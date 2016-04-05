Все российские военнослужащие в Херсонской области переправились на левый берег Днепра, сообщили в Минобороны.«Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции», — подчеркнули в ведомстве.
Востаннє редагувалось otg в П'ят 11 лис, 2022 14:48, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:як одне в"яжеться до іншого? Косово історична території Сербії, в якій потім появилися мусульмани та розплодилися і сказали, що нас "багато - нас не подолати" (в Криму ішло до того із татарами, але закрутилося по іншому). В Ічкерії що були руські? В чому помилка?
Не в тому справа, де, хто і коли жив. Для міжнародного права це все фіолетово. Москва визнала незалежність України і не визнала незалежність Ічкерії, навіть після програної першої чеченської. Белград визнав незалежність Хорватії, нехай і після програної війни, і не визнав незалежність Косово. Азейбарджан не визнав незалежність арцаха, навіть після програної війни. Так само і ми не повинні визнавати самопроголошені республіки, бо такі є і на нашій території.
Однозначно. Непоследовательные шаги по признанию независимой Ичкерии. Мы не признаем Косово, как и ООН. На Косово ссылался пуйло на мвстрече с главой ООН (если не ошибаюсь). На нашей территории есть самопровпзглашенные искусственные республики, и, по идее, мы не должны такие образования признавать где бы они не были. И тут на, мы признаём Ичкерию
Сьогодні, 11 листопада, Збройні сили України увійшли до Херсона. Фотографії наших захисників публікують місцеві Telegram-канали.
Повідомляється, що захисники увійшли до Шуменського району міста. Їх з усіх боків та з радістю зустрічають місцеві жителі.
Також у мережі публікують фото, як російські військові переодягаються у цивільний одяг та ховаються від Збройних Сил України під'їздами Херсона.
Більше того, російську військову форму окупанти викидають у смітники. За словами місцевих, поводяться досить агресивно і за найменшого натяку, що їх знімають на телефонні камери, можуть вистрілити. Зброю, загарбники, ховають під цивільним одягом.
За даними Telegram-каналу «Воля», на лівий берег змогли перебратися щонайменше дві чеченські бригади росгвардії, які з чотирьох перебували в Херсоні. Їх бачили на дорозі до Мелітополя.
За словами штабного офіцера, у Херсоні залишилося від 2 до 4 тисяч росгвардійців та мотострільців, а також відбилися від своїх підрозділів.
«Ніхто зараз точно нічого не скаже. Могло й більше лишитися. Там ще кілька похмільних приходять до тями. Вчора нажерлися, до річки дістатися не змогли. Зараз прокидаються, починають обиратися», – каже офіцер у коментарі «Воля».
Російське угруповання, що накопичилося під Бериславом, змогло переправити лише половину особового складу і не більше третини техніки. Частково це пов'язано з артилерійським вогнем ЗСУ, частково з панікою та неорганізованістю.
Прямо зараз переправи перебувають під обстрілом української артилерії. «Військові» та міноборони Росії заявляють, що на правому березі нікого не залишилося. Ймовірно, порятунок тих, що залишилися, буде справою рук тих, що залишилися.
detroytred написав:В принципі моє бачення в даному питанні співпадає з тим, що у vitaliian-а. Тільки я з самого початку стверджував, що пуйло почав війну заради самої війни. Тобто самого процесу війни. Йому потрібен сам цей процес. Який дозволяє йому переформатовувати своє рашосуспільство або заважати цьому суспільству природньо змінюватися в бік, який не влаштовує самого пуйла - тобто в бік звичайного типового ринкового буржуа, в бік зростання конкуренції на всіх рівнях від районного ринку до вищої влади в країні.
Ну а під час цього процесу війни вже по ходу обирається можливий варіант його реалізації. Коли починали, то колонами заходили-захоплювали. Коли це стало неможливим)), то почали просто знищувати. Пуйла поки влаштовує хоть як аби процес тривав...
Не хотів би він самого цього процесу, то давно припинив би його. Пропагандони б піплу обгрунтували, накшалт - пуйло-миротворець)).
А те, що цілей по захопленню, новосрассии і т.д. він не досягне -- це стало зрозуміло всьому світу та йому після краху "рузької весни" в 2014-15.
Втрати, а також ота дурість в рашовійськах, на мій погляд, може пояснюватися наступним чином: пуйло не може сформулювати прямо й відкрито оцю свою виключно особисто егоїстичну владну ціль (бо хто ж схаває те, що його відкрито лошать), тому виконавці-підлеглі викручуються -- як одночасно догодити пуйлу й провальний!!!процес (війни) реалізовувати.
Генерал їх відставник (калашніков чи як там) від імені вояків перед війною публічно так і заявив -- провально і очевидно.
І от в цих умовах, що описані, пуйло намагається втриматися у владі. Інструментом зброї він не може вирішити всі оці проблеми -- бо навіть успішна для нього війна очевидно разом з українцями та прибалтами принесе проблеми відносин з Заходом (кому ж тоді ресурси парити???), принесе проблему розвитку-утримання нових територій (коли у світі економічна криза, демографічна, екологічна і т.д.).
Раньше у Вас был более материалистический подход к событиям. Когда-то Вас даже обвиняли в марксизме. Войны не начинаются только потому, что у кого-то возникло желание повоевать. Если хорошо поискать, то обнаруживаются более материальные причины. "Переформатировать общество" Путин вполне мог и без войны и, кстати, вполне успешно 20 лет этим занимался. Так же, как и Гитлер "переформатировал общество" без войны и до неё, и только потом начал воевать. Тут ещё писали о том, что Путину потребовались страны с перерабатывающей экономикой Украина и прибалты. Украина, в общем-то, уже практически сырьевая экономика. О Прибалтике не знаю, но подозреваю, что тоже. Но даже если нет, то Прибалтика очень маленькая и в масштабах РФ её экономика весьма несущественна.
ЛАД написав:Об ошибке я написал к тому, что, вообще говоря, "длинного и скрупулезного процесса подготовки к оккупации", думаю, не было ни в одной войне
фашисты в 1942-1944 карбованцы печатали. Вот так спонтанно захватили Украину и сразу начали местные деньги печатать. Без Центробанка, без учёта, без инкассации, без подготовки и соответствующих полномочий.
ЛАД написав:Статус, гражданство, права населения... кого это волнует
поднимите хронику как организованно оккупировали Крым и подогнали всё под законы рф. Отдельно можете погуглить про компенсацию вкладов жителей Крыма в украинских банках. Не хочу сюда тянуть оффтоп.
ЛАД написав:Всё это вполне может устанавливаться приказами военного командования
хорошо кто расследует убийства/изнасилования/кражи на оккупированных территориях? Если никто, туда ни один специалист из рф на работу не поедет, кроме того это открывает возможности для вооруженного беспредела. Когда окупанты начнут стрелять друг друга просто потому что можно.
ЛАД написав:прочие финтифлюшки "демократического общества"
конституционный строй был даже при СССР, с четко обозначенными полномочиями политбюро, первых секретарей, КГБ и т.д. ещё то демократическое общество.
Лад вы тыкаете мне на надуманные вами ошибки, а сами пишете глупости космического масштаба.
Конституционый строй это прежде всего гарантии для самой власти, чтобы ее не снесла пьяная толпа как в феврале 1917.
Демократия, права и свободы это вообще о другом, о степени участия каждого гражданина в жизни государства (через выборы), участие в принятии важных решений (через референдумы).
Причем тут конституционный строй?
Простые граждане даже в демократических странах не пишут конституцию.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 лис, 2022 15:22, всього редагувалось 5 разів.
один гордится как задешево он спартаны купил. второй решил мегазбор замутить. два сапога пара ей богу.
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Це унікальна і засекречена українська розробка. У вартість входить: дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною. А також — наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних і декілька особливих сюрпризів для наших ворогів.
vitaliian В 42-44 Украина была оккупирована 3 года и вся. Сейчас Херсон был в оккупации 8 месяцев. И там уже начали требовать оплату в рублях и, насколько понял сообщения yanyura, уже постепенно на них начинали переходить. "Вооруженный беспредел" на оккупированных территориях таки был и об этом постоянно сообщалось. "Специалисты из рф" там пока были не очень нужны, но учителя, как сообщалось, за соответствующую зарплату приезжали. Как, кем и чем обеспечивалась их безопасность, не знаю, в оккупации не был. Но как-то, видимо, обеспечивалась. Во всяком случае каких-то эксцессов, вроде, не было.
конституционный строй был даже при СССР, с четко обозначенными полномочиями политбюро, первых секретарей и т.д. ещё то демократическое общество.
Был. "Сталинская конституция - самая демократическая в мире". Но и "тройки" были. А не подскажете, какой "конституционный строй" был в Украине в 42-44? И как-то немецкую власть "не снесла пьяная толпа как в феврале 1917". Прежде, чем писать о "глупости космического масштаба", стоит остановиться и понять возражения.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 11 лис, 2022 15:44, всього редагувалось 1 раз.