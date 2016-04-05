mephala написав:ЛАД
ну украинская разработка и че дальше?
мегасбор только на импортняк что ли может мутится?
тут же весь смысл в слове МЕГА. типа притула мутит а чем зеля хуже? зеля тоже МЕГА.
ржу не останалиаясь
ЗЫ
а вообще пусть 95 квартал скинется. чет я не слышал что бы они что то закупали. по так тот уже все соцсети загрузил своими фотками. а эти жлобы только сборы мутят?
Не хочу начинать пустую дискуссию, но слово "мега" исключительно Ваше. Ни по Вашей ссылке, ни здесь -
10 млн х 10шт. = 100 млн., 2,5 млн долл. - не знаю, это "мега" или нет.
Украинская разработка - это очень важно и очень хорошо. Хоть какое-то оружие у нас будет своё и для их закупки государству не потребуется валюта. + даст заработок нашим предприятиям и нашим рабочим за реальную и нужную работу.
И не стоит сравнивать средства олигарха Порошенко и 95 квартала или Зеленского. Они, конечно, люди не нищие, но сравнивать с миллиардером...