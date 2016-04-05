Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:11

ЛАД написав: Об ошибке я написал к тому, что, вообще говоря, "длинного и скрупулезного процесса подготовки к оккупации", думаю, не было ни в одной войне Об ошибке я написал к тому, что, вообще говоря, "длинного и скрупулезного процесса подготовки к оккупации", думаю, не было ни в одной войне

ЛАД написав: Статус, гражданство, права населения... кого это волнует Статус, гражданство, права населения... кого это волнует

ЛАД написав: Всё это вполне может устанавливаться приказами военного командования Всё это вполне может устанавливаться приказами военного командования

ЛАД написав: прочие финтифлюшки "демократического общества" прочие финтифлюшки "демократического общества"

фашисты в 1942-1944 карбованцы печатали. Вот так спонтанно захватили Украину и сразу начали местные деньги печатать. Без Центробанка, без учёта, без инкассации, без подготовки и соответствующих полномочий.поднимите хронику как организованно оккупировали Крым и подогнали всё под законы рф. Отдельно можете погуглить про компенсацию вкладов жителей Крыма в украинских банках. Не хочу сюда тянуть оффтоп.хорошо кто расследует убийства/изнасилования/кражи на оккупированных территориях? Если никто, туда ни один специалист из рф на работу не поедет, кроме того это открывает возможности для вооруженного беспредела. Когда окупанты начнут стрелять друг друга просто потому что можно.конституционный строй был даже при СССР, с четко обозначенными полномочиями политбюро, первых секретарей, КГБ и т.д. ещё то демократическое общество.Лад вы тыкаете мне на надуманные вами ошибки, а сами пишете глупости космического масштаба.Конституционый строй это прежде всего гарантии для самой власти, чтобы ее не снесла пьяная толпа как в феврале 1917.Демократия, права и свободы это вообще о другом, о степени участия каждого гражданина в жизни государства (через выборы), участие в принятии важных решений (через референдумы).Причем тут конституционный строй?Простые граждане даже в демократических странах не пишут конституцию.