Тогда не очень понятно.
Писали и у нас, и у них о разбитых мостах и резко ухудшившейся логистике. Как им удалось достаточно быстро вывести войска? Тем более, если "по переправам и трассам били неплохо"?
|
|
|
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:07
Тогда не очень понятно.
Писали и у нас, и у них о разбитых мостах и резко ухудшившейся логистике. Как им удалось достаточно быстро вывести войска? Тем более, если "по переправам и трассам били неплохо"?
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:08
Ти сьогодні знов не поснідав заради економії?
Я ніяких виступів на Енергодар не розглядав. А той, хто розглядав, чомусь не хоче пояснити що він має на увазі.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:09
detroytred
Ви хоч розумієте , що вступаючи в дискусію з протухлою московською консервою - Ви розносите сморід по своїй Державі?
може трьохбуквенний і де-юре - громадянин України
Але де-факто - це кінчене чмо.
Цього разу воно прославляє ефективність москалів на Херсонщині..
Ви бачите їх ефективність?
Я бачу що їх навічно разом - перетворилось через 40 днів в
а - причину по якій треба переписувати їх Конституцію
б - Херсон їм чітко показав що -ХЕРїм.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:10
Hotab
Те саме що Вище описав Дейтройту
З точки зору цього смердюха
а - Ви як частка ЗСУ - погано воюєте
б - Ви ще й брехло
в - те що москалі відступають - ознака їх ефективності
а те що Ви наступаєте - ознака Вашої неефективності..
Скільки можна цього чмошника підтримувати?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 11 лис, 2022 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:10
На чому трималося у 41-44?
Багато "фінансів, поліцаїв, ресурсів утримання-розвитку" надавала Німеччина?
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1. Вихід по факту йшов майже 2 тижні. Фактично оці 2 дні виходили ті, хто був безпосередньо на передній лінії. Решта вийшла до цього.
2. Будо ж кілька ниток. Включаючи баржі, які буксирувались.
Я думаю що непрацездатної техніки буде затрофеєно чимало. Але солдати фактично могли переправитись всі. Бо і по мосту йшли, і на моторках.
І били їх до речі всі ці 2 тижні. По мостам і баржам.
Будівельник, я навіть не зразу зрозумів про кого ви)
Бо тут ще otg крутився, і колись я до нього ставився підозріло)).
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 11 лис, 2022 17:17, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:15
на подконтрольной, 4 км от Каменского, Запорожской...
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:19
Так і влада рейху-то довго не протрималася б!
На отому лише такому військовому захваті територій!
А в нинішні часи тим паче.
Коли владі треба втримати не отого забитого сілянина-работяги 40-х років 20 століття.
Коли просто хліба за щастя було поїсти. Да ще й після Громадянської, коммі та Голодомору.
Я пас. Бо мене й так багато))
|