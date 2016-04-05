abvertaras написав:Референдум в даному випадку не може бути легітимним. Тут має працювати міжнародне право і міжнародно визнані кордони
У фюрера мізків не вистачить щось оригінальне видумати. В Україну він заліз по прикладу Югославії, типу, як НАТО, захищав від "геноциду", потім визнав "республіки", як Захід визнав Косово. Те, що Київ проти, так Бєлград теж був і є проти. Навіть блекаут вже був, на окремо взятому півострові, в 2015 році. Ми теж тоді раділи. Найбільша наша зовнішньополітична помилка, за останній час - це визнання Ічкерії. Ми не визнаємо Косово, і не можна було визнавати Ічкерію, як би нам не хотілось підтримати чеченський народ в окупації.
як одне в"яжеться до іншого? Косово історична території Сербії, в якій потім появилися мусульмани та розплодилися і сказали, що нас "багато - нас не подолати" (в Криму ішло до того із татарами, але закрутилося по іншому). В Ічкерії що були руські? В чому помилка?
sashaqbl написав:Росія потрохи морально дозріває до військової поразки. Вони вивели війська з Херсона і, відповідно, відмовились від планів щодо Миколаєва та Одеси. Принаймні на найближчі кілька років. Здача Херсона(який вже є згідно їхніх документів, частиною Росії) - не призвела до застосування ЯЗ.
Також хотів це сказати. Здача Херсону не призвела ні до нічого. Немає ні перевороту в РФ, ні усунення пу, нічого не сталося. А той самий Піонтковський говорив що після втрати Херсону - РФ капець.
sashaqbl написав:Звісно, вони ще пробуватимуть наступати на лівому березі, але якщо військова та економічна ситуація розвиватиметься в тому ж напрямку - то не виключено, що наступної осені ми побачимо евакуацію російських військ з Криму.
З цим не згідний. Надто оптимістичні очікування. Є ще величезні території на лівому березі Дніпра, є ще Донбас, який вже не буде так радісно нас зустрічати як Херсон.
Коли будуть вагання при виборі телефону - китай чи Корейська Республіка або США, пам'ятайте про це:
Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що відносини КНР та РФ "міцні як скеля" у відповідь на заяву президента США Джо Байдена про те, що Пекін "дистанціюється" від Москви. Про це повідомляє видання Global Times, яке контролюється компартією Китаю. https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... -kak-skala
flyman написав: процес процесом, але там є цілі та ідеолігія, Ізборзький клуб, Дугін і Ко... В України цього, не було і нема, бовтається в ополонці, до якого берегу приб"є, там і залипає
В будь-якому суспільстві купа ідеологій завжди тихенько соплять... Коли якась стає потрібною владі, їй дають шлях та підтримку. Звісно це в певних межах та з урахуванням ще ряда факторів.
В пуйла мета -- війна. Тож всі ідеології та інструменти війни отримали підтримку. Влади. Пуйло підтримав отой клуб!!!, а не клуб підтримав пуйла. Тобто пуйло захопив владу. Пуйло первинний, а не ідеї. В первинність ідей відносно влади (в комуняцку теорію), я не вірю. Тут же книжку викладали: півміста - американські, півміста - мексиканські. Різні)). Бо хто владу тримає, той і дівчину танцює.
В Україні нормальна ринкова звичайна ідеологія. Яка лише повинна розвиватися далі. Розвиток залежить від мети, дій того, в кого головні інструменти держави. В руках влади.
Коли в пуйла мета була -- прямую в Дж8, то в рашці розквітали Макдональдси та дивились НХЛ, а не свою РХЛ. І тіж самі!!! рашковани молились на Захід, а зараз на свої хфуфайки.
hume написав:Что не понравилось в интервью Притулы, так это намёк на крупные компании, которые узнав об украинском интересе к Спартанам, начали их скупать у частников, либо у более мелких компаний и выставлять другой ценник. То есть придётся покупать у них. И вот здесь мне не понятно, может кто-то разъяснит..когда объявляется сбор на 50 бронемашин фонд, по моему скромному мнению, должен иметь представление где он их купит и есть ли они там в наличии....?
просто бизнес. военные торгаши услышав что есть бабло на спартаны канеш начали монополизировать рынок и взвинчивать цены. предложение то не резиновое. притула сам сказал что рынок не конкурентен. нужно было договариваться предварительно ДО сбора. тут притула тупонул знатно. .
Зная наших людей и ведения бизнеса по украински, хотелось бы думать, что особо умные украинцы не создали прокладки по скупке Спартанов под анонсированный сбор Притулы. Поэтому я и намекал на сумму. 260 млн за сутки без крупных донатов собрать нереально (чисто мое мнение).
Я только за такие сборы и помощь нашим ЗСУ, и меня всегда выбешивают люди, которые на этом хотят либо попиарится, либо заработать. Вот не складывается у меня пазл. Либо действительно фонд Притулы протупил на некоторых этапах, либо так ведётся закупка.
Так же с вами согласен, что, скорее всег на базаре можно поискать что-то аналогичное без искусственно задранной цены. Да и в целом скидки при покупке 5 десятков бронемашин должны быть существенные
flyman написав:Косово історична території Сербії, в якій потім появилися мусульмани та розплодилися і сказали, що нас "багато - нас не подолати" (в Криму ішло до того із татарами, але закрутилося по іншому).
flyman написав:як одне в"яжеться до іншого? Косово історична території Сербії, в якій потім появилися мусульмани та розплодилися і сказали, що нас "багато - нас не подолати" (в Криму ішло до того із татарами, але закрутилося по іншому). В Ічкерії що були руські? В чому помилка?
Не в тому справа, де, хто і коли жив. Для міжнародного права це все фіолетово. Москва визнала незалежність України і не визнала незалежність Ічкерії, навіть після програної першої чеченської. Белград визнав незалежність Хорватії, нехай і після програної війни, і не визнав незалежність Косово. Азейбарджан не визнав незалежність арцаха, навіть після програної війни. Так само і ми не повинні визнавати самопроголошені республіки, бо такі є і на нашій території.
juristkostya написав:Вместо все этого комендантский час и блок-посты. Короче, все как в мирное время, ага
вы подмениваете понятия. Правовой статус территории и её граждан изменялся или нет? Какие законы действовали в Харькове, какие деньги ходили. Утратила ли местная/центральная власть полномочия и правовые механизмы их реализации. Близость фронта с нашей стороны на правовые механизмы никак не влияла. Но с их стороны почему то влияла.
Работает ли метро на конституционный строй не влияет. В большинстве украинских городов метро вообще нет. .......
ЛАД написав:У Вас одна небольшая, но существенная ошибка
спасибо за ремарку, это не ошибка. Ранее я писал что (предполагаемые) цели войны изменились с "мягкой" оккупации (назовем это так) на разрушение инфраструктуры.
vitaliian написав:Сейчас поменялась концепция, решили не захватывать территорий, а захваченные отдать, при этом будут лупить ракетами по инфраструктуре.
Но изменились они не вчера, а примерно в апреле, когда вывели войска с киевской области. Если мягкой оккупации не получалось, далее удерживать Херсон было бессмысленно, поэтому его деоккупация была вопросом времени (и так затянули). Отсюда вывод, что (примерно с апреля) война идёт уже не за территории, а на разрушение. Ракетные обстрелы новые территорий не захватывают.
ЛАД написав:А налаживание ЖКХ и прочие подробности мирной жизни становятся вопросами даже не второго-третьего порядка и будут решаться позже. По мере возможности оккупанты что-то пытались делать - требовали запрета гривни и использования рубля, начали появляться росс. банки
подготовка к оккупации это длинный и скурпулезный процесс а не "по мере возможности". Для начала нужна правовая база. Допустим она российская, тогда все граждане Украины автоматически становится нерезидентами. И т.д. Кто выделяет средства, кто их распределяет, куда идут налоги. это гораздо более сложный процесс, чем расставить блок посты, который не может происходить "по мере возможностей". Органы власти, суды, финансовая система, русские паспорта должны были быть готовы до оккупации. Как видим за 9 месяцев ничего этого нет. Значит оккупации не планировалось. В лучшем случае хотели создать ХерНР.
yanyura написав:Рекомендую вам поехать в любой населенный пункт на временно оккупированной орками территории и там заявить им о ваших правах, как гражданина Украины так же, как вы делаете это на форуме
с чем вы спорите. У вас отобрали украинский паспорт? Какой у вас статус по их законам? Окупационная власть вам дала хоть какие то права?
Вы спорите с тем что на оккупированных территориях никто даже не пытался создать новые правовые механизмы для ее функционирования.
То что права человека ущемляются и кругом русские блокпосты, это ещё не правовые механизмы. Любой гопник может ущемить ваши права и без оккупации. Что и произошло, понаехало тысячи гопников с оружием. Захватили территорию, а что с ней делать сами не знают.
yanyura написав:В Херсоне орками было открыто отделение Промсвязьбанка
возьмите там ипотеку, если он открылся.
Об ошибке я написал к тому, что, вообще говоря, "длинного и скрупулезного процесса подготовки к оккупации", думаю, не было ни в одной войне. И уж, тем более, она не нужна при расчёте на "победу за 3 дня" и "хлеб-соль" при захвате городов. "Туземцы" будут поддерживать порядок сами. Под "чутким руководством" оккупантов. Вы же не "юрист" . "Правовая база", "конституционный строй" и прочие финтифлюшки "демократического общества" совсем не обязательны. Всё это вполне может устанавливаться приказами военного командования. Статус, гражданство, права населения... кого это волнует в условиях оккупации и военного управления? А уж ипотека... Вообще несерьёзный аргумент.