня видимо взорвала.
Значит войска уже вывела?
Востаннє редагувалось Витаха в П'ят 11 лис, 2022 10:38, всього редагувалось 2 разів.
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