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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:45
abvertaras написав:
Референдум в даному випадку не може бути легітимним. Тут має працювати міжнародне право і міжнародно визнані кордони
У фюрера мізків не вистачить щось оригінальне видумати. В Україну він заліз по прикладу Югославії, типу, як НАТО, захищав від "геноциду", потім визнав "республіки", як Захід визнав Косово. Те, що Київ проти, так Бєлград теж був і є проти. Навіть блекаут вже був, на окремо взятому півострові, в 2015 році. Ми теж тоді раділи.
Найбільша наша зовнішньополітична помилка, за останній час - це визнання Ічкерії. Ми не визнаємо Косово, і не можна було визнавати Ічкерію, як би нам не хотілось підтримати чеченський народ в окупації.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:52
sashaqbl написав:
Росія потрохи морально дозріває до військової поразки. Вони вивели війська з Херсона і, відповідно, відмовились від планів щодо Миколаєва та Одеси. Принаймні на найближчі кілька років.
Здача Херсона(який вже є згідно їхніх документів, частиною Росії) - не призвела до застосування ЯЗ.
Також хотів це сказати.
Здача Херсону не призвела ні до нічого. Немає ні перевороту в РФ, ні усунення пу, нічого не сталося. А той самий Піонтковський говорив що після втрати Херсону - РФ капець.
sashaqbl написав:
Звісно, вони ще пробуватимуть наступати на лівому березі, але якщо військова та економічна ситуація розвиватиметься в тому ж напрямку - то не виключено, що наступної осені ми побачимо евакуацію російських військ з Криму.
З цим не згідний. Надто оптимістичні очікування. Є ще величезні території на лівому березі Дніпра, є ще Донбас, який вже не буде так радісно нас зустрічати як Херсон.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:58
andrijk777 написав:
Крим хочуть зробити демілітаризованою зоною, але юридично під РФ. Це я чув вже не раз.
Просто з Кримом є реальна проблема - якщо провести там чесний референдум то я підозрюю що більшість проголосує за РФ.
І взагалі Крим - є таким собі символом для пу. Думаю він ні при яких умовах його мирним способом не здасть.
ЗСУ про це забули спитати. З Криму втече приблизно 1,5 мільйона людей:
- ті, що понаїхали;
- ті, що попрацювали на РФ;
- ті, що не мають шансів отримати українську пенсію;
- ті, що отримали російську вищу "освіту";
- ті, хто не витримають економічну ситуацію протягом наступного року, 0 туристів, нафтове ембарго зокрема, поламаний кримський міст;
- ті, хто вірить в російську пропаганду і казки про бандерівців.
Після цього пару років українського ТБ і решта буде цілком лояльна.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:08
Российского вооружения и техники на правом берегу Днепра не осталось — Минобороны РФ
⚡️На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра - МО РФ
Ссылок на морф не даю, гуглится элементарно.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 11 лис, 2022 12:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:11
yanyura
Чекайте і сподівайтесь, визволення буде. Коли ЗСУ вийдуть на берег Азовського моря, орки втечуть з Таврії в Крим, як зараз тікають з Херсону. Після Херсону повинен бути Бердянськ!
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:33
Передайте долярчику, що вже не треба сидіти під Снігурівкою. Фронт по Дніпру.
Хоча я вангую, що його тепер перемістять на схід. Більше він на півдні не потрібний. Артдуелями будуть займатись інші.
Хто там очікував засад, ловушок, вуличних боїв?)
Все прозаїчно: наввипередки на понтон.
Цікаво, скільки трохи пошкодженої техніки залишилось. Бо рембати потікали ще тиждень тому))
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:42
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 13:18
Denik написав:
Є 2 думки. Сьогодні вже будуть зроблені фото з Херсону, можливо в інтернеті з'являться завтра.
Вже з'явилися фото з ЗСУ.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 13:40
detroytred написав:
В принципі моє бачення в даному питанні співпадає з тим, що у vitaliian-а.
Тільки я з самого початку стверджував, що пуйло почав війну заради самої війни.
Тобто самого процесу війни.
Йому потрібен сам цей процес.
Який дозволяє йому переформатовувати своє рашосуспільство або заважати цьому суспільству природньо змінюватися в бік, який не влаштовує самого пуйла - тобто в бік звичайного типового ринкового буржуа, в бік зростання конкуренції на всіх рівнях від районного ринку до вищої влади в країні.
Ну а під час цього процесу війни вже по ходу обирається можливий варіант його реалізації. Коли починали, то колонами заходили-захоплювали. Коли це стало неможливим)), то почали просто знищувати.
Пуйла поки влаштовує хоть як аби процес тривав...
Не хотів би він самого цього процесу, то давно припинив би його.
Пропагандони б піплу обгрунтували, накшалт - пуйло-миротворець)).
А те, що цілей по захопленню, новосрассии і т.д. він не досягне -- це стало зрозуміло всьому світу та йому після краху "рузької весни" в 2014-15.
Втрати, а також ота дурість в рашовійськах, на мій погляд, може пояснюватися наступним чином: пуйло не може сформулювати прямо й відкрито оцю свою виключно особисто егоїстичну владну ціль (бо хто ж схаває те, що його відкрито лошать), тому виконавці-підлеглі викручуються -- як одночасно догодити пуйлу й провальний!!!процес (війни) реалізовувати.
Генерал їх відставник (калашніков чи як там) від імені вояків перед війною публічно так і заявив -- провально і очевидно.
процес процесом, але там є цілі та ідеолігія, Ізборзький клуб, Дугін і Ко...
В України цього, не було і нема, бовтається в ополонці, до якого берегу приб"є, там і залипає
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