|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:36
detroytred написав:
Тому: чого ж тоді він все рівно обирає війну?
вы ж сами раньше ответили
detroytred написав:
пуйло почав війну заради самої війни.
Тобто самого процесу війни.
Йому потрібен сам цей процес.
Який дозволяє йому переформатовувати своє рашосуспільство
По крайней мере ваша точка зрения выглядит логично и не противоречит тому что происходит на фронте. Изначально было понятно (и его 500 раз предупреждали) что война натянет экономические связи с западом, эмбарго, санкции и прочее прочее.
Но другого пути зацементировать политическую систему нет, кроме как превратиться в Северную Корею -2 . Для этого из страны должен выйти весь иностранный капитал, способный влиять на экономику и внутреннюю политику.
На войне должны погибнуть сотни тысяч потенциально протестного населения (самые бедные слои + малые народности). Остальных приструнят террором.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 11 лис, 2022 10:43, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14928
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2077 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:41
detroytred написав:
З першими твердженнями згоден. Аксіоми))
А з останнім ні. От не бачу я з боку рашистів й пуйла прояву пошуку варіанту дійсно закінчення війни.
Ні на які поступки вони не йдуть.
Чому-ж. Спроби виблагати перемовини, очевидний посил західним партнерам України про готовність до переговорів (очевидно для нас не вигідних). Звичайно, путіну хочеться виторгувати максимум. Інше діло, що нам це зараз ні до чого. Як на мене надії путіна зараз на:
- Європа втомиться допомагати і виставить Україні умови - перемовляйтесь, або ми припинемо допомогу (навряд чи вигорить, забагато було заяв про "Ми з Україною скільки буде треба");
- Китай про щось домовиться з США (також малоймовірно, Китай для себе преференсій хоче, на мацкву їм точно насрати);
- Станеться перелом в війні за рахунок чмобіків або помилок командування ЗСУ (а вдруг українці ломануться як навіжені в Херсон і нарвуться на контратаку, чи щось подібне);
- Прилетять марсіани і допоможуть росії
)
Загалом, чекати, авось щось вигорить. путін в цунгцвангу, будь-які його активні дії можуть прикорити програш. Затягування часу і надія на те що якийсь із варіантів спрацює.
-
abvertaras
-
-
- Повідомлень: 250
- З нами з: 07.10.16
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:53
Howl написав: vitaliian написав:
Алеппо им простили? Расчет на то, что простят и Мариуполь с Херсоном.
Всему есть предел терпения и когда-то это терпение лопнет.
С Хусейном и Бен Ладеном как то быстро разобрались. А с РФ, Сирией, Северной Кореей тянут котов за хвост. Ещё Иран добавился. Начиная с Обамы в США длится эпоха слабых президентов.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14928
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2077 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:02
Denik написав: vitaliian написав:
я о том и говорю что планов по оккупации не было иначе надо было всю инфраструктуру завозить с РФ. И группировки в 200 тыс свинорыл на границах для полноценной оккупации изначально было недостаточно. Это война не за территории. Поэтому после оккупации возник бардак, законов нет, правового статуса нет, жители оставались гражданами Украины, ходила гривна, на улицах пели "батько наш Бандера", а оккупанты с глазами по 5 копеек не понимали что вапще происходит.
Плани по окупації якраз були. Не розуміли сили опору, яка буде на окупованих територіях і скільки треба ресурсів (поліцейських в тому числі) для підтримання якогось окупаційного режиму. Сподівалися як і в Криму 90% побудувати на колаборантах.
А тепер для РФ це дасть неочікуваний ефект. Потік міграції буду не лише з Херсонщини, а й з усіх окупованих територій + частково прикордонних територій самої педерації.
Справа в тому, що значна частина населення Криму не має в Україні жодних прав. Придбання нерухомості з 2014 року - нікчемні, страхові виплати з 2014 роки не сплачувалися, право на пенсію матимуть лише ті, хто її отримали до 2014 і доживе до звільнення. Будь-який готель, магазин теж має бути оформлений до 2014. Так само і російські папірці про освіту стануть просто нікчемними. А дехто ще й в російській армії/силових структурах/держслужбі встигне послужити/попрацювати (бо іншої роботи замало), чим "зганьбить" всіх його +- близьких родичів.Саме усвідомлення цих факторів + російська пропаганда + неможливість заробити бодай якісь гроші у туристичному бізнесі, традиційному для Криму + бавовнобоязнь призведе до стійкого від'їзду в педерацію десь 100 тис. осіб на місяць
Це і буде неочікуваним непосильним тягарем для економіки рф, яка позбудеться значної частини своїх нафтодоходів з грудня цього року.
значна частина населення Криму вийшла з громадянства України як Коломойський?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29896
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1441 раз.
- Подякували: 2573 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|106920
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|471418
|
|
|1
|4199
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|