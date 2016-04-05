abvertaras написав:Референдум в даному випадку не може бути легітимним. Тут має працювати міжнародне право і міжнародно визнані кордони
У фюрера мізків не вистачить щось оригінальне видумати. В Україну він заліз по прикладу Югославії, типу, як НАТО, захищав від "геноциду", потім визнав "республіки", як Захід визнав Косово. Те, що Київ проти, так Бєлград теж був і є проти. Навіть блекаут вже був, на окремо взятому півострові, в 2015 році. Ми теж тоді раділи. Найбільша наша зовнішньополітична помилка, за останній час - це визнання Ічкерії. Ми не визнаємо Косово, і не можна було визнавати Ічкерію, як би нам не хотілось підтримати чеченський народ в окупації.
як одне в"яжеться до іншого? Косово історична території Сербії, в якій потім появилися мусульмани та розплодилися і сказали, що нас "багато - нас не подолати" (в Криму ішло до того із татарами, але закрутилося по іншому). В Ічкерії що були руські? В чому помилка?
sashaqbl написав:Росія потрохи морально дозріває до військової поразки. Вони вивели війська з Херсона і, відповідно, відмовились від планів щодо Миколаєва та Одеси. Принаймні на найближчі кілька років. Здача Херсона(який вже є згідно їхніх документів, частиною Росії) - не призвела до застосування ЯЗ.
Також хотів це сказати. Здача Херсону не призвела ні до нічого. Немає ні перевороту в РФ, ні усунення пу, нічого не сталося. А той самий Піонтковський говорив що після втрати Херсону - РФ капець.
sashaqbl написав:Звісно, вони ще пробуватимуть наступати на лівому березі, але якщо військова та економічна ситуація розвиватиметься в тому ж напрямку - то не виключено, що наступної осені ми побачимо евакуацію російських військ з Криму.
З цим не згідний. Надто оптимістичні очікування. Є ще величезні території на лівому березі Дніпра, є ще Донбас, який вже не буде так радісно нас зустрічати як Херсон.
Коли будуть вагання при виборі телефону - китай чи Корейська Республіка або США, пам'ятайте про це:
Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що відносини КНР та РФ "міцні як скеля" у відповідь на заяву президента США Джо Байдена про те, що Пекін "дистанціюється" від Москви. Про це повідомляє видання Global Times, яке контролюється компартією Китаю. https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... -kak-skala
flyman написав: процес процесом, але там є цілі та ідеолігія, Ізборзький клуб, Дугін і Ко... В України цього, не було і нема, бовтається в ополонці, до якого берегу приб"є, там і залипає
В будь-якому суспільстві купа ідеологій завжди тихенько соплять... Коли якась стає потрібною владі, їй дають шлях та підтримку. Звісно це в певних межах та з урахуванням ще ряда факторів.
В пуйла мета -- війна. Тож всі ідеології та інструменти війни отримали підтримку. Влади. Пуйло підтримав отой клуб!!!, а не клуб підтримав пуйла. Тобто пуйло захопив владу. Пуйло первинний, а не ідеї. В первинність ідей відносно влади (в комуняцку теорію), я не вірю. Тут же книжку викладали: півміста - американські, півміста - мексиканські. Різні)). Бо хто владу тримає, той і дівчину танцює.
В Україні нормальна ринкова звичайна ідеологія. Яка лише повинна розвиватися далі. Розвиток залежить від мети, дій того, в кого головні інструменти держави. В руках влади.
Коли в пуйла мета була -- прямую в Дж8, то в рашці розквітали Макдональдси та дивились НХЛ, а не свою РХЛ. І тіж самі!!! рашковани молились на Захід, а зараз на свої хфуфайки.