Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:00

ЛАД написав: Прежде, чем писать о "глупости космического масштаба", стоит остановиться и понять возражения Прежде, чем писать о "глупости космического масштаба", стоит остановиться и понять возражения

начните с себя а там и Я подтянусьКрым полностью вошёл в правовое поле РФ гораздо быстрее, чем за 8 месяцев. Бизнес заставили пройти перерегистрацию. К началу курортного сезона весь бизнес был уже зарегистрирован по законам рф.Работала полиция, суды, комунальщики, медицина, транспорт. Все как при Украине. Только вывески другие.Для этого не надо годы, если все заранее организованно. Видели очереди за русскими паспортами и номерами для авто? В Гугле есть фото.В Херсоне ничего подобного не происходило. У кого есть мозги проанализирует две эти оккупации сделает свои выводы за территории эта война или за что то другое.Планировалась ли оккупация Херсона или нет. И почему за 8 месяцев не было сделано ничего, кроме расклейки плакатов.А я с вами снова прекращаю любые дискуссии в виду их деструктивного характера