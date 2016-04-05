Denik написав:

vitaliian написав: я о том и говорю что планов по оккупации не было иначе надо было всю инфраструктуру завозить с РФ. И группировки в 200 тыс свинорыл на границах для полноценной оккупации изначально было недостаточно. Это война не за территории. Поэтому после оккупации возник бардак, законов нет, правового статуса нет, жители оставались гражданами Украины, ходила гривна, на улицах пели "батько наш Бандера", а оккупанты с глазами по 5 копеек не понимали что вапще происходит. я о том и говорю что планов по оккупации не было иначе надо было всю инфраструктуру завозить с РФ. И группировки в 200 тыс свинорыл на границах для полноценной оккупации изначально было недостаточно. Это война не за территории. Поэтому после оккупации возник бардак, законов нет, правового статуса нет, жители оставались гражданами Украины, ходила гривна, на улицах пели "батько наш Бандера", а оккупанты с глазами по 5 копеек не понимали что вапще происходит.

Плани по окупації якраз були. Не розуміли сили опору, яка буде на окупованих територіях і скільки треба ресурсів (поліцейських в тому числі) для підтримання якогось окупаційного режиму. Сподівалися як і в Криму 90% побудувати на колаборантах.А тепер для РФ це дасть неочікуваний ефект. Потік міграції буду не лише з Херсонщини, а й з усіх окупованих територій + частково прикордонних територій самої педерації.Справа в тому, що значна частина населення Криму не має в Україні жодних прав. Придбання нерухомості з 2014 року - нікчемні, страхові виплати з 2014 роки не сплачувалися, право на пенсію матимуть лише ті, хто її отримали до 2014 і доживе до звільнення. Будь-який готель, магазин теж має бути оформлений до 2014. Так само і російські папірці про освіту стануть просто нікчемними. А дехто ще й в російській армії/силових структурах/держслужбі встигне послужити/попрацювати (бо іншої роботи замало), чим "зганьбить" всіх його +- близьких родичів.Це і буде неочікуваним непосильним тягарем для економіки рф, яка позбудеться значної частини своїх нафтодоходів з грудня цього року.