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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:52
Hotab написав: otg написав:
Только на Антоновке толпятся орки
Що вони там роблять? Мосту нема, понтон підірваний, офіційно "всєх евакуіровалі"
що там із "виступом на Енергодар"?
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flyman
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:53
detroytred написав:
..........
ЛАД
Українці навіть партизанщиною не дали встановлення рашовлади.
При тому форматі, який обрав пуйло.
Це Вам Віталліан доводить.
І, моє імхо -- цього очікували наші партнери. Говорячи перед війною про партизанів...
Але влада та ЗСУ створили диво. Для партнерів.
Да й неочікувано орки виявилися бульбашкою. Звісно в порівнянні з тим, що показували світу.
Ещё расскажите, что в 44 Украину освободили благодаря партизанщине.
Еси бы не помощь Запада, то этой "бульбашки" нам бы, пожалуй, хватило. Конечно, не "за 3 дня".
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 11 лис, 2022 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:56
ЛАД написав:
Ещё расскажите, что в 44 Украину освободили благодаря партизанщине.
Мова про стійке встановлення влади.
А не про деокупацію.
Про це ж дискусія.
Це Вам доводить Віталліан.
На те, що пуйлу було достатньо встановити формально владу -- образно аби прапор майорів.
А що б було потім після оркоперемоги?
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detroytred
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:59
edvardd , это вы в какой локации? +-, точно не обязательно.
И на подконтрольной?
2 ЛАД, нет у меня инфо по степени дезорганизации при отходе. Но судя по тому, что особо не показывают пленных, видимо сумели организованно выйти. Но по переправам и трассам били неплохо.
2 Витальян: спасибо. Не зря я пуховик не покупал. Поеду заберу.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:00
Starikan написав:
А вы хоть копейку задонатили, прежде чем разводить зраду? Или так, языком потрепать и пофлудить ни о чем?
Мы с женой - неработающие пенсионеры - раз в месяц донатим 1-2 тыс в этот самый UNITED24.
хороша у вас пенсія, моїм батькам пенсії хватає днів на 7-10 макс, про донати й мова нейде
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:00
flyman написав:
тобто ти відмовляєш корінним націям, які не мають свої державних утворень в національних зманнях щодо державності. Як РФ.
Щодо Косово, то є Албанія.
Скільки століть українці чекали своєї держави? Які корінні народи утворили держави в америках, кому програли англійці в США?
Поки метрополія не визнає незалежність частини своєї території, байдуже, хто там живе чи мешкав раніше, доти не буде нової держави.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:03
Letusrock написав:
Багато писанити і дискусій з боку місцевих експертів. додам і власну думку. отже чому Путін напав, це сума факторів:
1) самовпевненість у швидкій перемозі (а-ля Крим)
2) остаточно поїхав дах на темі імперії, ссср і іншого брєда
3) бажання довести заходу що з РФ треба рахуватися
4) розчарування від невдалих політичних впроб підкорити Україну (облом з Януковичем, минськими угодами і т.д.)
5) патологічна ненависть Пу до України
6) високі ціни на енергоносії
7) можливо був натяк з боку декого з ЄС що проблем не буде якщо UA захоплять за три дні
8 ) слабкі президенти в UA та USA (на думку Пу)
Саме сукупність більшості з цих факторів стала причиною остаточного рішення
згоден майже по всім пунктам
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:04
Starikan написав:
А вы хоть копейку задонатили, прежде чем разводить зраду? Или так, языком потрепать и пофлудить ни о чем?
Мы с женой - неработающие пенсионеры - раз в месяц донатим 1-2 тыс в этот самый UNITED24.
а при чем тут ваш или мой донат? просто я постоянно слышу от зелюбителей что какой по п***с пиарится а не молча все делает. еще недавно добавилось от непонятно кого маничка искать соринку в глазу у притулы (то спутник то теперь спартаны).
а тут зе взял и решил попиарится и не молча и не за свои. ржу.
ЗЫ
я никуда не доначу на сторону - у меня контора довольно большая то сами скидываемся и сами закупаем и сами передаем военным.
Востаннє редагувалось mephala
в П'ят 11 лис, 2022 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:05
ЛАД написав:
И я не уверен, что в Херсоне, Мелитополе, Купянске, влада була встановлена тільки формально.
А на чому вона б трималася?
Бо ні фінансів, ні поліцаїв, ні ресурсів утримання-розвитку пуйло не збирався надавати.
На відміну від Криму. Да й навіть ОРДЛО.
А ще б партизани...
Про це ж Ви дискутуєте.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:07
Hotab написав:
..........
2 ЛАД, нет у меня инфо по степени дезорганизации при отходе. Но судя по тому, что особо не показывают пленных, видимо сумели организованно выйти. Но по переправам и трассам били неплохо.
........
Тогда не очень понятно.
Писали и у нас, и у них о разбитых мостах и резко ухудшившейся логистике. Как им удалось достаточно быстро вывести войска? Тем более, если "по переправам и трассам били неплохо"?
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