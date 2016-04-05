Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:42

vitaliian написав: ЛАД написав: Прежде, чем писать о "глупости космического масштаба", стоит остановиться и понять возражения Прежде, чем писать о "глупости космического масштаба", стоит остановиться и понять возражения начните с себя а там и Я подтянусь



Крым полностью вошёл в правовое поле РФ гораздо быстрее, чем за 8 месяцев. Бизнес заставили пройти перерегистрацию. К началу курортного сезона весь бизнес был уже зарегистрирован по законам рф.



Работала полиция, суды, комунальщики, медицина, транспорт. Все как при Украине. Только вывески другие.



Для этого не надо годы, если все заранее организованно. Видели очереди за русскими паспортами и номерами для авто? В Гугле есть фото.



В Херсоне ничего подобного не происходило. У кого есть мозги проанализирует две эти оккупации сделает свои выводы за территории эта война или за что то другое.



Планировалась ли оккупация Херсона или нет. И почему за 8 месяцев не было сделано ничего, кроме расклейки плакатов.



А я с вами снова прекращаю любые дискуссии в виду их деструктивного характера начните с себя а там и Я подтянусьКрым полностью вошёл в правовое поле РФ гораздо быстрее, чем за 8 месяцев. Бизнес заставили пройти перерегистрацию. К началу курортного сезона весь бизнес был уже зарегистрирован по законам рф.Работала полиция, суды, комунальщики, медицина, транспорт. Все как при Украине. Только вывески другие.Для этого не надо годы, если все заранее организованно. Видели очереди за русскими паспортами и номерами для авто? В Гугле есть фото.В Херсоне ничего подобного не происходило. У кого есть мозги проанализирует две эти оккупации сделает свои выводы за территории эта война или за что то другое.Планировалась ли оккупация Херсона или нет. И почему за 8 месяцев не было сделано ничего, кроме расклейки плакатов.А я с вами снова прекращаю любые дискуссии в виду их деструктивного характера

Згоден майже по усім пунктам))Тільки ще додам, що якщо пуйло дійсно бажав мати результат, то, як мінімум, слухав би гіркінда.Тобто робив усе те, що він казав.І головне вчасно!Пуйло робив лише деякі з речей.І то -- виключно тоді, коли вони вже втратили актуальність. Стали маловпливовими. Бо пізно.Така з справа, наприклад, з початком нападу. Хотаб вказує, що в "підручниках" написано про першочерговість та необхідність знищення ППО. А пуйло не знищив.Тому що пофіг...Те ж саме з мобілізацією; нападом на 40 млн. країну 200 тисячами. І т.д.За великим рахунком це на наше щастя у владі в орків пуйло, а не гіркіни та тощо.Пуйло, якому реально пофіг результат та орки.Пуйло, в якого яхти та палаци... а не ідеї.ЛАДУкраїнці навіть партизанщиною не дали б стійкого встановлення рашовлади.При тому форматі, який обрав пуйло.Це Вам Віталліан доводить.І, моє імхо -- цього очікували наші партнери. Говорячи перед війною про партизанів...Але влада та ЗСУ створили диво. Для партнерів.Да й неочікувано орки виявилися бульбашкою. Звісно в порівнянні з тим, що показували світу.