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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 263626372638263926402641>
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:40

  mephala написав:ЛАД
ну украинская разработка и че дальше?
мегасбор только на импортняк что ли может мутится?
тут же весь смысл в слове МЕГА. типа притула мутит а чем зеля хуже? зеля тоже МЕГА.
ржу не останалиаясь :lol:

ЗЫ
а вообще пусть 95 квартал скинется. чет я не слышал что бы они что то закупали. по так тот уже все соцсети загрузил своими фотками. а эти жлобы только сборы мутят?

Не хочу начинать пустую дискуссию, но слово "мега" исключительно Ваше. Ни по Вашей ссылке, ни здесь - https://u24.gov.ua/uk/navaldrones - такого слова нет.
10 млн х 10шт. = 100 млн., 2,5 млн долл. - не знаю, это "мега" или нет.
Украинская разработка - это очень важно и очень хорошо. Хоть какое-то оружие у нас будет своё и для их закупки государству не потребуется валюта. + даст заработок нашим предприятиям и нашим рабочим за реальную и нужную работу.

И не стоит сравнивать средства олигарха Порошенко и 95 квартала или Зеленского. Они, конечно, люди не нищие, но сравнивать с миллиардером...
С тем же успехом могу задать такой же вопрос Вам - почему Вы не купили хотя бы парочку Байрактаров для ЗСУ? :)
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 11 лис, 2022 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Только на Антоновке толпятся орки

Що вони там роблять? Мосту нема, понтон підірваний, офіційно "всєх евакуіровалі"
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:49

Какими надо быть идиотами клеить такие плакаты а потом уходи

Предлагаю такой сюжет для марки
Зображення
Хотабу поздравления.
Не сомневаюсь что с Крыма уйдут точно так же "навсегда". А на Кубани появятся плакаты "нам пох.. на ваш Крым "

Плакаты, ложь и пропаганда это вся суть РФ.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 лис, 2022 16:14, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:52

  ЛАД написав:Не хочу начинать пустую дискуссию, но слово "мега" исключительно Ваше. Ни по Вашей ссылке, ни здесь - https://u24.gov.ua/uk/navaldrones - такого слова нет.
10 млн х 10шт. = 100 млн., 2,5 млн долл. - не знаю, это "мега" или нет.
Украинская разработка - это очень важно и очень хорошо. Хоть какое-то оружие у нас будет своё и для их закупки государству не потребуется валюта. + даст заработок нашим предприятиям и нашим рабочим за реальную и нужную работу.

И не стоит сравнивать средства олигарха Порошенко и 95 квартала или Зеленского. Они, конечно, люди не нищие, но сравнивать с миллиардером...


мега, особый - те же яйца только в профиль.
и это первые 10 штук. или по вашему флот дронов это 10 штук?
а по поводу что по миллиардер - так я же не говорю что бы он столько же потратил как и по. но я нигде не видел 95 что бы они что то закупили. абсолютно нигде.
кстати где то встречал на просторах инета что состояние зе 50 лямов. 2,5 ляма он сам бы мог задонатить на первые дроны из этой флотилии. но нет - нужен пиар.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:53

  Hotab написав:
  otg написав:Только на Антоновке толпятся орки

Що вони там роблять? Мосту нема, понтон підірваний, офіційно "всєх евакуіровалі"

Таки "жест доброй воли"?
Без сопротивления и арьергардных боёв?
Если что-то слышали, много осталось техники и л/с?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:56

mephala
1. Простите, ещё раз, Вы лично хоть один Байрактар купили? Или проще считать чужие деньги?
2. Вы знаете о донатах Зе?
Сьогодні Україна розпочинає збір на перший флот морських дронів. Він захистить акваторії українських морів та мирні міста від крилатих ракет, які російські війська запускають зі своїх кораблів. А також розблокує коридор для цивільних кораблів, які везуть зерно для всього світу.

https://u24.gov.ua/uk/navaldrones
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 11 лис, 2022 15:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:57

  ЛАД написав:Войны не начинаются только потому, что у кого-то возникло желание повоевать. Если хорошо поискать, то обнаруживаются более материальные причины.
"Переформатировать общество" Путин вполне мог и без войны и, кстати, вполне успешно 20 лет этим занимался. Так же, как и Гитлер "переформатировал общество" без войны и до неё, и только потом начал воевать.
Тут ещё писали о том, что Путину потребовались страны с перерабатывающей экономикой Украина и прибалты. Украина, в общем-то, уже практически сырьевая экономика. О Прибалтике не знаю, но подозреваю, что тоже. Но даже если нет, то Прибалтика очень маленькая и в масштабах РФ её экономика весьма несущественна.

Не погоджуюсь.
Гітлер "переформатировал общество" всього 5 років і взагалі він з самого початку не приховував своїх агресивних планів.
Пу зовсім інакше. пу взагалі нічого не переформатовав. Ельцин зробив усі потрібні реформи і навіть дефолт зробив, щоб "путіну було легше стартувати :D " + нафта почала рости шаленими темпами. Тому я не зовсім розумію що там такого переформатовав путін?
Дальше подивимось на результат:
Гітлер все-таки воював з усім світом, маючи 2-3 союзника(а по факту одну далеку Японію).
А путлер не зміг справитись з "нещасною" Україною, маючи в 10+ разів більше і грошей і економіку. То чим ж пу по факту займався ці 20 років?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:00

  ЛАД написав:Прежде, чем писать о "глупости космического масштаба", стоит остановиться и понять возражения
начните с себя а там и Я подтянусь :D

Крым полностью вошёл в правовое поле РФ гораздо быстрее, чем за 8 месяцев. Бизнес заставили пройти перерегистрацию. К началу курортного сезона весь бизнес был уже зарегистрирован по законам рф.

Работала полиция, суды, комунальщики, медицина, транспорт. Все как при Украине. Только вывески другие.

Для этого не надо годы, если все заранее организованно. Видели очереди за русскими паспортами и номерами для авто? В Гугле есть фото.

В Херсоне ничего подобного не происходило. У кого есть мозги проанализирует две эти оккупации сделает свои выводы за территории эта война или за что то другое.

Планировалась ли оккупация Херсона или нет. И почему за 8 месяцев не было сделано ничего, кроме расклейки плакатов.

А я с вами снова прекращаю любые дискуссии в виду их деструктивного характера
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 лис, 2022 16:21, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:00

причина нападу

Багато писанити і дискусій з боку місцевих експертів. додам і власну думку. отже чому Путін напав, це сума факторів:
1) самовпевненість у швидкій перемозі (а-ля Крим)
2) остаточно поїхав дах на темі імперії, ссср і іншого брєда
3) бажання довести заходу що з РФ треба рахуватися
4) розчарування від невдалих політичних впроб підкорити Україну (облом з Януковичем, минськими угодами і т.д.)
5) патологічна ненависть Пу до України
6) високі ціни на енергоносії
7) можливо був натяк з боку декого з ЄС що проблем не буде якщо UA захоплять за три дні
8 ) слабкі президенти в UA та USA (на думку Пу)

Саме сукупність більшості з цих факторів стала причиною остаточного рішення
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:08

съездил на дачу с ночёвкой под передок, что изменилось: - пошла стрелкотня, немного, но пошла, пошла арта в обе стороны, от них - грады, миномёты, от нас арта, миномёты, всё в пределах паритета, от них пара мин(где то рядом со мной) одна не взорвалась от нас пара мин, сегодня у них были странные бахи, просто на их стороне один взрыв, предполагаю работу дальнобойной арты, выхода не слышно...но что интересно недалеко от меня стреляли эскалибурами, на дальнюю, видно очень далеко, потому что подъехали под передок, в их сторону даже грады летели...короче движуха есть, что интересно, ночью если не стреляют, то полная тишина, раньше, хоть жабы квакали...
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