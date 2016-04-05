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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:45
abvertaras написав:
Референдум в даному випадку не може бути легітимним. Тут має працювати міжнародне право і міжнародно визнані кордони
У фюрера мізків не вистачить щось оригінальне видумати. В Україну він заліз по прикладу Югославії, типу, як НАТО, захищав від "геноциду", потім визнав "республіки", як Захід визнав Косово. Те, що Київ проти, так Бєлград теж був і є проти. Навіть блекаут вже був, на окремо взятому півострові, в 2015 році. Ми теж тоді раділи.
Найбільша наша зовнішньополітична помилка, за останній час - це визнання Ічкерії. Ми не визнаємо Косово, і не можна було визнавати Ічкерію, як би нам не хотілось підтримати чеченський народ в окупації.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:52
sashaqbl написав:
Росія потрохи морально дозріває до військової поразки. Вони вивели війська з Херсона і, відповідно, відмовились від планів щодо Миколаєва та Одеси. Принаймні на найближчі кілька років.
Здача Херсона(який вже є згідно їхніх документів, частиною Росії) - не призвела до застосування ЯЗ.
Також хотів це сказати.
Здача Херсону не призвела ні до нічого. Немає ні перевороту в РФ, ні усунення пу, нічого не сталося. А той самий Піонтковський говорив що після втрати Херсону - РФ капець.
sashaqbl написав:
Звісно, вони ще пробуватимуть наступати на лівому березі, але якщо військова та економічна ситуація розвиватиметься в тому ж напрямку - то не виключено, що наступної осені ми побачимо евакуацію російських військ з Криму.
З цим не згідний. Надто оптимістичні очікування. Є ще величезні території на лівому березі Дніпра, є ще Донбас, який вже не буде так радісно нас зустрічати як Херсон.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:58
andrijk777 написав:
Крим хочуть зробити демілітаризованою зоною, але юридично під РФ. Це я чув вже не раз.
Просто з Кримом є реальна проблема - якщо провести там чесний референдум то я підозрюю що більшість проголосує за РФ.
І взагалі Крим - є таким собі символом для пу. Думаю він ні при яких умовах його мирним способом не здасть.
ЗСУ про це забули спитати. З Криму втече приблизно 1,5 мільйона людей:
- ті, що понаїхали;
- ті, що попрацювали на РФ;
- ті, що не мають шансів отримати українську пенсію;
- ті, що отримали російську вищу "освіту";
- ті, хто не витримають економічну ситуацію протягом наступного року, 0 туристів, нафтове ембарго зокрема, поламаний кримський міст;
- ті, хто вірить в російську пропаганду і казки про бандерівців.
Після цього пару років українського ТБ і решта буде цілком лояльна.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:08
Российского вооружения и техники на правом берегу Днепра не осталось — Минобороны РФ
⚡️На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра - МО РФ
Ссылок на морф не даю, гуглится элементарно.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 11 лис, 2022 12:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:11
yanyura
Чекайте і сподівайтесь, визволення буде. Коли ЗСУ вийдуть на берег Азовського моря, орки втечуть з Таврії в Крим, як зараз тікають з Херсону. Після Херсону повинен бути Бердянськ!
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:33
Передайте долярчику, що вже не треба сидіти під Снігурівкою. Фронт по Дніпру.
Хоча я вангую, що його тепер перемістять на схід. Більше він на півдні не потрібний. Артдуелями будуть займатись інші.
Хто там очікував засад, ловушок, вуличних боїв?)
Все прозаїчно: наввипередки на понтон.
Цікаво, скільки трохи пошкодженої техніки залишилось. Бо рембати потікали ще тиждень тому))
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