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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 26392640264126422643>
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:08

  flyman написав:
  Hotab написав:
  otg написав:Только на Антоновке толпятся орки

Що вони там роблять? Мосту нема, понтон підірваний, офіційно "всєх евакуіровалі"

що там із "виступом на Енергодар"?

Ти сьогодні знов не поснідав заради економії?
Я ніяких виступів на Енергодар не розглядав. А той, хто розглядав, чомусь не хоче пояснити що він має на увазі.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:10

  detroytred написав:
  ЛАД написав:И я не уверен, что в Херсоне, Мелитополе, Купянске, влада була встановлена тільки формально.

А на чому вона б трималася?
Бо ні фінансів, ні поліцаїв, ні ресурсів утримання-розвитку пуйло не збирався надавати.
На відміну від Криму. Да й навіть ОРДЛО.
А ще б партизани...

Про це ж Ви дискутуєте.

На чому трималося у 41-44?
Багато "фінансів, поліцаїв, ресурсів утримання-розвитку" надавала Німеччина?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Как им удалось достаточно быстро вывести войска?

1. Вихід по факту йшов майже 2 тижні. Фактично оці 2 дні виходили ті, хто був безпосередньо на передній лінії. Решта вийшла до цього.
2. Будо ж кілька ниток. Включаючи баржі, які буксирувались.

Я думаю що непрацездатної техніки буде затрофеєно чимало. Але солдати фактично могли переправитись всі. Бо і по мосту йшли, і на моторках.

І били їх до речі всі ці 2 тижні. По мостам і баржам.

Будівельник, я навіть не зразу зрозумів про кого ви)
Бо тут ще otg крутився, і колись я до нього ставився підозріло)).
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 11 лис, 2022 17:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:15

  Hotab написав:edvardd , это вы в какой локации? +-, точно не обязательно.
И на подконтрольной?

2 ЛАД, нет у меня инфо по степени дезорганизации при отходе. Но судя по тому, что особо не показывают пленных, видимо сумели организованно выйти. Но по переправам и трассам били неплохо.

2 Витальян: спасибо. Не зря я пуховик не покупал. Поеду заберу.

на подконтрольной, 4 км от Каменского, Запорожской...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:19

  ЛАД написав:На чому трималося у 41-44?
Багато "фінансів, поліцаїв, ресурсів утримання-розвитку" надавала Німеччина?

Так і влада рейху-то довго не протрималася б!
На отому лише такому військовому захваті територій!

А в нинішні часи тим паче.
Коли владі треба втримати не отого забитого сілянина-работяги 40-х років 20 століття.
Коли просто хліба за щастя було поїсти. Да ще й після Громадянської, коммі та Голодомору.

Я пас. Бо мене й так багато))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:22

  detroytred написав:Українці навіть партизанщиною не дали б стійкого встановлення рашовлади.
При тому форматі, який обрав пуйло.
Це Вам Віталліан доводить
добавлю херсонцы (и не только они) с 2014 ездили в Крым, по разным делам, воочию видели эти камни с неба, победобесие под песню "верните сталина". И когда РФ пришло в Херсон, ей показали средний палец.

Концерт в Севастополе 2015 г кто забыл
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 лис, 2022 17:27, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Будівельник, я навіть не зразу зрозумів про кого ви)
Бо тут ще otg крутився, і колись я до нього ставився підозріло)).
В данному випадку треба було маскуватись, щоб не отримати черговий бан
а по отг - так це два чоботи пара.

Просто старша по віку версія - палиться постійно але маскується під совка...
молодша - діє стандартно 70% нормальної інформації+30% брехні...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:56

  Василь-Рівне написав:Зображення

Навряд чи там буде 5 тис полонених не говорячи уже за 20 тис
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:59

На сайтах всё чаще за последние две недели встречаю слово - переговоры.
Значит ведутся какие то закулисные переговоры разных групп и нам начнут немного озвучивать некоторые условия. Это для того, что бы в обществе не было всплеска эмоций, когда про них начнут говорить низы политики, а далее и высш. руководители мировых стран.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:02

  ЛАД написав:Путин убрал "семибоярщину", ликвидировал власть олигархов и подгрёб всё под государство, а точнее под себя. Фактически ушёл от рыночного капитализма к государственному. Сильно ограничил демократические права граждан.

Так діяли майже усі диктатори. Чим пу відрізняється від якогось африканського диктатора? Не порівнюйте Гітлера і пу. Гітлер це глиба порівняно з пу.
  ЛАД написав:Путин с Украиной, к сожалению, давно бы справился, если бы не сильная поддержка Запада. Как финансовая, таки военная (поставками оружия). Если бы не западные поставки мы бы давно уже воевали лопатами (как собирался, по-моему, Кулеба).
Путин, конечно, не воюет с НАТО, как пишут их СМИ, но и "нещасна" Україна" воюет не сама по себе.

І що? Британія також би не справилась з Гітлером якби не США. А слідом би і СРСР не справився з Гітлером, якби не Британія і США.
Це ж не зменшує заслуг Британії і СРСР.
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