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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:50
edvardd написав:
съездил на дачу с ночёвкой под передок, что изменилось: - пошла стрелкотня, немного, но пошла, пошла арта в обе стороны, от них - грады, миномёты, от нас арта, миномёты, всё в пределах паритета, от них пара мин(где то рядом со мной) одна не взорвалась от нас пара мин, сегодня у них были странные бахи, просто на их стороне один взрыв, предполагаю работу дальнобойной арты, выхода не слышно...но что интересно недалеко от меня стреляли эскалибурами, на дальнюю, видно очень далеко, потому что подъехали под передок, в их сторону даже грады летели...короче движуха есть, что интересно, ночью если не стреляют, то полная тишина, раньше, хоть жабы квакали...
У Вас на даче опаснее чем у Успиха на передке. Тот вообще только дрова и колит.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:52
Hotab написав: otg написав:
Только на Антоновке толпятся орки
Що вони там роблять? Мосту нема, понтон підірваний, офіційно "всєх евакуіровалі"
що там із "виступом на Енергодар"?
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:53
detroytred написав:
..........
ЛАД
Українці навіть партизанщиною не дали встановлення рашовлади.
При тому форматі, який обрав пуйло.
Це Вам Віталліан доводить.
І, моє імхо -- цього очікували наші партнери. Говорячи перед війною про партизанів...
Але влада та ЗСУ створили диво. Для партнерів.
Да й неочікувано орки виявилися бульбашкою. Звісно в порівнянні з тим, що показували світу.
Ещё расскажите, что в 44 Украину освободили благодаря партизанщине.
Еси бы не помощь Запада, то этой "бульбашки" нам бы, пожалуй, хватило. Конечно, не "за 3 дня".
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 11 лис, 2022 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:56
ЛАД написав:
Ещё расскажите, что в 44 Украину освободили благодаря партизанщине.
Мова про стійке встановлення влади.
А не про деокупацію.
Про це ж дискусія.
Це Вам доводить Віталліан.
На те, що пуйлу було достатньо встановити формально владу -- образно аби прапор майорів.
А що б було потім після оркоперемоги?
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detroytred
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:59
edvardd , это вы в какой локации? +-, точно не обязательно.
И на подконтрольной?
2 ЛАД, нет у меня инфо по степени дезорганизации при отходе. Но судя по тому, что особо не показывают пленных, видимо сумели организованно выйти. Но по переправам и трассам били неплохо.
2 Витальян: спасибо. Не зря я пуховик не покупал. Поеду заберу.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:00
Starikan написав:
А вы хоть копейку задонатили, прежде чем разводить зраду? Или так, языком потрепать и пофлудить ни о чем?
Мы с женой - неработающие пенсионеры - раз в месяц донатим 1-2 тыс в этот самый UNITED24.
хороша у вас пенсія, моїм батькам пенсії хватає днів на 7-10 макс, про донати й мова нейде
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:00
flyman написав:
тобто ти відмовляєш корінним націям, які не мають свої державних утворень в національних зманнях щодо державності. Як РФ.
Щодо Косово, то є Албанія.
Скільки століть українці чекали своєї держави? Які корінні народи утворили держави в америках, кому програли англійці в США?
Поки метрополія не визнає незалежність частини своєї території, байдуже, хто там живе чи мешкав раніше, доти не буде нової держави.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:00
detroytred написав: ЛАД написав:
Ещё расскажите, что в 44 Украину освободили благодаря партизанщине.
Мова про стійке встановлення влади.
А не про деокупацію.
Про це ж дискусія.
Це Вам доводить Віталліан.
На те, що пуйлу було достатньо встановити формально владу -- образно аби прапор майорів.
Дискусія не про це, як я розумію.
И я не уверен, что в Херсоне, Мелитополе, Купянске, влада була встановлена тільки формально.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:04
Starikan написав:
А вы хоть копейку задонатили, прежде чем разводить зраду? Или так, языком потрепать и пофлудить ни о чем?
Мы с женой - неработающие пенсионеры - раз в месяц донатим 1-2 тыс в этот самый UNITED24.
а при чем тут ваш или мой донат? просто я постоянно слышу от зелюбителей что какой по п***с пиарится а не молча все делает. еще недавно добавилось от непонятно кого маничка искать соринку в глазу у притулы (то спутник то теперь спартаны).
а тут зе взял и решил попиарится и не молча и не за свои. ржу.
ЗЫ
я никуда не доначу на сторону - у меня контора довольно большая то сами скидываемся и сами закупаем и сами передаем военным.
Востаннє редагувалось mephala
в П'ят 11 лис, 2022 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:05
ЛАД написав:
И я не уверен, что в Херсоне, Мелитополе, Купянске, влада була встановлена тільки формально.
А на чому вона б трималася?
Бо ні фінансів, ні поліцаїв, ні ресурсів утримання-розвитку пуйло не збирався надавати.
На відміну від Криму. Да й навіть ОРДЛО.
А ще б партизани...
Про це ж Ви дискутуєте.
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