detroytred написав:

В принципі моє бачення в даному питанні співпадає з тим, що у vitaliian-а.Тільки я з самого початку стверджував, що пуйло почав війну заради самої війни.Тобто самого процесу війни.Йому потрібен сам цей процес.Який дозволяє йому переформатовувати своє рашосуспільство або заважати цьому суспільству природньо змінюватися в бік, який не влаштовує самого пуйла - тобто в бік звичайного типового ринкового буржуа, в бік зростання конкуренції на всіх рівнях від районного ринку до вищої влади в країні.Ну а під час цього процесу війни вже по ходу обирається можливий варіант його реалізації. Коли починали, то колонами заходили-захоплювали. Коли це стало неможливим)), то почали просто знищувати.Пуйла поки влаштовує хоть як аби процес тривав...Не хотів би він самого цього процесу, то давно припинив би його.Пропагандони б піплу обгрунтували, накшалт - пуйло-миротворець)).А те, що цілей по захопленню, новосрассии і т.д. він не досягне -- це стало зрозуміло всьому світу та йому після краху "рузької весни" в 2014-15.Втрати, а також ота дурість в рашовійськах, на мій погляд, може пояснюватися наступним чином: пуйло не може сформулювати прямо й відкрито оцю свою виключно особисто егоїстичну владну ціль (бо хто ж схаває те, що його відкрито лошать), тому виконавці-підлеглі викручуються -- як одночасно догодити пуйлу й провальний!!!процес (війни) реалізовувати.Генерал їх відставник (калашніков чи як там) від імені вояків перед війною публічно так і заявив -- провально і очевидно.