mephala написав:ЛАД ну украинская разработка и че дальше? мегасбор только на импортняк что ли может мутится? тут же весь смысл в слове МЕГА. типа притула мутит а чем зеля хуже? зеля тоже МЕГА. ржу не останалиаясь
ЗЫ а вообще пусть 95 квартал скинется. чет я не слышал что бы они что то закупали. по так тот уже все соцсети загрузил своими фотками. а эти жлобы только сборы мутят?
Не хочу начинать пустую дискуссию, но слово "мега" исключительно Ваше. Ни по Вашей ссылке, ни здесь - https://u24.gov.ua/uk/navaldrones - такого слова нет. 10 млн х 10шт. = 100 млн., 2,5 млн долл. - не знаю, это "мега" или нет. Украинская разработка - это очень важно и очень хорошо. Хоть какое-то оружие у нас будет своё и для их закупки государству не потребуется валюта. + даст заработок нашим предприятиям и нашим рабочим за реальную и нужную работу.
И не стоит сравнивать средства олигарха Порошенко и 95 квартала или Зеленского. Они, конечно, люди не нищие, но сравнивать с миллиардером... С тем же успехом могу задать такой же вопрос Вам - почему Вы не купили хотя бы парочку Байрактаров для ЗСУ?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 11 лис, 2022 15:50, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Не хочу начинать пустую дискуссию, но слово "мега" исключительно Ваше. Ни по Вашей ссылке, ни здесь - https://u24.gov.ua/uk/navaldrones - такого слова нет. 10 млн х 10шт. = 100 млн., 2,5 млн долл. - не знаю, это "мега" или нет. Украинская разработка - это очень важно и очень хорошо. Хоть какое-то оружие у нас будет своё и для их закупки государству не потребуется валюта. + даст заработок нашим предприятиям и нашим рабочим за реальную и нужную работу.
И не стоит сравнивать средства олигарха Порошенко и 95 квартала или Зеленского. Они, конечно, люди не нищие, но сравнивать с миллиардером...
мега, особый - те же яйца только в профиль. и это первые 10 штук. или по вашему флот дронов это 10 штук? а по поводу что по миллиардер - так я же не говорю что бы он столько же потратил как и по. но я нигде не видел 95 что бы они что то закупили. абсолютно нигде. кстати где то встречал на просторах инета что состояние зе 50 лямов. 2,5 ляма он сам бы мог задонатить на первые дроны из этой флотилии. но нет - нужен пиар.
mephala 1. Простите, ещё раз, Вы лично хоть один Байрактар купили? Или проще считать чужие деньги? 2. Вы знаете о донатах Зе?
Сьогодні Україна розпочинає збір на перший флот морських дронів. Він захистить акваторії українських морів та мирні міста від крилатих ракет, які російські війська запускають зі своїх кораблів. А також розблокує коридор для цивільних кораблів, які везуть зерно для всього світу.
ЛАД написав:Войны не начинаются только потому, что у кого-то возникло желание повоевать. Если хорошо поискать, то обнаруживаются более материальные причины. "Переформатировать общество" Путин вполне мог и без войны и, кстати, вполне успешно 20 лет этим занимался. Так же, как и Гитлер "переформатировал общество" без войны и до неё, и только потом начал воевать. Тут ещё писали о том, что Путину потребовались страны с перерабатывающей экономикой Украина и прибалты. Украина, в общем-то, уже практически сырьевая экономика. О Прибалтике не знаю, но подозреваю, что тоже. Но даже если нет, то Прибалтика очень маленькая и в масштабах РФ её экономика весьма несущественна.
Не погоджуюсь. Гітлер "переформатировал общество" всього 5 років і взагалі він з самого початку не приховував своїх агресивних планів. Пу зовсім інакше. пу взагалі нічого не переформатовав. Ельцин зробив усі потрібні реформи і навіть дефолт зробив, щоб "путіну було легше стартувати " + нафта почала рости шаленими темпами. Тому я не зовсім розумію що там такого переформатовав путін? Дальше подивимось на результат: Гітлер все-таки воював з усім світом, маючи 2-3 союзника(а по факту одну далеку Японію). А путлер не зміг справитись з "нещасною" Україною, маючи в 10+ разів більше і грошей і економіку. То чим ж пу по факту займався ці 20 років?
Багато писанити і дискусій з боку місцевих експертів. додам і власну думку. отже чому Путін напав, це сума факторів: 1) самовпевненість у швидкій перемозі (а-ля Крим) 2) остаточно поїхав дах на темі імперії, ссср і іншого брєда 3) бажання довести заходу що з РФ треба рахуватися 4) розчарування від невдалих політичних впроб підкорити Україну (облом з Януковичем, минськими угодами і т.д.) 5) патологічна ненависть Пу до України 6) високі ціни на енергоносії 7) можливо був натяк з боку декого з ЄС що проблем не буде якщо UA захоплять за три дні 8 ) слабкі президенти в UA та USA (на думку Пу)
Саме сукупність більшості з цих факторів стала причиною остаточного рішення
съездил на дачу с ночёвкой под передок, что изменилось: - пошла стрелкотня, немного, но пошла, пошла арта в обе стороны, от них - грады, миномёты, от нас арта, миномёты, всё в пределах паритета, от них пара мин(где то рядом со мной) одна не взорвалась от нас пара мин, сегодня у них были странные бахи, просто на их стороне один взрыв, предполагаю работу дальнобойной арты, выхода не слышно...но что интересно недалеко от меня стреляли эскалибурами, на дальнюю, видно очень далеко, потому что подъехали под передок, в их сторону даже грады летели...короче движуха есть, что интересно, ночью если не стреляют, то полная тишина, раньше, хоть жабы квакали...