vitaliian написав:

juristkostya написав: Вместо все этого комендантский час и блок-посты.

Короче, все как в мирное время, ага Вместо все этого комендантский час и блок-посты.Короче, все как в мирное время, ага

ЛАД написав: У Вас одна небольшая, но существенная ошибка У Вас одна небольшая, но существенная ошибка

vitaliian написав: Сейчас поменялась концепция, решили не захватывать территорий, а захваченные отдать, при этом будут лупить ракетами по инфраструктуре. Сейчас поменялась концепция, решили не захватывать территорий, а захваченные отдать, при этом будут лупить ракетами по инфраструктуре.

ЛАД написав: А налаживание ЖКХ и прочие подробности мирной жизни становятся вопросами даже не второго-третьего порядка и будут решаться позже. По мере возможности оккупанты что-то пытались делать - требовали запрета гривни и использования рубля, начали появляться росс. банки А налаживание ЖКХ и прочие подробности мирной жизни становятся вопросами даже не второго-третьего порядка и будут решаться позже. По мере возможности оккупанты что-то пытались делать - требовали запрета гривни и использования рубля, начали появляться росс. банки

yanyura написав: Рекомендую вам поехать в любой населенный пункт на временно оккупированной орками территории и там заявить им о ваших правах, как гражданина Украины так же, как вы делаете это на форуме Рекомендую вам поехать в любой населенный пункт на временно оккупированной орками территории и там заявить им о ваших правах, как гражданина Украины так же, как вы делаете это на форуме

yanyura написав: В Херсоне орками было открыто отделение Промсвязьбанка В Херсоне орками было открыто отделение Промсвязьбанка

вы подмениваете понятия. Правовой статус территории и её граждан изменялся или нет? Какие законы действовали в Харькове, какие деньги ходили. Утратила ли местная/центральная власть полномочия и правовые механизмы их реализации. Близость фронта с нашей стороны на правовые механизмы никак не влияла. Но с их стороны почему то влияла.Работает ли метро на конституционный строй не влияет. В большинстве украинских городов метро вообще нет........спасибо за ремарку, это не ошибка. Ранее я писал что (предполагаемые) цели войны изменились с "мягкой" оккупации (назовем это так) на разрушение инфраструктуры.Но изменились они не вчера, а примерно в апреле, когда вывели войска с киевской области. Если мягкой оккупации не получалось, далее удерживать Херсон было бессмысленно, поэтому его деоккупация была вопросом времени (и так затянули). Отсюда вывод, что (примерно с апреля) война идёт уже не за территории, а на разрушение. Ракетные обстрелы новые территорий не захватывают.подготовка к оккупации это длинный и скурпулезный процесс а не "по мере возможности". Для начала нужна правовая база. Допустим она российская, тогда все граждане Украины автоматически становится нерезидентами. И т.д. Кто выделяет средства, кто их распределяет, куда идут налоги. это гораздо более сложный процесс, чем расставить блок посты, который не может происходить "по мере возможностей". Органы власти, суды, финансовая система, русские паспорта должны были быть готовы до оккупации. Как видим за 9 месяцев ничего этого нет. Значит оккупации не планировалось. В лучшем случае хотели создать ХерНР.с чем вы спорите. У вас отобрали украинский паспорт? Какой у вас статус по их законам? Окупационная власть вам дала хоть какие то права?Вы спорите с тем что на оккупированных территориях никто даже не пытался создать новые правовые механизмы для ее функционирования.То что права человека ущемляются и кругом русские блокпосты, это ещё не правовые механизмы. Любой гопник может ущемить ваши права и без оккупации. Что и произошло, понаехало тысячи гопников с оружием. Захватили территорию, а что с ней делать сами не знают.возьмите там ипотеку, если он открылся.