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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2633263426352636
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 13:47

  lapay написав:
  abvertaras написав:Референдум в даному випадку не може бути легітимним. Тут має працювати міжнародне право і міжнародно визнані кордони

У фюрера мізків не вистачить щось оригінальне видумати. В Україну він заліз по прикладу Югославії, типу, як НАТО, захищав від "геноциду", потім визнав "республіки", як Захід визнав Косово. Те, що Київ проти, так Бєлград теж був і є проти. Навіть блекаут вже був, на окремо взятому півострові, в 2015 році. Ми теж тоді раділи.
Найбільша наша зовнішньополітична помилка, за останній час - це визнання Ічкерії. Ми не визнаємо Косово, і не можна було визнавати Ічкерію, як би нам не хотілось підтримати чеченський народ в окупації.

як одне в"яжеться до іншого?
Косово історична території Сербії, в якій потім появилися мусульмани та розплодилися і сказали, що нас "багато - нас не подолати" (в Криму ішло до того із татарами, але закрутилося по іншому).
В Ічкерії що були руські?
В чому помилка?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 13:49

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:Росія потрохи морально дозріває до військової поразки. Вони вивели війська з Херсона і, відповідно, відмовились від планів щодо Миколаєва та Одеси. Принаймні на найближчі кілька років.
Здача Херсона(який вже є згідно їхніх документів, частиною Росії) - не призвела до застосування ЯЗ.

Також хотів це сказати.
Здача Херсону не призвела ні до нічого. Немає ні перевороту в РФ, ні усунення пу, нічого не сталося. А той самий Піонтковський говорив що після втрати Херсону - РФ капець. :D
  sashaqbl написав:Звісно, вони ще пробуватимуть наступати на лівому березі, але якщо військова та економічна ситуація розвиватиметься в тому ж напрямку - то не виключено, що наступної осені ми побачимо евакуацію російських військ з Криму.

З цим не згідний. Надто оптимістичні очікування. Є ще величезні території на лівому березі Дніпра, є ще Донбас, який вже не буде так радісно нас зустрічати як Херсон.

А є ще РБ і "можєм павтаріть" на Волинь або Київ
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 13:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Коли будуть вагання при виборі телефону - китай чи Корейська Республіка або США, пам'ятайте про це:

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що відносини КНР та РФ "міцні як скеля" у відповідь на заяву президента США Джо Байдена про те, що Пекін "дистанціюється" від Москви. Про це повідомляє видання Global Times, яке контролюється компартією Китаю.
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... -kak-skala
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 14:01

  flyman написав:
процес процесом, але там є цілі та ідеолігія, Ізборзький клуб, Дугін і Ко...
В України цього, не було і нема, бовтається в ополонці, до якого берегу приб"є, там і залипає

В будь-якому суспільстві купа ідеологій завжди тихенько соплять...
Коли якась стає потрібною владі, їй дають шлях та підтримку.
Звісно це в певних межах та з урахуванням ще ряда факторів.

В пуйла мета -- війна.
Тож всі ідеології та інструменти війни отримали підтримку. Влади.
Пуйло підтримав отой клуб!!!, а не клуб підтримав пуйла.
Тобто пуйло захопив владу.
Пуйло первинний, а не ідеї.
В первинність ідей відносно влади (в комуняцку теорію), я не вірю.
Тут же книжку викладали: півміста - американські, півміста - мексиканські. Різні)).
Бо хто владу тримає, той і дівчину танцює.

В Україні нормальна ринкова звичайна ідеологія. Яка лише повинна розвиватися далі. Розвиток залежить від мети, дій того, в кого головні інструменти держави.
В руках влади.

Коли в пуйла мета була -- прямую в Дж8, то в рашці розквітали Макдональдси та дивились НХЛ, а не свою РХЛ.
І тіж самі!!! рашковани молились на Захід, а зараз на свої хфуфайки.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 14:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Потяг Київ - Херсон коли поновить роботу?
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