ЛАД написав:mephala 1. Простите, ещё раз, Вы лично хоть один Байрактар купили? Или проще считать чужие деньги? 2. Вы знаете о донатах Зе?
Сьогодні Україна розпочинає збір на перший флот морських дронів. Він захистить акваторії українських морів та мирні міста від крилатих ракет, які російські війська запускають зі своїх кораблів. А також розблокує коридор для цивільних кораблів, які везуть зерно для всього світу.
1. простите а я что хотя бы гривневый миллионер что бы байрактары покупать? я не считаю чужие деньги - я ржу с того как другие хотят попиариться на чужих деньгах. тот же по сборы не организовывает - он на своих пиарится.
2. так я же вроде четко написал что нигде не слышал про закупки (донаты) не только зе а всего 95 квартала. или я как то не четко написал что вы не поняли?
flyman написав:Косово історична території Сербії, в якій потім появилися мусульмани та розплодилися і сказали, що нас "багато - нас не подолати" (в Криму ішло до того із татарами, але закрутилося по іншому).
ЛАД написав:Войны не начинаются только потому, что у кого-то возникло желание повоевать. Если хорошо поискать, то обнаруживаются более материальные причины. "Переформатировать общество" Путин вполне мог и без войны и, кстати, вполне успешно 20 лет этим занимался. Так же, как и Гитлер "переформатировал общество" без войны и до неё, и только потом начал воевать. Тут ещё писали о том, что Путину потребовались страны с перерабатывающей экономикой Украина и прибалты. Украина, в общем-то, уже практически сырьевая экономика. О Прибалтике не знаю, но подозреваю, что тоже. Но даже если нет, то Прибалтика очень маленькая и в масштабах РФ её экономика весьма несущественна.
Не погоджуюсь. Гітлер "переформатировал общество" всього 5 років і взагалі він з самого початку не приховував своїх агресивних планів. Пу зовсім інакше. пу взагалі нічого не переформатовав. Ельцин зробив усі потрібні реформи і навіть дефолт зробив, щоб "путіну було легше стартувати " + нафта почала рости шаленими темпами. Тому я не зовсім розумію що там такого переформатовав путін? Дальше подивимось на результат: Гітлер все-таки воював з усім світом, маючи 2-3 союзника(а по факту одну далеку Японію). А путлер не зміг справитись з "нещасною" Україною, маючи в 10+ разів більше і грошей і економіку. То чим ж пу по факту займався ці 20 років?
Да, Гитлер произвёл переформатировку гораздо быстрее, чем Путин. И "с самого начала" он не говорил о захвате всей Европы (включая Францию и Англию) и Советского Союза. Путин убрал "семибоярщину", ликвидировал власть олигархов и подгрёб всё под государство, а точнее под себя. Фактически ушёл от рыночного капитализма к государственному. Сильно ограничил демократические права граждан. Путин с Украиной, к сожалению, давно бы справился, если бы не сильная поддержка Запада. Как финансовая, таки военная (поставками оружия). Если бы не западные поставки мы бы давно уже воевали лопатами (как собирался, по-моему, Кулеба). Путин, конечно, не воюет с НАТО, как пишут их СМИ, но и "нещасна" Україна" воюет не сама по себе.
flyman написав:як одне в"яжеться до іншого? Косово історична території Сербії, в якій потім появилися мусульмани та розплодилися і сказали, що нас "багато - нас не подолати" (в Криму ішло до того із татарами, але закрутилося по іншому). В Ічкерії що були руські? В чому помилка?
Не в тому справа, де, хто і коли жив. Для міжнародного права це все фіолетово. Москва визнала незалежність України і не визнала незалежність Ічкерії, навіть після програної першої чеченської. Белград визнав незалежність Хорватії, нехай і після програної війни, і не визнав незалежність Косово. Азейбарджан не визнав незалежність арцаха, навіть після програної війни. Так само і ми не повинні визнавати самопроголошені республіки, бо такі є і на нашій території.
тобто ти відмовляєш корінним націям, які не мають свої державних утворень в національних зманнях щодо державності. Як РФ. Щодо Косово, то є Албанія.
flyman написав:як одне в"яжеться до іншого? Косово історична території Сербії, в якій потім появилися мусульмани та розплодилися і сказали, що нас "багато - нас не подолати" (в Криму ішло до того із татарами, але закрутилося по іншому). В Ічкерії що були руські? В чому помилка?
Не в тому справа, де, хто і коли жив. Для міжнародного права це все фіолетово. Москва визнала незалежність України і не визнала незалежність Ічкерії, навіть після програної першої чеченської. Белград визнав незалежність Хорватії, нехай і після програної війни, і не визнав незалежність Косово. Азейбарджан не визнав незалежність арцаха, навіть після програної війни. Так само і ми не повинні визнавати самопроголошені республіки, бо такі є і на нашій території.
Однозначно. Непоследовательные шаги по признанию независимой Ичкерии. Мы не признаем Косово, как и ООН. На Косово ссылался пуйло на мвстрече с главой ООН (если не ошибаюсь). На нашей территории есть самопровпзглашенные искусственные республики, и, по идее, мы не должны такие образования признавать где бы они не были. И тут на, мы признаём Ичкерию
Ще раз, яка титульна нація живе в ЛНР, ДНР? Вона має свою державу? Яка титульна нація живе в Ічкерії? Вона має свою державу? Яка титульна нація живе в Косово? Вона має свою державу?
ЛАД написав:Войны не начинаются только потому, что у кого-то возникло желание повоевать. Если хорошо поискать, то обнаруживаются более материальные причины. "Переформатировать общество" Путин вполне мог и без войны и, кстати, вполне успешно 20 лет этим занимался. Так же, как и Гитлер "переформатировал общество" без войны и до неё, и только потом начал воевать. Тут ещё писали о том, что Путину потребовались страны с перерабатывающей экономикой Украина и прибалты. Украина, в общем-то, уже практически сырьевая экономика. О Прибалтике не знаю, но подозреваю, что тоже. Но даже если нет, то Прибалтика очень маленькая и в масштабах РФ её экономика весьма несущественна.
Не погоджуюсь. Гітлер "переформатировал общество" всього 5 років і взагалі він з самого початку не приховував своїх агресивних планів. Пу зовсім інакше. пу взагалі нічого не переформатовав. Ельцин зробив усі потрібні реформи і навіть дефолт зробив, щоб "путіну було легше стартувати " + нафта почала рости шаленими темпами. Тому я не зовсім розумію що там такого переформатовав путін? Дальше подивимось на результат: Гітлер все-таки воював з усім світом, маючи 2-3 союзника(а по факту одну далеку Японію). А путлер не зміг справитись з "нещасною" Україною, маючи в 10+ разів більше і грошей і економіку. То чим ж пу по факту займався ці 20 років?
Німеччині були реваншистскі настрої після 1СВ. Збідніле населення. Аналогію не знаходите із РФ.
Гітлер все-таки воював з усім світом, маючи 2-3 союзника(а по факту одну далеку Японію).
Скільки, скільки союзників було? Точно два-три? Переставайте чесати.
vitaliian написав: Алеппо им простили? Расчет на то, что простят и Мариуполь с Херсоном.
Всему есть предел терпения и когда-то это терпение лопнет.
С Хусейном и Бен Ладеном как то быстро разобрались. А с РФ, Сирией, Северной Кореей тянут котов за хвост. Ещё Иран добавился. Начиная с Обамы в США длится эпоха слабых президентов.
В США в эти годы возникла масса внутренних проблем - ковид, BLM, инфляция, нашествие мексиканцев. А сравнивать Саддама с РФ... С.Корея под защитой Китая. В Сирии (как и в Ливии) воюют все со всеми, не понятно, на кого опираться - с Афганом уже обожглись. Плюс российская военная база. Кстати, при "сильных" президентах было потеряно политическое влияние в Латинской Америке, где к власти пришли сплошные че гевары.
ЛАД написав:Прежде, чем писать о "глупости космического масштаба", стоит остановиться и понять возражения
начните с себя а там и Я подтянусь
Крым полностью вошёл в правовое поле РФ гораздо быстрее, чем за 8 месяцев. Бизнес заставили пройти перерегистрацию. К началу курортного сезона весь бизнес был уже зарегистрирован по законам рф.
Работала полиция, суды, комунальщики, медицина, транспорт. Все как при Украине. Только вывески другие.
Для этого не надо годы, если все заранее организованно. Видели очереди за русскими паспортами и номерами для авто? В Гугле есть фото.
В Херсоне ничего подобного не происходило. У кого есть мозги проанализирует две эти оккупации сделает свои выводы за территории эта война или за что то другое.
Планировалась ли оккупация Херсона или нет. И почему за 8 месяцев не было сделано ничего, кроме расклейки плакатов.
А я с вами снова прекращаю любые дискуссии в виду их деструктивного характера
Згоден майже по усім пунктам))
Тільки ще додам, що якщо пуйло дійсно бажав мати результат, то, як мінімум, слухав би гіркінда. Тобто робив усе те, що він казав. І головне вчасно!
Пуйло робив лише деякі з речей. І то -- виключно тоді, коли вони вже втратили актуальність. Стали маловпливовими. Бо пізно.
Така з справа, наприклад, з початком нападу. Хотаб вказує, що в "підручниках" написано про першочерговість та необхідність знищення ППО. А пуйло не знищив. Тому що пофіг... Те ж саме з мобілізацією; нападом на 40 млн. країну 200 тисячами. І т.д.
За великим рахунком це на наше щастя у владі в орків пуйло, а не гіркіни та тощо. Пуйло, якому реально пофіг результат та орки. Пуйло, в якого яхти та палаци... а не ідеї.
ЛАД Українці навіть партизанщиною не дали б стійкого встановлення рашовлади. При тому форматі, який обрав пуйло. Це Вам Віталліан доводить. І, моє імхо -- цього очікували наші партнери. Говорячи перед війною про партизанів... Але влада та ЗСУ створили диво. Для партнерів. Да й неочікувано орки виявилися бульбашкою. Звісно в порівнянні з тим, що показували світу.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 11 лис, 2022 16:50, всього редагувалось 2 разів.