Додано: П'ят 11 лис, 2022 09:52

В принципі моє бачення в даному питанні співпадає з тим, що у vitaliian-а.

Тільки я з самого початку стверджував, що пуйло почав війну заради самої війни.

Тобто самого процесу війни.

Йому потрібен сам цей процес.

Який дозволяє йому переформатовувати своє рашосуспільство або заважати цьому суспільству природньо змінюватися в бік, який не влаштовує самого пуйла - тобто в бік звичайного типового ринкового буржуа, в бік зростання конкуренції на всіх рівнях від районного ринку до вищої влади в країні.



Ну а під час цього процесу війни вже по ходу обирається можливий варіант його реалізації. Коли починали, то колонами заходили-захоплювали. Коли це стало неможливим)), то почали просто знищувати.

Пуйла поки влаштовує хоть як аби процес тривав...



Не хотів би він самого цього процесу, то давно припинив би його.

Пропагандони б піплу обгрунтували, накшалт - пуйло-миротворець)).



А те, що цілей по захопленню, новосрассии і т.д. він не досягне -- це стало зрозуміло всьому світу та йому після краху "рузької весни" в 2014-15.



Втрати, а також ота дурість в рашовійськах, на мій погляд, може пояснюватися наступним чином: пуйло не може сформулювати прямо й відкрито оцю свою виключно особисто егоїстичну владну ціль (бо хто ж схаває те, що його відкрито лошать), тому виконавці-підлеглі викручуються -- як одночасно догодити пуйлу й провальний!!!процес (війни) реалізовувати.



Генерал їх відставник (калашніков чи як там) від імені вояків перед війною публічно так і заявив -- провально і очевидно.