RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2635263626372638
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:40

  mephala написав:ЛАД
ну украинская разработка и че дальше?
мегасбор только на импортняк что ли может мутится?
тут же весь смысл в слове МЕГА. типа притула мутит а чем зеля хуже? зеля тоже МЕГА.
ржу не останалиаясь :lol:

ЗЫ
а вообще пусть 95 квартал скинется. чет я не слышал что бы они что то закупали. по так тот уже все соцсети загрузил своими фотками. а эти жлобы только сборы мутят?

Не хочу начинать пустую дискуссию, но слово "мега" исключительно Ваше. Ни по Вашей ссылке, ни здесь - https://u24.gov.ua/uk/navaldrones - такого слова нет.
10 млн х 10шт. = 100 млн., 2,5 млн долл. - не знаю, это "мега" или нет.
Украинская разработка - это очень важно и очень хорошо. Хоть какое-то оружие у нас будет своё и для их закупки государству не потребуется валюта. + даст заработок нашим предприятиям и нашим рабочим за реальную и нужную работу.

И не стоит сравнивать средства олигарха Порошенко и 95 квартала или Зеленского. Они, конечно, люди не нищие, но сравнивать с миллиардером...
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23169
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Только на Антоновке толпятся орки

Що вони там роблять? Мосту нема, понтон підірваний, офіційно "всєх евакуіровалі"
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8237
З нами з: 15.02.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1903 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 2635263626372638
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 106932
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 471454
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4200
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (673)
11.11.2022 15:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.